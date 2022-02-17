Гениальный ход Дацюка вывел Россию в финал последней Олимпиады. Этот гол думали отменить!

Мужской хоккейный турнир Олимпиады-2018 был богат на неожиданные результаты и в прямом смысле сенсации. Российская сборная ехала туда в непонятном статусе. Без флага, гимна, но с огромными амбициями на олимпийское золото. Четыре года хоккейные власти благоухали вокруг сборной, делали для неё все комфортные условия, зачастую жертвуя внутренним чемпионатом. Было понятно, что всё это можно было бы оправдать только золотыми медалями Пхёнчхана. Вдобавок к этому на сборную обрушилась мощная волна критики: мол, как можно ехать на Олимпиаду, когда о всю нашу спортивную семью вытирают ноги, и всё в таком духе. Олегу Знарку и его штабу, конечно, тогда было не позавидовать, но, с другой стороны, они понимали, на что шли, и такое положение дел не должно было стать для них неожиданностью.

Турнир сборная Россия начала с поражения от словаков. Наши парни умудрились растерять преимущество в две шайбы и не сподобились даже на финальный штурм ворот Бранислава Конрада, который в тот корейский день защищал ворота словацкой сборной. Поражение 2:3, после которого только ленивый не критиковал российскую дружину. Доставалось и обороне, и нападению, и тренерам, но меньше всех критики почему-то получил Василий Кошечкин, сыгравший в том матче (как, собственно, и на всём турнире) не лучшим образом. Потом был дежурный разгром словенцев и важнейшая сухая победа над американцами в последнем матче группового этапа, позволившая команде Олега Знарка занять первое место и миновать никому не нужный матч в квалификации плей-офф.

Тот турнир не обошёлся и без некой «прухи», которая окружала нашу сборную. А как ещё по-другому объяснить, что сборная России должна была получить в четвертьфинале победителя пары Словения – Норвегия? Словенцы, на удивление, заняли шестое место в общем рейтинге, который сформировался по итогам группового этапа. К примеру, финны тогда стали пятыми, а американцы – седьмыми. Мало кого тогда удивило, что норвежцы, занявшие предпоследнее место в рейтинге, выбили «выскочек» турнира и вышли в следующем раунде турнира на сборную России. Четвертьфинал, как и ожидалось, оказался по сопротивлению тренировочным матчем. Лёгкая победа 6:1 и куча сэкономленных сил перед важнейшим боем с чехами.

Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Чехи перед матчем весьма осторожно высказывались о соперниках и собственных шансах на успех:

«Сборная России — это классная и крайне мастеровитая команда, однако играть можно с любым соперником. Если сборная Чехии сыграет в свой хоккей, то сможет рассчитывать на успех. Мы сделаем всё возможное для победы, наши шансы очень хорошие», — передавала слова Яна Коларжа чешская пресса.

По сути, это был первый серьёзный матч сборной, в котором определённо нужно было выкладываться на 100 процентов. Сказать, что он получился непростым – ничего не сказать. Чехи имели больше моментов, чем российская сборная, но Василий Кошечкин в том матче действительно неоднократно оставлял россиян на плаву, особенно в первой половине встречи. На 28-й минуте связка Дацюк-Гусев нарисовала очередную красоту, которую Никита завершил не менее красивым и эффектным броском с кистей. Весь мир тогда сходил с ума от гениального хода Дацюка, прокатившегося вдоль своей скамейки и увидевшего периферическим зрением линию для передачи на открывающегося в левом круге вбрасывания Гусева.

ВИДЕО.

Эту шайбу арбитры не спешили засчитывать, обращая внимание на то, что Капризов, находящийся на пятаке, мог помешать Францоузу отразить бросок 97-го номера российской сборной. Но справедливость восторжествовала, и никто гол у Никиты не украл. Спустя 27 секунд Телегин с Гавриковым убежали «2 в 1», и ныне игрок «Коламбуса» воткнул вторую шайбу в ворота Францоуза, обеспечив российской сборной перевес в две шайбы перед заключительным периодом в матче.

В третьем периоде чехи стремительно пытались исправить ситуацию, кружили в нашей зоне, и порой только чудо спасало команду Знарка от пропущенной шайбы. Благодаря третьему периоду чехам удалось оторваться от россиян по броскам в створ и в конечном итоге выиграть матч по этому показателю, но, к счастью, на этом победы Чехии в тот день закончились. Наши отстояли сухарь Кошечкина, а Илья Ковальчук поставил точку в матче, забросив шайбу в пустые ворота.

После матча вся пресса буквально висела на капитане российской сборной, который провёл очередной достойный матч на турнире:

«В таких матчах один гол мало что решает. Конечно, важно было открыть счёт, забить первыми, потому что игра была очень нервная, все боялись ошибиться. Как отдал голевой пас? Всё забыл уже, мы готовимся к следующей игре. По статистике я пробежал больше всех? В хоккей ведь надо играть, а не бегать. Время до главного матча есть, сейчас будем восстанавливаться. Если вы не будете мне много вопросов задавать, то у меня будет больше времени для восстановления. Сегодня у соперника было не так много моментов, а самая важная игра впереди», — говорил Павел Дацюк.

Другой старожил сборной был немногословен:

«Рад ли я тому, что мы уже гарантировали себе медали? Наша сборная приехала сюда только с одной целью. А быть в финале мы просто заслужили», — сказал Илья Ковальчук.

Наверное, прав был тогда Ковальчук. Лучше надо было поберечь силы, как физические, так и эмоциональные перед, возможно, самым важным матчем в жизни для преобладающего количества хоккеистов той сборной. Чехи по итогу остались с «деревянной» медалью и четвёртым местом, а Россия в полуфинале показала, что умеет терпеть и играть по заданию — в самом важном матче турнира с немцами это ей сильно помогло.