После победы над шведами в полуфинале хоккеисты российской сборной не скрывали своей радости.

«Россию ждёт главный матч за четыре года». Эмоции наших от выхода в финал Олимпиады

Мужская сборная России по хоккею в полуфинале Олимпиады-2022 в Пекине в серии буллитов обыграла шведов (2:1). Теперь коллектив Алексея Жамнова поспорит за золотые медали с финнами.

После победного полуфинала на вопросы журналистов ответил сам Жамнов, а также хоккеисты нашей команды, которые радовались со всей страной.

«Когда до меня дошла очередь, то я выезжал и знал, что делать»

Автор победного буллита Арсений Грицюк поделился первыми эмоциями от победы над шведами.

— Ещё нет осознания, что происходит. Пока оно не пришло.

— Расскажите про свой буллит?

— Всем говорю: виноват в первом голе. Потерял шайбу в чужой зоне. Вернулся, но потерял игрока за спиной. Сидело в душе, что моя ошибка может навредить всей команде. Хотелось выйти и исправить. Рад, что Ваня Федотов здорово сыграл. Он дал нам шанс, дал нескольким ребятам пробить буллиты. Когда до меня дошла очередь, то я выезжал и знал, что делать. Когда начинаешь перебирать варианты в голове, может раздвоиться и потеряешь мысль.

— Что хотели делать?

— То, что вы увидели!

— Как руки не дрожали?

— У многих ребят были шансы. Егор Яковлев нас вытащил. У него ещё ответственнее был буллит. Надо к этому подходить спокойно. Если умеешь бросать, почему бы и не попробовать.

— Будете спать после такого матча?

— Посмотрим сегодня.

— Сами вызвались бить?

— Тренеры назначают. Конечно, мне сказали идти.

— В клубе часто исполняете?

— Постоянно. Я люблю буллиты. Это игра один на один, между тобой и вратарём. Кто кого переиграет.

— Согласны, что это лотерея 50 на 50?

— Сто процентов! Какое бы мастерство у тебя ни было, мы можешь 500 раз забить, выйти на решающий – и не получится. Вратарь тоже играет не просто так. Надо его переиграть.

— Знали особенности Юханссона?

— Просто смотрел, как ребята бьют. Смотрел, что он делает. Сразу выходил с одной мыслью.

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«Спасибо моему спортивному психологу»

Защитник Егор Яковлев рассказал, как исполнял буллит в тот момент, когда ошибаться было уже нельзя.

— Что вы чувствовали, когда шли бить буллит?

— Я не знаю. До сих пор не отошёл. Выходил, знал, что буду делать. Я целенаправленно бросал под подмышку. Спасибо Данису Зарипову. Я очень много смотрю буллиты. У себя в команде я штатный буллитёр и постоянно бью их. Как-то разговаривали с Данисом об этом, что под подмышкой у вратарей мёртвая зона, туда можно бросать. Единственное, я переживал, что в сборной Швеции есть ребята, с которыми я вместе играл. Боялся, что они подскажут вратарю. Хорошо, что всё так закончилось. Самый главный матч за последние четыре года нас ожидает.

— Это исторический момент. Как вы смогли сохранить нервы?

— Честно, не понимал этого. Просто выходил и бил. Спасибо моему спортивному психологу (смеётся).

— Пользуетесь услугами психолога?

— Да.

— Почему так тяжело сложился овертайм?

— Все понимали, что один бросок может все решить. Поэтому действовали с осторожностью.

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— Рады за Грицюка?

— Очень рады. Принёс нам победу. Федотов тоже красавец, держал нас в игре до последнего. Арсений умница, он нам подарил финал.

— Как вы определяли очередность бьющих буллиты?

— Не знаю, мне привычно бросать пятым. Просто сказали готовиться перед началом. Не знал, каким я буду бросать.

«Я немножко был уже «холодный» в конце, но удалось всё сделать»

Нападающий Никита Гусев рассказал про буллитную серию и свои попытки.

— Расскажите про буллиты.

— Что там рассказывать, главное, что выиграли.

— Как удалось забить свою важную попытку?

— Я немножко был уже «холодный» в конце, но удалось всё сделать. А самое главное, что мы выиграли.

— В России все пили валидол.

— Мы тоже очень нервничали, так что сейчас самое необходимое — пойти отдохнуть.

— Когда шведы забили, показалось, что вы потеряли концентрацию и свои игру.

— Нет, мы продолжали играть дальше.

— А то, что били дважды буллит уже после забитого — как там всё определялось?

— Просто сказали, что я иду. Я знал, что буду делать. Просто вратарь у них хороший. Мы вместе тренируемся, поэтому он нас знал.

Фото: Harry How/Getty Images

«Помогали Ване Федотову как могли. Ваня сегодня тоже сыграл феноменально»

Михаил Григоренко назвал игру вратаря сборной России Ивана Федотова феноменальный.

— Очень нервно, как устояли в третьем периоде, в овертайме?

— Самое главное, что все терпели, верили в систему, играли на команду. Никто не пытался сделать ничего сверхъестественного. Все верили в систему, играли друг за друга. Помогали Ване Федотову как могли. Ваня сегодня тоже сыграл феноменально. Можно сказать, дотерпели и победили.

— Не было ощущения паники?

— Игра длинная – 60 минут, овертайм. В какие-то минуты паника, возможно, присутствовала, но мы с ней справились. Ваня не паниковал, подчищал моменты. Все сражались, самоотдача невероятная.

— Как найти эмоции и силы на финал?

— Не зря мы так долго готовились, чтобы сил было достаточно на весь турнир. Завтра хороший день, чтобы подготовиться, потренироваться, посмотреть, как играют финны. С новыми силами и эмоциями будем выходить на финал.

— Что думаете о финнах?

— У них хорошая команда – они проводят хороший турнир, у них хороший вратарь, много ребят из КХЛ, которых мы знаем, из «Салавата» ребята, которые умеют забивать. Завтра посмотрим видео и подготовимся к финалу.

— Не было бы предпочтительнее сыграть ранний полуфинал?

— Это не мы решаем, это не имеет значения.

— Кто у финнов опаснее всего?

— Есть игроки – Хартикайнен, Маннинен, Гранлунд, хороший защитник Лехтонен. Много игроков хороших, мы знаем, с кем встретимся.

«Верили друг в друга. Пацаны все красавцы»

Конечно, высказался об игре и капитан сборной России Вадим Шипачёв.

— Мы очень сильно нервничали. А вы?

— Мы тоже. Очень рад, что мы выиграли. Отыгрались по буллитам. Верили друг в друга. Пацаны все красавцы.

— Почему вас не поставили бить буллит?

— Потому что я их не бью. Есть ребята помастеровитее меня.

— Что чувствовали, когда стояли обнявшись на буллитах?

— Мы верили друг в друга и в тех ребят, которые били буллиты. Федотов красавец. Мы были дружны и рады, что идём дальше.

— Почему был такой тяжёлый овертайм? Показалось, что шведы были более изобретательны.

— Не знаю.