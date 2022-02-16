Овечкин проснулся! Бурно отпраздновал дубль, забил из своей зоны и приблизился к Ягру

У Великой Восьмёрки очередной сезон с 30 шайбами и уже 761 гол в карьере. А «Вашингтон» одержал важную гостевую победу.

Начало 2022-го для «Вашингтона» и его капитана и лидера Александра выдаётся тяжёлым. «Столичные» слишком много проигрывают и в результате этого падают в таблице — прямо сейчас «Кэпиталз» по потерянным очкам на последнем месте в зоне уайлд-кард в Восточной конференции. Овечкин же, побивший в первый день нового года рекорд НХЛ по голам в большинстве, затем существенно сбавил темп, а в последнее время и вовсе выдал шестиматчевую серию без голов, отпустив конкурентов по гонке за «Ришаром».

Но все серии рано или поздно заканчиваются, а в случае с Овечкиным сразу было понятно, что это лишь временный кризис. Возможно, перед новым грандиозным прорывом, ведь впереди март — один из самых результативных месяцев в карьере для Ови.

В игре с «Нэшвиллом» россиянин наконец-то прервал голевое молчание, но случилось это только в третьем периоде. Впрочем, до 43-й минуты в матче вообще происходило мало чего интересного: Джо Снивли открыл счёт в самом начале игры, и матч очень долго проходил при счёте 1:0 в пользу «Вашингтона».

А вот на старте третьего отрезка команды прорвало. Майкл Маккэррон сравнял счёт, но не прошло и минуты, как Ник Дженсен снова вывел «столичных» вперёд. Ещё через минуту «Вашингтон» увеличил преимущество, и это был долгожданный гол Овечкина. Александр классическим броском из офиса прошил Сароса и бурно отпраздновал 30-й гол в сезоне!

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В оставшееся время «Нэшвилл» ничего не смог сделать с обороной «Вашингтона» и Самсоновым — «хищники» не сумели даже сократить отрыв в счёте до минимального. Но хозяева льда всё равно сняли вратаря в конце и получили в пустые ворота четвёртый гол. Овечкин оформил дубль броском из своей зоны.

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Это 761-я шайба Овечкина в карьере в НХЛ. До Яромира Ягра, располагающегося на третьей строчке в списке снайперов всех времён, осталось лишь 5 голов.

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Хочется верить, что Ови окончательно проснулся, и больше не будет брать таких длинных пауз, и не станет затягивать с попаданием в тройку величайших снайперов в истории НХЛ.