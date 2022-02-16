Нестеров и Войнов сыграли как топовые атакующие защитники КХЛ, а сдерживающие звенья пока сдерживают непонятно что.

Шипачёв наконец забил, нижние звенья играют бледно. Оценки России за матч с Данией на ОИ

Итак, Россия в полуфинале, и это было понятно после того, как Шипачёв открыл счёт. Отыгрыш датчан при их стиле виделся крайне маловероятным. И хотя мы в итоге сильно понервничали в концовке, здесь результат действительно важнее.

Иван Федотов — 7,0

Пару раз спасал в вернейших моментах, как при 2:1 в большинстве, но один раз чуть не подарил гол датчанам. Главное слово — чуть.

Хоккей в России — это страсть и настоящая гордость за сборную. С Балтикой «Красный Эль» Безалкогольное мы спешим поддержать национальную команду этой зимой. Пиво, сваренное по особой рецептуре, даёт почувствовать игрокам и всем российским болельщикам, что мы вместе заряжены на победу. Стань ближе к Красной машине и поддержи яркий хоккей специальным сортом!

Первая пятерка

Никита Нестеров — 7,0

Принцип «бил, бью и буду бить» сработал в самый важный момент, когда Россия выглядела потерянной после 1:1. Несколько раз красиво обострял.

Фото: Elsa/Getty Images

Александр Никишин — 6,0

Парочка зрелищных силовых и фирменных подключений дополнила нормальную игру.

Станислав Галиев — 5,5

По-прежнему не может проявить себя, но всё-таки старался — за это лишние полбалла.

Вадим Шипачёв — 7,0

Наконец-то забил заслуженный гол, неплохо «рисовал» атаки, когда наша сборная доминировала в первом периоде.

Андрей Чибисов — 6,0

Очков не набрал, но отыграл свою роль силовика для первого звена по максимуму, не перебарщивая с озверином.

Вторая пятёрка

Александр Елесин — 6,0

Вторая пара России сегодня не бросалась в глаза, и против такого соперника это, скорее, хорошо.

Егор Яковлев — 6,0

В принципе, та же характеристика, что и для его партнёра по паре.

Никита Гусев — 6,5

С одной стороны, сделал две передачи за счёт техники, с другой — секундная расслабленность в большинстве чуть не стоила 2:2.

Фото: РИА Новости

Владимир Ткачёв — 6,0

Пока самая незаметная игра центра «Трактора» на турнире, но ничего страшного не произошло.

Арсений Грицюк — 7,0

Пока что самый стабильный форвард сборной, который каждый матч создаёт опасность, причём в любых сочетаниях и игровых ситуациях.

Третья пятёрка

Вячеслав Войнов — 7,0

Не самую ровную игру в первой половине матча компенсировал голом в большинстве и удивительным сейвом коленом, когда датчане прижали в третьем периоде

Фото: РИА Новости

Сергей Телегин — 6,0

Наконец-то получил десять минут игрового времени, но ни секундой больше. В паре моментов сыграл надёжно.

Дмитрий Воронков — 5,5

Много энергии, мало толку. Мог снимать все вопросы ещё до Войнова, но промахнулся по пустым.

Павел Карнаухов — 6,5

Дал команде то, ради чего его брали: отличную «точку» с 77%, лез в единоборства в чужой зоне и заработал на себе удаление, не давал расслабляться ни себе, ни датчанам.

Антон Слепышев — 5,5

В принципе, первую часть описания Воронкова можно продублировать. Остаётся впечатление, что Антон может играть по заданию третьей тройки, но это не совсем его стиль.

Четвёртая пятёрка

Дамир Шарипзянов — 6,0

Сыграл мало, но вышел на лёд на решающие минуты. Хотя Россия вела "+2" и момент был не критическим, сделал очень яркий сейв на последней минуте.

Кирилл Семёнов — 5,0

Иногда получал смены с игроками первого звена, но запомнился лмшь тем, что запорол пару моментов.

Сергей Плотников — 5,0

Если Воронков не заработает дурацкое удаление, то это сделает Плотников. Весь пар за время игры ушёл в гудок.

Сергей Андронов — 5,5

Сыграл по принципу «не навреди».

Михаил Григоренко — 5,0

А он точно доехал до Пекина? По игре так и не скажешь, что Григоренко появлялся на льду.