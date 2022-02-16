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Хоккей на Олимпиаде-2022, видеообзоры матчей, турнирная таблица, расписание игр на 16 февраля

Дания вышла на Россию, Чехия опозорилась. Итоги игрового дня плей-офф ОИ-2022 в хоккее
Владимир Лаевский
Итоги игрового дня на ОИ-2022 в хоккее. 15 февраля
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Обзоры матчей плей-офф, главные статьи и новости, расписание ближайших матчей — в этом материале.

Обзоры матчей игрового дня

Стартовый матч квалификационного раунда был важнейшим для российских болельщиков – в нём решалось, с кем отечественная сборная сыграет в четвертьфинале Олимпиады.

Датчане ожидаемо перехватили инициативу и достаточно быстро забили латышам. Однако команда Харийса Витолиньша, потрепавшая нервы, кажется, всем своим соперникам на Олимпиаде, и в этот раз не собиралась сдаваться. Ближе к концу первого периода 37-летний Лаурис Дарзиньш сравнял счёт, а на старте второго и вовсе вывел Латвию вперёд.

Олимпийские игры 2022 (м). Квалификация
15 февраля 2022, вторник. 07:10 МСК
Дания
Окончен
3 : 2
Латвия
1:0 Поульсен (Якобсен, Лассен) – 12:02' (5x5)   1:1 Дарзиньш (Крастенбергс, Цибульскис) – 16:23' (5x5)   1:2 Дарзиньш (Балинскис, Крастенбергс) – 22:33' (5x4)   2:2 Якобсен (Мейер) – 36:57' (5x5)   3:2 Лауридсен (Бёдкер, Нильсен) – 41:45' (5x4)
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Впрочем, прибалтам это не помогло. Датчане сначала сравняли счёт в конце второго игрового отрезка, а на 42-й минуте забили третий гол – реализовали удаление Дарзиньша. Латвия покидает Олимпиаду, достойно выступив, хоть, к сожалению, это и не отразилось на результатах. Дания же выходит в четвертьфинал, где сыграет со сборной России.

Права на видео принадлежат ООО «Телеспорт Медиа».

В параллельном матче встречались Словакия и Германия. Обе сборные неважно начали турнир, но в ходе группового этапа постепенно прибавляли. Особенно это касается словаков, подходивших к встрече с действующим финалистом Олимпиады в ранге фаворита. Собственно говоря, «рыцари Татры» и открыли счёт – постарался Либор Гудачек.

Олимпийские игры 2022 (м). Квалификация
15 февраля 2022, вторник. 07:10 МСК
Словакия
Окончен
4 : 0
Германия
1:0 Гудачек (Поспишил, Гернат) – 11:05' (5x5)   2:0 Цегларик (Гернат, Гривик) – 27:01' (4x4)   3:0 Криштоф (Княжко, Черешняк) – 28:45' (5x5)   4:0 Гривик (Цегларик, Такач) – 57:56' (en)

Во втором периоде сенсаций не произошло – Словакия забила ещё дважды с интервалом в минуту 44 секунды. Довести матч до победы не составило труда – особенно с уверенной игрой Патрика Рыбара, надёжно зарезервировавшего первый номер сборной.

Права на видео принадлежат ООО «Телеспорт Медиа».

Третья встреча проходила между Чехией и Швейцарией. Обе команды опозорились на групповом этапе. И если чехи смогли громко хлопнуть дверью, переиграв Россию, то швейцарцы проиграли всем. Чехи, кажется, по инерции продолжили активно играть, и в середине первого периода Лукаш Клок вывел вперёд подопечных Филипа Пешана.

Олимпийские игры 2022 (м). Квалификация
15 февраля 2022, вторник. 11:40 МСК
Чехия
Окончен
2 : 4
Швейцария
1:0 Клок (Кнот, Червенка) – 10:08' (5x5)   1:1 Амбюль (Тюркауф, Корви) – 14:59' (5x4)   1:2 Мотте (Холленштайн, Диас) – 15:12' (5x5)   1:3 Мальгин (Алатало, Андригетто) – 29:53' (5x4)   1:4 Диас (Андригетто, Херцог) – 54:57' (5x5)   2:4 Червенка (Крейчи, Коварж) – 55:59' (6x4)
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Тем не менее после этого Чехия пропустила трижды (!) за 20 минут игрового времени. В концовке матча команды обменялись шайбами – и чехи вылетели. А швейцарцы поддержали потуги своих коллег-женщин, также проваливших групповой этап, но прошедших первую стадию плей-офф. Теперь «крестоносцы» попробуют удивить Финляндию.

Права на видео принадлежат ООО «Телеспорт Медиа».

