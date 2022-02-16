Россия вышла на Швецию, финнам попались дерзкие словаки. Хоккейные полуфиналы на Олимпиаде

Подопечные Жамнова избежали встречи с Канадой, но путёвка в финал Игр им точно не достанется легко.

16 февраля на мужском хоккейном турнире Олимпиады-2022 состоялись четвертьфинальные матчи.

Ранним утром по московскому времени на пекинский лёд вышли сборные США и Словакии. Американцы считались фаворитами матча, но их соперник сразу дал понять, что тоже настроен попасть в четвёрку лучших команд турнира. Словаки открыли счёт усилиями юного таланта Слафковски, сборная США под занавес периода отыгралась, а во втором отрезке вышла вперёд.

Счёт 2:1 в пользу Америки держался до последней минуты основного времени, но словаки, сняв вратаря, сумели отыграться! Овертайм получился весёлым, но безголевым, а в серии буллитов всё решили шикарная игра голкипера словаков Рыбара и единственная реализованная попытка в исполнении Цегларика.

Во втором четвертьфинальном матче Россия встречалась с Данией. Наша команда уверенно провела первый период, но забросила лишь одну шайбу. Во втором периоде успокоившиеся скандинавы сравняли счёт в большинстве, но Никита Нестеров могучим щелчком отправил команды на перерыв с российским преимуществом.

В третьем отрезке нашим болельщикам пришлось понервничать, но всё для России закончилось хорошо: подопечные Жамнова больше не пропустили, а Вячеслав Войнов в большинстве забил третий русский гол, оказавшийся последним в матче.

Легче всего в четвертьфинале визуально было сборной Финляндии. Сборная Суоми уже в первом периоде добилась солидного преимущества в игре со Швейцарией, в начале второго отрезка забросила третью шайбу, после чего спокойно сыграла по счёту. Итоговая разница в четыре шайбы — следствие двух финских голов в пустые ворота на последних минутах встречи.

В заключительной четвертьфинальной игре Швеция и Канада выясняли, кому из них играть с Россией в полуфинале. Матч получился очень осторожным и малорезультативным: на протяжении двух с половиной периодов зрители скучали совсем без голов. Лишь на 51-й минуте Лукас Валльмарк прервал голевое молчание, застав врасплох Мэтта Томкинса шикарным дальним броском со входа в зону.

Этот гол в результате оказался победным, но не единственным. На последних минутах Антон Ландер поразил пустые ворота и оформил выход Швеции в полуфинал.

Полуфиналы Олимпиады

18 февраля в Пекине состоятся полуфиналы мужского хоккейного турнира. Утром, в 7:10 мск, главные фавориты Игр финны попробуют раскусить крепкий словацкий орешек. А вечером, в 16:10 мск, путёвку в финал оспорят Россия и Швеция — кажется, это будет очень равная битва.