Америка провалила Олимпиаду в хоккее. Одной сборной не повезло, другая — ничем не удивила

Медальные матчи Олимпиады точно пройдут без американских команд. Местные журналисты в этом году пытались изо всех сил показать, что главное событие на самом деле произойдёт в женском хоккее. Однако для остального мира оно не имеет почти никакой ценности, да и самим американцам интересно больше с точки зрения традиционных межстрановых разборок.

Вылетели американцы и канадцы по-разному. Одни провели отличный групповой этап, попали вроде бы на самого слабого соперника из возможных, вели в счёте бóльшую часть матча, но проиграли по буллитам, которые в Америке уже давно пытаются исключить как фактор решения матчей. Другие прошли в четвертьфинал без блеска, но зато давили опытом и игроков, и штаба — в решающий момент, правда, это всё испарилось.

И если от американцев до старта турнира мало чего ждали — они завысили ожидания своей игрой, то для любой канадской сборной вылет в четвертьфинале — шок. На Олимпиаде такого не было с 2006-го, а на чемпионатах мира с 2014-го, когда максимально беззвёздный канадский состав уступил финнам на постолимпийском первенстве мира. Пути разные, но результат одинаков. Как так вышло?

У американцев была слишком неопытная команда…

Американцы за четыре года бросились из одной крайности в другую. Перед Пхёнчханом студентов почти полностью проигнорировали, взяли их даже меньше, чем на предшествовавший кёльнский ЧМ, сделали ставку на опыт и парней с большими «кохонес» типа 39-летнего на тот момент Брайана Джионты, не игравшего до Олимпиады почти полгода. Многие европейские технари типа рвавшего тогда КХЛ Дэна Секстона были проигнорированы. Результат печальный — лучшими в сборной были как раз немногие студенты типа Троя Терри, который так всех напугал на старте нынешнего сезона.

В этом году маятник качнулся уже в другую сторону. «Чудо на льду» — это не один конкретный матч, это вполне себе краеугольный камень американской мифологии. Добавим к этому отношение местных к студенческому спорту, которое даже пытаться объяснить бесполезно и бессмысленно — надо сразу родиться на просторах Кентуккийщины. Возможно, все эти подсознательные стереотипы привели к тому, что на Олимпиаду поехали сразу 15 игроков NCAA и тренер Дэвид Куинн, который и сделал себе имя в студенческой лиге.

Не сказать, что концепция американцев была плоха. На Олимпиаде, где почти все соперники вынуждены были собирать составы со средним возрастом в 29-30 лет, табун молодых бычков из прерии мог всех спокойно затоптать. Это мы на групповом этапе и видели — но в четвертьфинале им поразительно не повезло с соперником. Словаки, несмотря на отсутствие громких имён, были самым неудобным по стилю соперником — Крэйг Рэмзи тоже набрал в сборную молодёжь, обучил её быстро бегать и нагружать чужие ворота. Американцы увидели свою же лайт-версию, которая не сдавалась под давлением и готова была ответить тем же.

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И в таких случаях всё решают мелочи. Очевидно, что молодые парни просто не видели больших игр в своей жизни — многие NCAAшники, поехавшие на Игры, потому и задержались в университете надолго из-за того, что не были топ-проспектами, не нюхали ЮЧМ и МЧМ. В решающий момент поджилочки трясутся — уже канадцы в групповом этапе чуть не поймали молодую команду, а здесь не хватило достоять каких-то 45 секунд.

Кажется, американцам стоило взять ещё одно молодое звено — но и не всех взрослых в заявке они использовали как надо. Например, первый центр «Сибири» Ник Шор сыграл четыре минуты в четвертьфинале, хотя в игре с Канадой своим прессингом соорудил победный гол американцев. Он же один из лучших буллитёров лиги сезона, но в послематчевой серии шанса не получил.

Американцы проиграли, скорее, в нюансах. Возможно, не хватило тренерской руки — несмотря на то что уровень индивидуальной подготовки в NCAA очень хороший, местные тренеры раз за разом проваливаются в НХЛ именно как тактики, что показывали и сам Куинн, и Дэйв Хэкстол, и уволенный за пьянство Джим Монтгомери. Ну а менеджеры перекосили состав — и неплохая концепция провалилась.

… а у канадцев — слишком старая

От канадцев перед турниром, наоборот, никаких ожиданий не было. Это даже близко не было похоже на команду, которая брала ЧМ-2021. Та сборная была составлена из молодых и голодных с небольшим вкраплением опытных игроков и в этом плане как раз была гораздо больше похожа на американский студенческий отряд — 2022. Разницу делал и опытный Жерар Галлан, который умеет выжимать максимум из посредственных стартовых данных.

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Молодые, впрочем, в той сборной были, но у канадцев мало возможностей использовать своих юных талантов. Выбор в NCAA у «кленовых» куда уже, игроков на двусторонних контрактах не отпустили, брать половину сборников U20 из юниорской лиги — самоубийство. Поэтому получилась чуть-чуть омолодившаяся по сравнению с 2018-м команда, но всё же ненамного.

И ведь слабые места этой сборной были видны сразу — например, вратарская бригада. Рижский триумф — 2021 заслуга в том числе и Дарси Кемпера, который пару последних сезонов занимал пятое и седьмое места в голосовании за «Везину» и чуть ли не единолично тащил «Аризону». Без энхаэловцев место в воротах занял Паскуале, который проводил неуверенный сезон в «Локомотиве» и провёл неуверенный матч с американцами, пусть он и не был главным виновником поражения.

Это была немолодая сборная, которая не могла выдерживать темп весь матч. В этом плане разочаровал ещё и главный тренер Клод Жюльен, человек с гигантским опытом и Кубком за плечами. Казалось бы, его наличие и даст преимущество канадцам, но чуть ли не лучший матч они провели, пока Жюльен восстанавливался после травмы, а игрой руководил Джереми Коллитон. Потом канадцы вернулись не агрессивно-напористыми, а прямолинейно-скучными — и в четвертьфинале шведы сыграли против предсказуемой команды довольно спокойно.

Возможно, канадцам ужасно навредила сетка турнира. Два подряд матча с Китаем — это, конечно, лёгкая прогулка, но, когда ты Канада, а у тебя перед глазами заведомый андердог, крайне сложно собираться психологически. Частично канадцы откатали эти две игры на одном коньке, а потом, возможно, и не смогли ощутить нужный уровень сопротивления.

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Есть ощущение, что эта команда изначально была собрана неправильно — но даже так там был достаточный уровень таланта хотя бы для топ-3. Однако имена не играют в хоккей — и олимпийский турнир показывает это снова и снова.

Для североамериканцев возвращение НХЛ на Олимпиады было бы прекрасным решением — но одним это не надо, а болельщики даже после пятнадцати проигранных Олимпиад без энхаэловцев будут писать «но лучшие игроки все равно у нас». И попробуй им ещё возрази.