Халявы не будет! Финны грохнули Швейцарию и отправили Россию в суровый полуфинал Олимпиады

Противостояние финнов и швейцарцев должно было определить соперника сборной России по полуфиналу. Победа Суоми свела бы команду Алексея Жамнова в полуфинале с победителем пары Швеция — Канада, в случае с успеха «крестоносцев» — с ними. Финны на правах фаворита матча сразу же завладели инициативой, стали поддушивать подопечных Патрика Фишера в их зоне, создавая один опасный момент за другим. Вероятно, причиной этого стала некая усталость, которая могла накопиться у швейцарцев после матча с Чехией днём ранее. Этим команда Ялонена в первом периоде воспользовалась очень удачно.

Правда, шайбы швейцарцы в первом стартовом отрезке пропустили уж слишком дешёвые. Первую из них забросил Аалтонен, подкарауливший отскок от Берры в окружении двоих (!) защитников Швейцарии. Затем финны воспользовались неуверенным выходом из зоны хоккеистов в белой форме, и Гранлунд, хоть и не без везения, забросил вторую шайбу. На первый перерыв команды ушли при счёте 2:0 и с главной интригой – проснутся ли наконец швейцарцы?

Не знаю, о чём Патрик Фишер разговаривал со своей командой в раздевалке, но правильные выводы явно сделаны не были. Третья минута периода, очередной обрез при выходе из зоны и моментальный выход «2 в 1», реализованный великаном Марко Анттилой. Голевой передачей отметился Бьёрнинен. В результате в жертву принесли Берру, которого на вратарском посту сменил Дженони. Не сказать, что это как-то встряхнуло швейцарцев. Финны продолжали активничать в зоне атаке и не желали сбавлять обороты.

Матч постепенно перетекал в мирное русло. Швейцарцы как-то пассивно пытались вернуться в игру, не создавая много угроз воротам Харри Сятери. Финны, в свою очередь, тоже как-то поумерили свой пыл и начали потихоньку сушить игру. Конец периода подарил всем болельщикам некую надежду на интригу. Амбюль с передачи Корви отквитал одну шайбу, сделав счёт 1:3. Легенда швейцарского хоккея неплохо предложил себя на пятаке, Корви вложил ему шайбу точно в клюшку, и десятому номеру оставалось только не промахнуться по воротам. У швейцарцев появился шанс на спасение, что не могло не радовать нейтрального болельщика, наблюдавшего за этим не самым ярким матчем.

Заключительный период прошёл при небольшом преимуществе швейцарцев, но, скорее, территориальном, чем игровом. До пятака «крестоносцев» практически не допускали, от того шайбы до ворот Сятери доходили не так часто, как хотелось бы хоккеистам Патрика Фишера. За семь минут до конца третьего периода Песонен предоставил хороший шанс швейцарцам на спасение, но реализовать лишнего тем не удалось. Главный тренер за пять минут до конца решил пойти на интересный шаг и снял вратаря. Правда, уже спустя 30 секунд четвёртая шайба оказалась в швейцарских воротах. Песонен с Пакариненом вдвоём вывалились на пустые ворота, и форвард «Йокерита» не промахнулся. Но финны не ограничились единственным голом в пустые ворота. В этом деле ещё преуспел и Теему Хартикайнен, установив окончательный счёт – 5:1.

Финны достаточно спокойно обыграли Швейцарию и шагнули в полуфинал, где их уже ждёт сборная Словакии. Ну а сборной России на халяву рассчитывать уже не приходится: в матче за выход в финал их в любом случае будет ждать грозный соперник.