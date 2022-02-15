Россия — Дания в четвертьфинале Олимпиады-2022: где смотреть, дата и время матча

Дата и время матча

16 февраля мужская сборная России по хоккею проведёт четвертьфинальный матч на ОИ-2022. Соперником наших хоккеистов станет команда Дании. Начало встречи — в 9:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Прямая трансляция

Встречу в прямом эфире будет транслировать Первый канал. Начало — в 18:45 мск.

Материалы о матче

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Мнения экспертов

«Мы уже играли с датчанами — это должно помочь нашей сборной. Играть с таким соперникам трудно: они стоят у ворот, ждут контратаки. Нам тяжело даётся вскрытие подобных оборон. Датчане играют жёстко, надеются на усталость соперника и контратаки. Они особо не переживают и знают свой уровень.



Хочется, чтобы наши ведущие игроки — Шипачёв, Гусев, Григоренко — наконец вылезли из окопов и показали достойнейшую игру, на которую мы, болельщики, надеемся», — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.



«Матч с Данией в группе был непростым, это видели все. Самое интересное, что у датчан был ряд моментов, которые они могли реализовать. Дважды играть с одним и тем же соперником в таком представительном турнире очень сложно.



У одних будут гореть глаза, чтобы себя реабилитировать за первый матч, вторые будут играть аккуратно, чтобы не наделать ошибок. Посмотрим, что получится. Обязаны побеждать Данию? Мы и Швейцарию обязаны были обыгрывать не с таким счётом. Мы живём традициями 40-летней давности, когда по десятке всем грузили. Сейчас всё изменилось, игра будет непростой», — сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.