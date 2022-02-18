«Было трусостью не удалить русского». Шведы разносят судей после полуфинала Олимпиады

Второй полуфинал хоккейного турнира зимней Олимпиады — 2022 в Пекине с участием России и Швеции подарил зрителям невероятную драму – исход матча решился только после 16-го броска в серии буллитов! К счастью, победа досталась нашей сборной, которая пробилась во второй олимпийский финал подряд. Рассказываем, как отреагировала на обидное поражение проигравшая сторона.

«Психологическая война» до начала матча

В Швеции успели обсудить не только матч, но и предыгровую разминку, отметив необычный обряд россиян: «За 40 минут до стартового вбрасывания команды вышли на лёд для разминки. На протяжении многих лет россияне всем составом выстраиваются на собственной синей линии и смотрят на соперников. Затем они разворачиваются и бросают по своим воротам. Это можно интерпретировать как желание смутить соперника. Или просто как способ начать разминку.

«Интересно, русские так готовятся к национальному гимну или просто хотят вывести соперника из себя? В любом случае на такое просто не обращаешь внимания», — сказал Хенрик Лундквист, который сейчас работает экспертом на шведском ТВ.

Когда команды уходили со льда, психологическая война продолжилась. И Матиас Броме, и Сергей Телегин ждали, кто из них покинет площадку последним. Они ждали, ждали и ждали, прежде чем россиянин сделал это первым и подарил Броме победу», — пишет портал Aftonbladet.

«Слепышев продемонстрировал геркулесово выступление»

Счёт в матче открыл российский форвард Антон Слепышев, который удостоился похвалы от зарубежных СМИ: «Бывший нападающий «Эдмонтона» продемонстрировал геркулесово выступление, создав большое количество опасных моментов в течение матча. Он также совершил ключевой блок в овертайме, сведя на нет потенциально опасный голевой момент шведов», — прокомментировал игру Слепышева NBC.

Перед своим голом Антон обыграл защитника «Тре Крунур» Кристиана Фолина, который взял вину за пропущенную шайбу на себя: «Меня одурачили. Я думал, что контролировал его, но он слишком легко прошёл мимо меня. Это полностью моя вина».

«Судьи не хотели вмешиваться в игру»

Основного времени матча не хватило для выявления победителя, а в овертайме возникло несколько спорных моментов, включая столкновение Павла Карнаухова с голкипером шведов Ларсом Юханссоном. «С сожалением сообщаю, что судьи перестали фиксировать нарушения», — сказал комментатор матча в эфире шведского телевидения.

«По-видимому, судьи не хотели вмешиваться в игру и принимать решения. Мы уже не можем на это повлиять. Нужно принять это и двигаться дальше. Не знаю, почему судьи перестали свистеть. Но это было в обе стороны», — рассказал после матча Фолин.

Его товарищ по команде Лукас Бенгтссон, однако, был более критичен: «Судьи сегодня предельно ясно дали понять, что не допустят никаких задержек или тому подобных действий. Карнаухов не сделал ничего, чтобы избежать столкновения, а просто поехал на Юханссона. Ранее арбитры уже наказывали за такое, поэтому я думаю, что было трусостью не удалить русского игрока в том эпизоде.

Не собираюсь придумывать отговорки. Мы держали шайбу и создавали моменты, чтобы победить. К сожалению, сегодня победили именно соперники, но разница была небольшая».

«Последний буллит русского парня — сильно»

Наставник сборной Швеции Юхан Гарпенлёв, для которого этот турнир является предпоследним крупным у руля «Тре Крунур», не стал критиковать судей и больше говорил об игре: «Мы провели хороший матч, могли выиграть, даже по буллитам. Последний буллит русского парня — сильно, взял Россию себе на плечи и забил. И потом соперник смог забить последний гол в седьмом раунде буллитов. Мы провели хороший матч, довольны, как играли. Мне кажется, мы смотрелись лучше во время матча, у нас было больше моментов, но мы не смогли забить больше одного гола. У России хорошие защитники, много снайперов, они смогли найти путь к победе.

Готовились к буллитам россиян, знали, как они их бьют? Ларс много играет против них, знает русских игроков. Он был готов к буллитам. Когда был лучший момент решить исход матча в свою пользу? Если бы мы реализовали один из своих моментов. У нас их было несколько в третьем периоде, но мы не забили. Так бывает. Насколько тяжело будет собраться на матч за бронзу? Сейчас мы об этом не думаем. Сейчас вернёмся в отель, поедим, а завтра подготовимся к матчу».