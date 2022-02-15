«Пешана — на расстрел». В Чехии жёстко отреагировали на вылет сборной с Олимпиады

Плей-офф олимпийского хоккейного турнира сразу же начался с сенсации – сборная Чехии, которая не лучшим образом провела и групповой этап, вылетела уже в 1/8 финала, проиграв сборной Швейцарии, которая уступила во всех трёх предыдущих матчах, включая встречу с чехами. Подопечные Филипа Пешана не смогли подарить хороший результат легенде чешского хоккея Яромиру Ягру, который сегодня отмечает 50-летие, и разочаровали всю страну, которая обрушилась с массивной критикой на «народны тим».

«Провалы уже являются нормой»

«Шутки и критика. Чехи потерпели олимпийское фиаско, Пешана — на расстрел», — гласит заголовок послематчевой статьи на портале Denik.

«Конечно, исторический провал хоккейной команды на Олимпийских играх в Пекине вызвал огромную волну отвращения и критики среди болельщиков. Главный объект их негодования? Тренер Филип Пешан. Он и раньше не был любимцем большинства отечественной аудитории, но теперь, похоже, его неудачное пребывание в сборной определённо закончилось.

Увольнение Филипа Пешана обсуждалось перед Олимпиадой. Результаты и выступления сборной Чехии на турнирах Еврохоккейтура, безусловно, не внушали оптимизма, и, как только стало ясно, что игроки НХЛ не полетят в Пекин, надежды чешского хоккея быстро начали угасать.

Несмотря на (понятное) отвращение со стороны чешских болельщиков, нашлись и те, кто указал на глобальные причины позора в Пекине. Это не произошло ни с того ни с сего, провальные результаты чешского хоккея на крупных соревнованиях и во всех возрастных категориях уже являются нормой.

В любом случае никто никогда не будет отрицать тот факт, что Пешан был главным тренером во время самого большого провала в истории чешского хоккея. В то же время он приходил с большими надеждами как носитель новых идей и тенденций, но результаты сказали всё за себя. Теперь вопрос в том, кто сможет остановить страдания чешского хоккея. Это точно продлится не один и не два года…

Никогда в истории чешские хоккеисты не выпадали из восьмёрки лучших команд на крупном мировом турнире. Это произошло только сейчас, на Олимпиаде в Пекине. Сборная, построенная вокруг звезды Дэвида Крейчи, не смогла пройти Швейцарию, проиграв 2:4 и неожиданно быстро закончив турнир. И это также наверняка станет концом пребывания неудачливого тренера Филипа Пешана на скамейке чешской команды».

«Исторический провал»

«Конец. На этом всё. Завтрашнего дня не будет. В четверг чешские хоккеисты сядут в самолёт, а в выходные матчи за медали пройдут без них. Даже четвертьфиналы пройдут без их участия. Это исторический провал. Его конкретные последствия? У всех один и тот же вопрос: останутся ли генеральный менеджер Петр Недвед и главный тренер Филип Пешан на своих постах?» — пишет iSport.cz.

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«Разочарование огромно. Мне жаль, что такой фантастический коллектив не прошёл дальше. Я очень разочарован. Рассматриваю ли я возможность увольнения? Конечно, это провал. Я разочарован, с другой стороны, прошло несколько минут после игры, поэтому мне сложно сказать.

Думали ли игроки о том, что Чехия давно не добивалась успеха на международной арене? Для меня это явно сыграло определённую роль. Все верили, что спустя годы мы будем теми, кто снова поднимет знамя чешского хоккея. К сожалению, мы продолжили неудачи предыдущих лет», — рассказывал после матча сам Пешан.

«Это уже тенденция»

«Должен ли Филип Пешан продолжать работать в команде? Прошло только 10 минут после игры. Когда мы вернёмся домой, то сделаем выводы о турнире. Этот вопрос тоже обсудим. Мы не можем бесконечно так играть без изменений. Я тоже отвечаю за поражение. И мы все несём ответственность за результат.

Это не совпадение, что мы так долго не завоёвывали медалей. Мы можем говорить о случайности и об отсутствии удачи, может быть, после одного или двух чемпионатов мира, но не после 10 лет. Мы больше не принадлежим к числу великих хоккейных держав.

Хотел бы знать, в чём причина наших поражений. Мы готовимся к матчам, разбираем соперников со всех сторон. Но затем наступает день Д, и вновь происходит неудача. Это уже тенденция», — высказался генеральный менеджер чешской сборной Петр Недвед.

«Те, кто наверху, не хотят слышать правду»

Бывший главный тренер сборной Чехии Алоиз Адамчик, при котором «народны тим» выигрывала последние медали на международных турнирах, также прошёлся по всему чешскому хоккею: «Когда я смотрю на это, мне кажется, что я не доживу до хоккейной медали. Мы видим чёткую картину чешского хоккея во времена правления пана [Томаша] Крала (президента Чешской федерации хоккея. – Прим. «Чемпионата»). Он должен вылезти из ямы со своей «Дуклой», в которую каждый год бессмысленно и бесцельно закачивается десять миллионов крон. Этот проект полностью утратил эффект.

Да, после игры с Россией был позитив, но, оглядываясь назад, тот матч ничего не значил для неё, это был просто матч престижа. Сейчас мы просто не в состоянии ни с кем конкурировать. 15 лет назад я предложил пану Кралу стратегию развития. Но он идёт своим путём, и это неправильно. Клубам приходится брать иностранцев, они не в состоянии воспитывать собственных игроков. Но, похоже, те, кто наверху, не хотят слышать правду.

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Наша нынешняя неудача является результатом долгосрочной плохой ситуации. Мы губим детей, мне жаль родителей. На данный момент чешский хоккей напоминает мне больного пациента, которому не дают лекарств и ждут, когда он сам выздоровеет».