«О боже, Бучневич...» Русский форвард могучим броском чуть не порвал сетку ворот. Видео

Этот шикарный гол мог стать победным для «Сент-Луиса», но несчастный «Монреаль» неожиданно проявил характер.

«Монреаль Канадиенс» — финалисты прошлого Кубка Стэнли и абсолютно худшая команда нынешнего сезона. Легендарный клуб плетётся на последнем месте в общей таблице, у «Хабс» перед матчем с «Сент-Луисом» было лишь 8 побед в этой регулярке, а действующая серия поражений насчитывала 10 матчей.

«Монреалю» не помогло увольнение Дюшарма — пришедший на его место Мартен Сан-Луи не стал мгновенным спасителем и пока даже не улучшил микроклимат в коллективе. По крайней мере, даже на тренировках обстановка нервная.

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И вот к такому разваленному «Монреалю», который к тому же из-за канадского ковидобесия играет при почти пустых трибунах, приехал в гости вполне себе успешный «Сент-Луис». «Блюз» весьма уверенно идут в зоне плей-офф Центрального дивизиона и преследуют в таблице «Миннесоту», в прошлой игре «музыканты» не испытали проблем с другим канадским неудачником — из Оттавы, так что у «Хабс» вроде как было немного шансов.

Но в НХЛ случается всякое. «Монреаль» неплохо начал матч и на 8-й минуте открыл счёт — отличился Пол Байрон. Правда, под занавес периода «Канадиенс» умудрились пропустить в большинстве: Роберт Томас и Павел Бучневич вдвоём объегорили всю защиту «Монреаля», разыграв красивую двоечку в меньшинстве.

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Счёт 1:1 продержался в результате почти 40 минут игрового времени. В камерной атмосфере «Белл-центра» команды не спешили обострять и рисковать, и дело шло к овертайму, как вдруг «Сент-Луису» за 80 секунд до финальной сирены удалась фантастическая атака. Тарасенко принял шайбу на входе в зону, слегка сдвинулся в центр, осмотрелся и покатил пас на бросок Бучневичу, а Павел в касание могучим броском просто расстрелял ближний угол ворот Монтембо!

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«О боже, Бучневич… Он только что чуть не порвал сетку ворот идеальным выстрелом», — написал в «твиттере» один из фанатов «Сент-Луиса».

Действительно, бросок у Павла вышел шикарный. Но 16-й гол Бучневича в сезоне не стал для «Сент-Луиса» победным. Да, несчастный «Монреаль» смог подняться после очередного удара и нашёл в себе силы не только отыграться в основное время, но и вырвать победу в овертайме! Героем «Канадиенс» стал Коул Кофилд, сначала сравнявший счёт за 10 секунд до сирены, а затем забивший решающий гол.

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3:2 — первая победа Мартена Сан-Луи в тренерской карьере. «Монреаль» прерывает ужасную серию поражений.