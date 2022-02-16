Шипачёв наконец забил, нижние звенья играют бледно. Оценки России за матч с Данией на ОИ

Итак, Россия в полуфинале, и это было понятно после того, как Шипачёв открыл счёт. Отыгрыш датчан при их стиле виделся крайне маловероятным. И хотя мы в итоге сильно понервничали в концовке, здесь результат действительно важнее.
Иван Федотов — 7,0
Пару раз спасал в вернейших моментах, как при 2:1 в большинстве, но один раз чуть не подарил гол датчанам. Главное слово — чуть.
Первая пятерка
Никита Нестеров — 7,0
Принцип «бил, бью и буду бить» сработал в самый важный момент, когда Россия выглядела потерянной после 1:1. Несколько раз красиво обострял.
Фото: Elsa/Getty Images
Александр Никишин — 6,0
Парочка зрелищных силовых и фирменных подключений дополнила нормальную игру.
Станислав Галиев — 5,5
По-прежнему не может проявить себя, но всё-таки старался — за это лишние полбалла.
Вадим Шипачёв — 7,0
Наконец-то забил заслуженный гол, неплохо «рисовал» атаки, когда наша сборная доминировала в первом периоде.
Андрей Чибисов — 6,0
Очков не набрал, но отыграл свою роль силовика для первого звена по максимуму, не перебарщивая с озверином.
Вторая пятёрка
Александр Елесин — 6,0
Вторая пара России сегодня не бросалась в глаза, и против такого соперника это, скорее, хорошо.
Егор Яковлев — 6,0
В принципе, та же характеристика, что и для его партнёра по паре.
Никита Гусев — 6,5
С одной стороны, сделал две передачи за счёт техники, с другой — секундная расслабленность в большинстве чуть не стоила 2:2.
Фото: РИА Новости
Владимир Ткачёв — 6,0
Пока самая незаметная игра центра «Трактора» на турнире, но ничего страшного не произошло.
Арсений Грицюк — 7,0
Пока что самый стабильный форвард сборной, который каждый матч создаёт опасность, причём в любых сочетаниях и игровых ситуациях.
Третья пятёрка
Вячеслав Войнов — 7,0
Не самую ровную игру в первой половине матча компенсировал голом в большинстве и удивительным сейвом коленом, когда датчане прижали в третьем периоде
Фото: РИА Новости
Сергей Телегин — 6,0
Наконец-то получил десять минут игрового времени, но ни секундой больше. В паре моментов сыграл надёжно.
Дмитрий Воронков — 5,5
Много энергии, мало толку. Мог снимать все вопросы ещё до Войнова, но промахнулся по пустым.
Павел Карнаухов — 6,5
Дал команде то, ради чего его брали: отличную «точку» с 77%, лез в единоборства в чужой зоне и заработал на себе удаление, не давал расслабляться ни себе, ни датчанам.
Антон Слепышев — 5,5
В принципе, первую часть описания Воронкова можно продублировать. Остаётся впечатление, что Антон может играть по заданию третьей тройки, но это не совсем его стиль.
Четвёртая пятёрка
Дамир Шарипзянов — 6,0
Сыграл мало, но вышел на лёд на решающие минуты. Хотя Россия вела "+2" и момент был не критическим, сделал очень яркий сейв на последней минуте.
Кирилл Семёнов — 5,0
Иногда получал смены с игроками первого звена, но запомнился лмшь тем, что запорол пару моментов.
Сергей Плотников — 5,0
Если Воронков не заработает дурацкое удаление, то это сделает Плотников. Весь пар за время игры ушёл в гудок.
Сергей Андронов — 5,5
Сыграл по принципу «не навреди».
Михаил Григоренко — 5,0
А он точно доехал до Пекина? По игре так и не скажешь, что Григоренко появлялся на льду.
- 16 февраля 2022
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