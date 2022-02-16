Канада бесславно вылетела с Олимпиады! Суперполуфинала с Россией не будет

После того как сборная Финляндии не оставила шансов Швейцарии на мужском олимпийском хоккейном турнире, стало понятно, что соперник сборной России по полуфиналу определится в матче шведов и канадцев. Началось же всё с американцев, которые уступили словакам и запутали всю сетку плей-офф.

«Порадовал ли тот факт, что с Финляндией точно не сыграем в полуфинале? Я не знаю, с кем мы будем играть дальше. Давайте подождём. Я же сказал, что дальше нас ждут два самых важных матча. Кто будет дальше по сетке, от нас уже не зависит. Надо выходить и играть», — говорил после сегодняшней игры главный тренер сборной России Алексей Жамнов.

Нет сомнений, что тренерский штаб и игроки внимательно следили за последним в сегодняшний игровой день матчем, одним из главных арбитров которого был назначен Евгений Ромасько.



Изначально скандинавы и североамериканцы играли как-то скованно и не слишком ярко. Работы у Юханссона и Томкинса практически не было, а сама игра получалась равной. Оба коллектива получали возможность поиграть в большинстве, но реализовать лишнего тоже не получилось.

Неудивительно, что по итогам первого периода на табло светились унылые нули, а командам нужно было налаживать креатив в атаке и действовать на льду продуктивнее.

Не увидели болельщики заброшенных шайб и во второй 20-минутке, хотя она получилась более интересной, нежели первая. Уже в концовке Юханссон не прижал шайбу после мощного броска Кракнелла от синей линии, но Ландер своевременно зачистил пятак.

Ранее канадцы упустили Хольмберга на дальней штанге, до которого дошла поперечная передача, но Томкинс в шпагате парировал бросок, сумев отвести угрозу от своих ворот.

В целом же во втором периоде команды снова старались компактно играть на каждом участке площадки. Получилось много борьбы у бортов, бывали удаления и жёсткий силовой хоккей, но не было главного – голов. И, видимо, ожидать пика результативности в третьем периоде снова не приходилось, хотя нейтральному зрителю такой расклад точно был бы по душе. Всё-таки не хотелось, чтобы хоккейный матч проходил по сценарию футбольного.

Кто должен был взять инициативу в свои руки в подобной ситуации? Правильно, главный лидер шведских атак на нынешних Играх. Форвард Лукас Валльмарк четырежды забивал в рамках группового этапа, а теперь принялся «зажигать» в плей-офф.

Всё началось с неосмотрительной передачи Макбэйна у своей синей линии, Валльмарк шайбу перехватил, чуть продвинулся вперёд и резким кистевым броском попал точно под перекладину. Помог шведу тут ещё и рикошет, но форвард ЦСКА действительно классно исполнил. Валльмарк, как и словацкий вундеркинд Слафковски, забивает на этой Олимпиаде в каждой встрече.

Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Канадцы пытались спасти матч, заменив голкипера на шестого полевого хоккеиста, но в результате лишь получили вторую шайбу в пустые ворота – отличился капитан шведов Антон Ландер.

В результате Канада бесславно вылетела с Олимпиады, финны послезавтра сыграют в полуфинале со словаками, а россиян в этот же день ждёт битва со шведами. Суперполуфинала Россия – Канада мы не увидим. Может, это даже к лучшему.