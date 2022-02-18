«Мы отдали всё для этой большой победы». Жамнов — о выигрыше в полуфинале Олимпиады

Сборная России в полуфинале Олимпиады-2022 в Пекине в серии буллитов оказалась сильнее Швеции – 2:1. После столь радостного для россиян матча на вопросы журналистов ответил главный тренер нашей команды Алексей Жамнов. Пришлось отдуваться перед прессой и главному тренеру шведов Юхану Гарпенлёву, чья команда теперь сыграет со словаками за бронзу.

«Сейчас нас тревожит больше усталость, а не эмоции»

Алексей Жамнов объяснил решение выпустить Грицюка на решающий буллит и признался, что его команде везёт.

— Все нервы оставили на льду. Мы отдали всё для этой большой победы. Для игроков дорогого стоит — выйти во второй финал Олимпиады подряд. Для нас задача — подготовиться к Финляндии. Сейчас нас тревожит больше усталость, а не эмоции. Нужно восстановиться и быть готовыми.

— Чьим было решение выпустить Грицюка?

— Тренерского штаба. Без персоналий.

— Понимали, что рискуете тем самым?

— Понимаю. Но я взял эту ответственность на себя как старший тренер. Все выводы были сделаны по тренировкам, смотрели, кто и как работает на буллитах, знаем, кто может реализовать, а кто — нет. Подумали, что против вратаря Швеции это может сработать. Сработало.

— Гусева поставили три раза. Почему?

— Он хороший исполнитель буллитов. В какой-то степени наше решение сработало, в какой-то — нет. Самое главное, что мы в финале.

— Как определяли порядок исполнителей?

— Всем тренерским штабом прямо перед буллитами определились. Буллиты — это лотерея. Нужно понимать, когда и кого выпускать. Грицюк молодец, справился.

— Гусев ни разу не вышел в овертайме.

— Так решили. Вы опять чем-то недовольны? Это тренерское решение.

— В овертайме главным было не пропустить?

— Почему вы так считаете? Задача была контролировать шайбу в атаке и создавать голевые моменты. Нужно было движение. Исходили из этого, ведь шведы очень мобильны. Вот и всё.

— Удача помогла?

— Да-да, нам везёт. Вы это хотели сказать, да?

— Ткачёву могли дать штраф «5+20» за удар соперника между ног. Простили?

— Спросите судей.

— Наумов и Фёдоров знают Юханссона. Насколько это важно?

— Да, мы знали, как он играет. Это ни для кого не секрет. Просили, чтобы в атаке использовали один лишний маленький пас перед его воротами, бросали верхом. Вот и все нюансы.

— План на игру выполнили?

— Сегодня на льду была команда, которая старалась играть весь матч. Да, не обошлось без ошибок, но это невозможно — ни одна команда не играет строго по заданию. У нас были ошибки, у шведов — тоже. Но мы в финале, результат добыт.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Последний буллит русского парня — сильно, взял Россию себе на плечи и забил»

Юхан Гарпенлёв по достоинству оценил буллит Грицюка и прокомментировал игру своей команды.

— Мы провели хороший матч, могли выиграть, даже по буллитам. Последний буллит русского парня – сильно, взял Россию себе на плечи и забил. И потом соперник смог забить последний гол в седьмом раунде буллитов. Мы провели хороший матч, довольны, как играли. Мне кажется, мы смотрелись лучше во время матча, у нас было больше моментов, но мы не смогли забить больше одного гола. У России хорошие защитники, много снайперов, они смогли найти путь к победе.

— Готовились к буллитам россиян, знали, как они их бьют?

— Ларс много играет против них, знает русских игроков. Он был готов к буллитам.

— Когда был лучший момент решить исход матча в свою пользу?

— Если бы мы реализовали один из своих моментов. У нас их было несколько в третьем периоде, но мы не забили. Так бывает.

— Завтра вам снова играть, насколько тяжело будет собраться на матч за бронзу?

— Сейчас мы об этом не думаем. Сейчас вернёмся в отель, поедим, а завтра подготовимся к матчу.