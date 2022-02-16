Дания вышла на Россию, Чехия опозорилась. Итоги игрового дня плей-офф ОИ-2022 в хоккее

Обзоры матчей игрового дня

Стартовый матч квалификационного раунда был важнейшим для российских болельщиков – в нём решалось, с кем отечественная сборная сыграет в четвертьфинале Олимпиады.

Датчане ожидаемо перехватили инициативу и достаточно быстро забили латышам. Однако команда Харийса Витолиньша, потрепавшая нервы, кажется, всем своим соперникам на Олимпиаде, и в этот раз не собиралась сдаваться. Ближе к концу первого периода 37-летний Лаурис Дарзиньш сравнял счёт, а на старте второго и вовсе вывел Латвию вперёд.

Впрочем, прибалтам это не помогло. Датчане сначала сравняли счёт в конце второго игрового отрезка, а на 42-й минуте забили третий гол – реализовали удаление Дарзиньша. Латвия покидает Олимпиаду, достойно выступив, хоть, к сожалению, это и не отразилось на результатах. Дания же выходит в четвертьфинал, где сыграет со сборной России.

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В параллельном матче встречались Словакия и Германия. Обе сборные неважно начали турнир, но в ходе группового этапа постепенно прибавляли. Особенно это касается словаков, подходивших к встрече с действующим финалистом Олимпиады в ранге фаворита. Собственно говоря, «рыцари Татры» и открыли счёт – постарался Либор Гудачек.

Во втором периоде сенсаций не произошло – Словакия забила ещё дважды с интервалом в минуту 44 секунды. Довести матч до победы не составило труда – особенно с уверенной игрой Патрика Рыбара, надёжно зарезервировавшего первый номер сборной.

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Третья встреча проходила между Чехией и Швейцарией. Обе команды опозорились на групповом этапе. И если чехи смогли громко хлопнуть дверью, переиграв Россию, то швейцарцы проиграли всем. Чехи, кажется, по инерции продолжили активно играть, и в середине первого периода Лукаш Клок вывел вперёд подопечных Филипа Пешана.

Тем не менее после этого Чехия пропустила трижды (!) за 20 минут игрового времени. В концовке матча команды обменялись шайбами – и чехи вылетели. А швейцарцы поддержали потуги своих коллег-женщин, также проваливших групповой этап, но прошедших первую стадию плей-офф. Теперь «крестоносцы» попробуют удивить Финляндию.

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Заключительный матч квалификации не предвещал сенсации. Её и не случилось. Конечно, Китай здорово боролся. Первый период завершился со счётом 2:1 в пользу канадцев – это удивительный результат. Думаю, многие ожидали разгрома или околоразгрома, а китайцы выглядели очень неплохо. Во втором периоде даже перебросали «кленовых листьев» — 13-11.

Усилия, конечно, не помогли зацепиться за победу или хотя бы избежать разгрома, однако можно сказать, что Китай покидает домашний турнир с высоко поднятой головой – они сделали всё, что могли. А Канада идёт в четвертьфинал, где сыграет со Швецией.

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Сенсация дня

Что ж, тут ещё раз скажем про Чехию. Невзрачная игра на групповом этапе, всё-таки не помешавшая одержать победы в двух из трёх встреч, однажды должна была подвести команду Пешана. Впрочем, стоит отдать должное и Швейцарии. «Крестоносцы» собрались и выстрелили, выстояли. Чехи перебросали своих оппонентов почти в два раза – 33-18, однако Леонардо Дженони был надёжен. В отличие от своего визави Шимона Грубеца, отразившего всего 14 бросков (это меньше 78% сейвов! От действующего обладателя Кубка Гагарина!) и вместе со всей сборной провалившего турнир.

Провал дня

И сразу же завершим чешско-швейцарскую историю, пожалуй, одним из кошмарнейших моментов игрового дня. На 14-й минуте, при счёте 1:0 в пользу чехов, опытнейший Ян Коварж зачем-то сфолил на сопернике и отправился в штрафной бокс. Через полторы минуте не менее опытный Андрес Амбюль, проводящий свою пятую Олимпиаду, сравнял счёт. Прошло лишь 13 секунд – а Грубец доставал уже вторую шайбу из своих ворот. Дважды чехи бездарно сыграли на своём же пятачке и упустили важное преимущество. Этот момент, пожалуй, и предрешил исход противостояния.

Курьёз дня

Сборная Германии на этой Олимпиаде – это, как говорят, какой-то мрак. И ещё более мрачной выходит игра их вратарской и защитной линий. Вот так и в матче со Словакией первый гол немцы «привезли» сами себе. Либор Гудачек несложно бросил от синей линии. Шайба шла мимо створа ворот – однако попала в конёк защитника Йонаса Мюллера, затем отскочила в перчатку голкипера Матиаса Нидербергера, приземлилась аккурат на щиток и, продолжив движение, заскочила в ворота. «Привоз» на ровном месте практически лишил Германию возможности навязать борьбу.

Эмоция дня

Самый эмоциональный момент дня пришёлся на матч Дании и Латвии. После того как прозвучала финальная сирена, камера отдельно выхватила голкипера скандинавов Себастьяна Дама. 34-летний вратарь с широкой улыбкой воздел руки к небу и яростно прокричал. Понять его можно: сейчас каждый успех датчан – событие историческое для страны, прежде не видевшей своих хоккеистов на Олимпиаде.

Расписание четвертьфиналов Олимпиады на 16 февраля

Все четвертьфинальные матчи будут сыграны 16 февраля. Первыми в бой вступят сборные Словакии и США. «Рыцари Татры» постараются навязать борьбу американским студентам. Затем свой матч сыграет сборная России, которая встретится с Данией. В третьей встрече дня Финляндия сразится со Швейцарией. В заключительном матче дня сойдутся Швеция и Канада.