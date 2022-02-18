«Мы отдали всё для этой большой победы». Жамнов — о выигрыше в полуфинале Олимпиады

Сборная России в полуфинале Олимпиады-2022 в Пекине в серии буллитов оказалась сильнее Швеции – 2:1. После столь радостного для россиян матча на вопросы журналистов ответил главный тренер нашей команды Алексей Жамнов. Пришлось отдуваться перед прессой и главному тренеру шведов Юхану Гарпенлёву, чья команда теперь сыграет со словаками за бронзу.
«Сейчас нас тревожит больше усталость, а не эмоции»
Алексей Жамнов объяснил решение выпустить Грицюка на решающий буллит и признался, что его команде везёт.
— Все нервы оставили на льду. Мы отдали всё для этой большой победы. Для игроков дорогого стоит — выйти во второй финал Олимпиады подряд. Для нас задача — подготовиться к Финляндии. Сейчас нас тревожит больше усталость, а не эмоции. Нужно восстановиться и быть готовыми.
— Чьим было решение выпустить Грицюка?
— Тренерского штаба. Без персоналий.
— Понимали, что рискуете тем самым?
— Понимаю. Но я взял эту ответственность на себя как старший тренер. Все выводы были сделаны по тренировкам, смотрели, кто и как работает на буллитах, знаем, кто может реализовать, а кто — нет. Подумали, что против вратаря Швеции это может сработать. Сработало.
— Гусева поставили три раза. Почему?
— Он хороший исполнитель буллитов. В какой-то степени наше решение сработало, в какой-то — нет. Самое главное, что мы в финале.
— Как определяли порядок исполнителей?
— Всем тренерским штабом прямо перед буллитами определились. Буллиты — это лотерея. Нужно понимать, когда и кого выпускать. Грицюк молодец, справился.
— Гусев ни разу не вышел в овертайме.
— Так решили. Вы опять чем-то недовольны? Это тренерское решение.
— В овертайме главным было не пропустить?
— Почему вы так считаете? Задача была контролировать шайбу в атаке и создавать голевые моменты. Нужно было движение. Исходили из этого, ведь шведы очень мобильны. Вот и всё.
— Удача помогла?
— Да-да, нам везёт. Вы это хотели сказать, да?
— Ткачёву могли дать штраф «5+20» за удар соперника между ног. Простили?
— Спросите судей.
— Наумов и Фёдоров знают Юханссона. Насколько это важно?
— Да, мы знали, как он играет. Это ни для кого не секрет. Просили, чтобы в атаке использовали один лишний маленький пас перед его воротами, бросали верхом. Вот и все нюансы.
— План на игру выполнили?
— Сегодня на льду была команда, которая старалась играть весь матч. Да, не обошлось без ошибок, но это невозможно — ни одна команда не играет строго по заданию. У нас были ошибки, у шведов — тоже. Но мы в финале, результат добыт.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
«Последний буллит русского парня — сильно, взял Россию себе на плечи и забил»
Юхан Гарпенлёв по достоинству оценил буллит Грицюка и прокомментировал игру своей команды.
— Мы провели хороший матч, могли выиграть, даже по буллитам. Последний буллит русского парня – сильно, взял Россию себе на плечи и забил. И потом соперник смог забить последний гол в седьмом раунде буллитов. Мы провели хороший матч, довольны, как играли. Мне кажется, мы смотрелись лучше во время матча, у нас было больше моментов, но мы не смогли забить больше одного гола. У России хорошие защитники, много снайперов, они смогли найти путь к победе.
— Готовились к буллитам россиян, знали, как они их бьют?
— Ларс много играет против них, знает русских игроков. Он был готов к буллитам.
— Когда был лучший момент решить исход матча в свою пользу?
— Если бы мы реализовали один из своих моментов. У нас их было несколько в третьем периоде, но мы не забили. Так бывает.
— Завтра вам снова играть, насколько тяжело будет собраться на матч за бронзу?
— Сейчас мы об этом не думаем. Сейчас вернёмся в отель, поедим, а завтра подготовимся к матчу.
- 18 февраля 2022
-
21:50
-
21:19
-
21:00
-
21:00
-
20:50
-
20:39
-
20:11
-
20:01
-
19:58
-
19:56
-
19:55
-
19:53
-
19:53
-
19:43
-
19:41
-
19:38
-
19:33
-
19:32
-
19:30
-
19:28
-
19:28
-
19:25
-
19:23
-
19:20
-
19:19
-
19:18
-
19:13
-
19:12
-
19:06
-
19:03
-
18:59
-
18:59
-
18:56
-
18:52
-
18:50