Заключительный матч квалификации не предвещал сенсации. Её и не случилось. Конечно, Китай здорово боролся. Первый период завершился со счётом 2:1 в пользу канадцев – это удивительный результат. Думаю, многие ожидали разгрома или околоразгрома, а китайцы выглядели очень неплохо. Во втором периоде даже перебросали «кленовых листьев» — 13-11.

Олимпийские игры 2022 (м). Квалификация
15 февраля 2022, вторник. 16:10 МСК
Канада
Окончен
7 : 2
Китай
1:0 Уил (Тамбеллини, Норо) – 06:57' (5x4)   2:0 Уил (Стаал, Тамбеллини) – 09:55' (5x3)   2:1 Цзянь (Вэй) – 15:32' (5x5)   3:1 Тамбеллини (Норо, Уил) – 26:36' (5x4)   4:1 Тамбеллини – 28:39' (бул)   5:1 О'Делл (Демерс, Джонсон) – 32:05' (5x5)   5:2 Цзянь (Ло, Цзекэ) – 38:59' (5x3)   6:2 Стаал (Мактавиш, Макбэйн) – 55:55' (5x5)   7:2 Макбэйн (Норо, Тамбеллини) – 58:19' (5x4)

Усилия, конечно, не помогли зацепиться за победу или хотя бы избежать разгрома, однако можно сказать, что Китай покидает домашний турнир с высоко поднятой головой – они сделали всё, что могли. А Канада идёт в четвертьфинал, где сыграет со Швецией.

Права на видео принадлежат ООО «Телеспорт Медиа».

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Сенсация дня

Что ж, тут ещё раз скажем про Чехию. Невзрачная игра на групповом этапе, всё-таки не помешавшая одержать победы в двух из трёх встреч, однажды должна была подвести команду Пешана. Впрочем, стоит отдать должное и Швейцарии. «Крестоносцы» собрались и выстрелили, выстояли. Чехи перебросали своих оппонентов почти в два раза – 33-18, однако Леонардо Дженони был надёжен. В отличие от своего визави Шимона Грубеца, отразившего всего 14 бросков (это меньше 78% сейвов! От действующего обладателя Кубка Гагарина!) и вместе со всей сборной провалившего турнир.

Провал дня

И сразу же завершим чешско-швейцарскую историю, пожалуй, одним из кошмарнейших моментов игрового дня. На 14-й минуте, при счёте 1:0 в пользу чехов, опытнейший Ян Коварж зачем-то сфолил на сопернике и отправился в штрафной бокс. Через полторы минуте не менее опытный Андрес Амбюль, проводящий свою пятую Олимпиаду, сравнял счёт. Прошло лишь 13 секунд – а Грубец доставал уже вторую шайбу из своих ворот. Дважды чехи бездарно сыграли на своём же пятачке и упустили важное преимущество. Этот момент, пожалуй, и предрешил исход противостояния.

Курьёз дня

Сборная Германии на этой Олимпиаде – это, как говорят, какой-то мрак. И ещё более мрачной выходит игра их вратарской и защитной линий. Вот так и в матче со Словакией первый гол немцы «привезли» сами себе. Либор Гудачек несложно бросил от синей линии. Шайба шла мимо створа ворот – однако попала в конёк защитника Йонаса Мюллера, затем отскочила в перчатку голкипера Матиаса Нидербергера, приземлилась аккурат на щиток и, продолжив движение, заскочила в ворота. «Привоз» на ровном месте практически лишил Германию возможности навязать борьбу.

Эмоция дня

Самый эмоциональный момент дня пришёлся на матч Дании и Латвии. После того как прозвучала финальная сирена, камера отдельно выхватила голкипера скандинавов Себастьяна Дама. 34-летний вратарь с широкой улыбкой воздел руки к небу и яростно прокричал. Понять его можно: сейчас каждый успех датчан – событие историческое для страны, прежде не видевшей своих хоккеистов на Олимпиаде.

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Расписание четвертьфиналов Олимпиады на 16 февраля

Все четвертьфинальные матчи будут сыграны 16 февраля. Первыми в бой вступят сборные Словакии и США. «Рыцари Татры» постараются навязать борьбу американским студентам. Затем свой матч сыграет сборная России, которая встретится с Данией. В третьей встрече дня Финляндия сразится со Швейцарией. В заключительном матче дня сойдутся Швеция и Канада.

Олимпийские игры 2022 (м). 1/4 финала
16 февраля 2022, среда. 07:10 МСК
США
Не начался
Словакия
Олимпийские игры 2022 (м). 1/4 финала
16 февраля 2022, среда. 09:00 МСК
Россия
Не начался
Дания
Олимпийские игры 2022 (м). 1/4 финала
16 февраля 2022, среда. 11:40 МСК
Финляндия
Не начался
Швейцария
Олимпийские игры 2022 (м). 1/4 финала
16 февраля 2022, среда. 16:30 МСК
Швеция
Не начался
Канада
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