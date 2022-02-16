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«Вашингтон» обыграл «Нэшвилл», Овечкин оформил дубль, видео, сколько осталось Овечкину до Ягра, до Гретцки

Овечкин проснулся! Бурно отпраздновал дубль, забил из своей зоны и приблизился к Ягру
Лев Лукин
«Вашингтон» обыграл «Нэшвилл»
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У Великой Восьмёрки очередной сезон с 30 шайбами и уже 761 гол в карьере. А «Вашингтон» одержал важную гостевую победу.

Начало 2022-го для «Вашингтона» и его капитана и лидера Александра выдаётся тяжёлым. «Столичные» слишком много проигрывают и в результате этого падают в таблице — прямо сейчас «Кэпиталз» по потерянным очкам на последнем месте в зоне уайлд-кард в Восточной конференции. Овечкин же, побивший в первый день нового года рекорд НХЛ по голам в большинстве, затем существенно сбавил темп, а в последнее время и вовсе выдал шестиматчевую серию без голов, отпустив конкурентов по гонке за «Ришаром».

Овечкин выбил 60 очков за сезон в НХЛ! Но почему он не забивает уже шесть матчей подряд? Овечкин выбил 60 очков за сезон в НХЛ! Но почему он не забивает уже шесть матчей подряд?

Но все серии рано или поздно заканчиваются, а в случае с Овечкиным сразу было понятно, что это лишь временный кризис. Возможно, перед новым грандиозным прорывом, ведь впереди март — один из самых результативных месяцев в карьере для Ови.

В игре с «Нэшвиллом» россиянин наконец-то прервал голевое молчание, но случилось это только в третьем периоде. Впрочем, до 43-й минуты в матче вообще происходило мало чего интересного: Джо Снивли открыл счёт в самом начале игры, и матч очень долго проходил при счёте 1:0 в пользу «Вашингтона».

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2022, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Снивли (Шири, Орлов) – 04:17' (5x5)   1:1 Маккэррон (Йози, Фаббро) – 42:43' (5x5)   1:2 Дженсен (Хэтэуэй, Хагелин) – 43:27' (5x5)   1:3 Овечкин (Карлсон, Уилсон) – 44:33' (5x4)   1:4 Овечкин – 58:37' (en)

А вот на старте третьего отрезка команды прорвало. Майкл Маккэррон сравнял счёт, но не прошло и минуты, как Ник Дженсен снова вывел «столичных» вперёд. Ещё через минуту «Вашингтон» увеличил преимущество, и это был долгожданный гол Овечкина. Александр классическим броском из офиса прошил Сароса и бурно отпраздновал 30-й гол в сезоне!

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

В оставшееся время «Нэшвилл» ничего не смог сделать с обороной «Вашингтона» и Самсоновым — «хищники» не сумели даже сократить отрыв в счёте до минимального. Но хозяева льда всё равно сняли вратаря в конце и получили в пустые ворота четвёртый гол. Овечкин оформил дубль броском из своей зоны.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Это 761-я шайба Овечкина в карьере в НХЛ. До Яромира Ягра, располагающегося на третьей строчке в списке снайперов всех времён, осталось лишь 5 голов.

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Хочется верить, что Ови окончательно проснулся, и больше не будет брать таких длинных пауз, и не станет затягивать с попаданием в тройку величайших снайперов в истории НХЛ.

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