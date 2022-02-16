«Реванш с Россией не состоится». Реакция Америки на сенсационный вылет США с Олимпиады

Сенсации на олимпийском хоккейном турнире в Пекине продолжаются! Вчера из борьбы за золотые медали неожиданно выбыла сборная Чехии, которая проиграла провалившим групповой этап швейцарцам. Реакция на родине получилась весьма жёсткой.

Сегодня проходит этап четвертьфиналов, и уже первый матч подарил нам неожиданный результат – сборная Словакии, которая тоже довольно-таки невзрачно выглядела в группе, преодолела и вторую стадию плей-офф, сперва выбив вице-чемпионов Пхёнчхана немцев, а затем отправив отдыхать молодую команду из США, прошедшую предварительный раунд без поражений и заработавшую первый посев.

Словаки совершили впечатляющий камбэк, сравняв счёт за 44 секунды до конца основного времени, выстояв в овертайме и переиграв «звёздно-полосатых» в серии послематчевых буллитов.

«Никаких больше чудес»

«Словакия переиграла сборную Соединённых Штатов в серии буллитов. Это поражение означает, что ожидаемый реванш с Россией после «чуда на льду» не состоится. Вместо этого американцы отправляются домой», — пишет портал Newsweek.

«Никаких больше чудес в 2022 году», — отмечает Yahoo Sports.

«Спровоцированное пандемией решение НХЛ, сильнейшей лиги в мире, не пустить своих суперзвёзд в Пекин лишило Олимпиады соревнования лучших против лучших. Отсутствие игроков из НХЛ частично ослабило сборные США и Канады, вынудив их собрать составы из стареющих ветеранов и молодых игроков из систем клубов НХЛ, у которых было немного времени, чтобы сыграться. При этом сборная США – самая молодая команда в Пекине – благодаря высоким скоростям на льду смогла пройти групповой этап с тремя победами, однако опустила руки в неудачной игре с беспринципными словаками», — подводит итоги Олимпиады для американцев New Straits Times.

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«Словаки стали главной историей Олимпиады»

Журналисты NBC отметили молодую звёздочку словаков Юрая Слафковски, который сегодня забросил уже пятую шайбу на турнире: «Слафковски может быть самым молодым игроком этой Олимпиады, но он уже подаёт огромные надежды. Он доступен к выбору на предстоящем драфте НХЛ в июле и после сильного выступления в Пекине практически гарантированно будет выбран очень рано.

Словаки ни в коем случае не воспринимались как фаворит на проход в полуфинал, однако после отказа НХЛ приехать в Пекин шансы всех участников значительно выравнялись. Теперь словаки вместе со своим вундеркиндом стали главной историей этой Олимпиады».

«Где Оши, когда он так нужен?»

Последний буллит в составе сборной США выполнял форвард нижегородского «Торпедо» Энди Мили, который на этом турнире носил капитанскую нашивку на груди. После матча, отвечая на вопросы журналистов в микст-зоне, Энди не мог сдержать слёз: «Грустно, что всё закончилось. Наша команда сражалась до конца. Иногда такие неудачи происходят в хоккее. Обидно, что сегодня одна из них случилась с нами. Нам остаётся только пожелать Словакии удачи в следующих матчах».

Журналисты же на фоне голевой засухи в буллитах вспомнили о мастере подобных бросков, который принёс американцам победу в драматичном противостоянии с Россией восемь лет и один день назад: «Интересно, смотрит ли это сейчас Ти Джей Оши после того матча в Сочи», — написал репортёр Том Гулитти.

«Ну и где, чёрт возьми, Ти Джей Оши, когда он так нужен?» — вопрошает корреспондент ESPN Грег Вышински.

«Лучший шанс США был прикован к скамейке»

Тот же Вышински уже всерьёз раскритиковал главного тренера американцев Дэвида Куинна за решение не использовать одну из главных звёзд команды Мэттью Бенирса в серии буллитов: «Лучший шанс США реализовать буллит был задрафтован «Сиэтлом» под вторым номером и прикован к скамейке во время каждого из бросков. Дайте знать, когда Куинн объяснит это».

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«Эй, Дэвид Куинн: ты решил не использовать Мэттью Бенирса в серии буллитов из ПЯТИ бросков? Ты снова будешь уволен», — отреагировал автор The Buffalo News Майк Харрингтон.

Куинн объяснил своё решение после матча: «Мэттью провёл отличный матч. Он здорово играл на всём турнире. Неудивительно, что его выбрали под вторым номером. У него будет отличная карьера, он невероятный. Но мы практиковали буллиты каждый день и прекрасно понимали, кому доверим их исполнение. Рассматривали ли Мэттью в качестве одного из исполнителей? Да.

Любое поражение трудно принять. Не сочтите за неуважение к Словакии или кому-либо ещё, но мы чувствовали, что двигаемся в правильном направлении и играем хорошо».