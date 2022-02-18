Россия — Швеция в полуфинале Олимпиады-2022: где смотреть, дата и время матча

Дата и время матча
18 февраля мужская сборная России по хоккею проведёт полуфинальный матч на ОИ-2022. Соперником наших хоккеистов станет команда Швеции. Начало встречи — в 16:10 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
Прямая трансляция
Встречу в прямом эфире будет транслировать телеканал «Россия 1». Начало — в 16:00 мск.
Материалы о матче
Мнения экспертов
«Россия и Швеция — равные соперники. Но это полуфинал, поэтому нам надо выиграть. У шведов слабых сторон практически нет, как и у нас. Всё будет нормально, если у России вратарь не будет за ворота выбегать», — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
«Что касается наших шансов на выход в финал, шансы есть всегда. Шведы — традиционно тяжёлый соперник для России. Думаю, их будет сложно обыграть, поэтому надо что-то придумывать. У нашей сборной игра пока не клеится. Победа над Данией не вселяет уверенности, потому что по игре — если сравниваем с прошлыми матчами — ничего не поменялось.
У нас низкая результативность, если не брать матч с Чехией. Поэтому говорить, что мы сможем обыграть шведов за счёт атакующих действий, не приходится. Здесь будет тактическая борьба: надо выбрать умный план, чтобы нейтрализовать шведскую тягомотину», — сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.
«Наши шансы в матче со Швецией примерно равны: в чём-то мы превосходим шведов, в чём-то они нас. Мы можем победить шведов за счёт характера и бойцовских качеств. Главное, чтобы это не переросло в удаления, а то у нас есть отдельные индивидуумы, у которых играют мышцы, а потом страдает вся команда. У нас есть один такой — казанский представитель.
Что касается игры, в нашем исполнении я не видел ничего выдающегося на этом турнире. У нас не работает большинство, а это важный фактор в таких играх. Реализация одного или двух удалений – это уже серьёзное преимущество, тем более шведы умеют защищаться. Будем надеяться, когда запахнет медалями, у наших ребят проснётся аппетит. Тренеры, в свою очередь, покажут нам не системный хоккей, который не получается, а нечто другое.
Как мы с такой игрой дошли до полуфинала? У нас была лёгкая группа, но мы с ней мучились очень серьёзно. В четвертьфинале была бодаловка с теми же датчанами, а Дания никогда не была в первой пятёрке команд», — сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.
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