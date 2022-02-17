Канада взяла хоккейное золото Олимпиады! Ей помог исторический гол 30-летней рекордсменки

Хоккейные соревнования на зимней Олимпиаде — 2022 в Пекине достигли своей кульминации. Но если в мужском турнире только завтра состоятся полуфиналы, то в женском сегодня определялась судьба золотых наград. В решающем матче встретились – неожиданно, правда? – сборные Канады и США – финалистки Игр 2018 года, а также участницы очного финала ещё на четырёх из пяти Олимпиад и на 19 и 20 чемпионатов мира. Кто бы мог подумать до начала турнира.

Действующие олимпийские чемпионки (напомню, ими являются хоккеистки «звёздно-полосатых»), как и четыре года назад, проиграли канадкам в матче группового этапа, хотя и перебросали соперниц почти в два раза, нанеся 53 броска, в то время как «кленовые» ограничились 27.

Тем не менее до стартового вбрасывания предсказать победителя было не так уж и просто – в борьбе этих сборных за золотые медали может произойти что угодно.

Неудивительно, что канадские хоккеистки, несмотря на статус фавориток, максимально серьёзно отнеслись к предстоящей игре. Масла в огонь и без того принципиального противостояния подлила форвард «кленовых» Натали Спунер: «Каждый раз, когда мы играем с ними, хотим продемонстрировать, что им не место на льду с нами», — сказала Спунер. Представьте такое заявление перед матчем с США от лидеров мужской сборной – Кросби или Макдэвида.

Спунер же постаралась первой подкрепить свои слова делом – она открыла счёт уже на восьмой минуте, однако тренерский штаб американок углядел офсайд и сделал запрос видеопросмотра, который подтвердил правильность их предположения.

Канадки из-за отмены гола расстраиваться не стали и уже через 35 секунд забили по всем правилам. А спустя ещё семь минут удвоили преимущество – отличилась капитан сборной Мари-Филип Пулен. Эта шайба стала исторической – Пулен стала первым игроком в истории хоккея, забросившим хотя бы по шайбе в четырёх финалах Олимпиад (по дублю в Ванкувере и Сочи, а также гол в Пхёнчхане). Достичь такого пока не удавалось даже мужчинам – и, судя по всему, удастся ещё очень нескоро.

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А вот у Пулен наверняка будет возможность улучшить рекорд в Милане – через месяц ей исполнится всего 31 год. Но пока она забивает в Пекине, и в середине второго периода Мари-Филип оформила дубль, обеспечив Канаде весьма комфортное преимущество в три шайбы.

Американки всё же попытались сохранить интригу и остаться в игре – до конца второй двадцатиминутки «звёздно-полосатые» успели отыграть один гол, а в третьей не переставали давить на ворота соперниц, в несколько раз перебросав защищавшихся канадок и даже однажды угодив в штангу.

Однако даже замена вратаря на шестого полевого игрока не помогла – «кленовые», несмотря на пропущенную шайбу, удержали необходимое преимущество и завоевали пятое олимпийское золото.