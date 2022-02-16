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Сборная России по хоккею сыграет со Швецией в полуфинале Олимпиады-2022, все пары, кто с кем сыграет

Россия вышла на Швецию, финнам попались дерзкие словаки. Хоккейные полуфиналы на Олимпиаде
Денис Лутченко
Сборная России по хоккею сыграет со Швецией
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Подопечные Жамнова избежали встречи с Канадой, но путёвка в финал Игр им точно не достанется легко.

16 февраля на мужском хоккейном турнире Олимпиады-2022 состоялись четвертьфинальные матчи.

Ранним утром по московскому времени на пекинский лёд вышли сборные США и Словакии. Американцы считались фаворитами матча, но их соперник сразу дал понять, что тоже настроен попасть в четвёрку лучших команд турнира. Словаки открыли счёт усилиями юного таланта Слафковски, сборная США под занавес периода отыгралась, а во втором отрезке вышла вперёд.

Олимпийские игры 2022 (м). 1/4 финала
16 февраля 2022, среда. 07:10 МСК
США
Окончен
2 : 3
Б
Словакия
0:1 Слафковски (Черешняк, Регенда) – 11:45' (5x5)   1:1 Абруццезе (Бенирс, Кэмпфер) – 19:14' (5x5)   2:1 Хентджес (Пербикс, Смит) – 28:56' (5x5)   2:2 Гривик (Чайковски, Гудачек) – 59:16' (6x5)   2:3 Цегларик – 70:00' (ПБ)

Счёт 2:1 в пользу Америки держался до последней минуты основного времени, но словаки, сняв вратаря, сумели отыграться! Овертайм получился весёлым, но безголевым, а в серии буллитов всё решили шикарная игра голкипера словаков Рыбара и единственная реализованная попытка в исполнении Цегларика.

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Во втором четвертьфинальном матче Россия встречалась с Данией. Наша команда уверенно провела первый период, но забросила лишь одну шайбу. Во втором периоде успокоившиеся скандинавы сравняли счёт в большинстве, но Никита Нестеров могучим щелчком отправил команды на перерыв с российским преимуществом.

Олимпийские игры 2022 (м). 1/4 финала
16 февраля 2022, среда. 09:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Дания
1:0 Шипачёв (Гусев, Яковлев) – 13:01' (5x5)   1:1 Нильсен (Бау, Лауридсен) – 22:57' (5x4)   2:1 Нестеров (Гусев, Грицюк) – 34:36' (5x5)   3:1 Войнов (Шипачёв, Грицюк) – 55:45' (5x4)

В третьем отрезке нашим болельщикам пришлось понервничать, но всё для России закончилось хорошо: подопечные Жамнова больше не пропустили, а Вячеслав Войнов в большинстве забил третий русский гол, оказавшийся последним в матче.

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Легче всего в четвертьфинале визуально было сборной Финляндии. Сборная Суоми уже в первом периоде добилась солидного преимущества в игре со Швейцарией, в начале второго отрезка забросила третью шайбу, после чего спокойно сыграла по счёту. Итоговая разница в четыре шайбы — следствие двух финских голов в пустые ворота на последних минутах встречи.

Олимпийские игры 2022 (м). 1/4 финала
16 февраля 2022, среда. 11:40 МСК
Финляндия
Окончен
5 : 1
Швейцария
1:0 Аалтонен (Фриман, Няттинен) – 08:37' (5x5)   2:0 Лехтонен (Хиетанен, Маннинен) – 10:45' (5x5)   3:0 Анттила (Бьёрнинен) – 23:08' (5x5)   3:1 Амбюль (Корви, Хас) – 37:49' (5x4)   4:1 Пакаринен (Фильппула, Песонен) – 55:28' (en)   5:1 Хартикайнен – 56:47' (en)
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В заключительной четвертьфинальной игре Швеция и Канада выясняли, кому из них играть с Россией в полуфинале. Матч получился очень осторожным и малорезультативным: на протяжении двух с половиной периодов зрители скучали совсем без голов. Лишь на 51-й минуте Лукас Валльмарк прервал голевое молчание, застав врасплох Мэтта Томкинса шикарным дальним броском со входа в зону.

Олимпийские игры 2022 (м). 1/4 финала
16 февраля 2022, среда. 16:30 МСК
Швеция
Окончен
2 : 0
Канада
1:0 Валльмарк – 50:15' (5x5)   2:0 Ландер (Хольмберг) – 58:10' (en)

Этот гол в результате оказался победным, но не единственным. На последних минутах Антон Ландер поразил пустые ворота и оформил выход Швеции в полуфинал.

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Полуфиналы Олимпиады

Олимпийские игры 2022 (м). 1/2 финала
18 февраля 2022, пятница. 07:10 МСК
Финляндия
Не начался
Словакия
Олимпийские игры 2022 (м). 1/2 финала
18 февраля 2022, пятница. 16:10 МСК
Россия
Не начался
Швеция

18 февраля в Пекине состоятся полуфиналы мужского хоккейного турнира. Утром, в 7:10 мск, главные фавориты Игр финны попробуют раскусить крепкий словацкий орешек. А вечером, в 16:10 мск, путёвку в финал оспорят Россия и Швеция — кажется, это будет очень равная битва.

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