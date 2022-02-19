Россия пробилась в финал, финны остановили выскочек. Итоги дня плей-офф ОИ-2022 в хоккее

Обзоры матчей игрового дня

В первом полуфинале дня встречались сборные Финляндии – одного из главных фаворитов турнира – и Словакии – «выскочек», которые отправили домой США. Суоми ожидаемо захватили инициативу с первых минут матча, но забить смогли только под конец периода – отличился, пожалуй, лучший полевой игрок финской сборной, Сакари Маннинен. Форвард «Салавата» буквально затолкал шайбу в ворота – 1:0.

После этого у Словакии было две хорошие возможности забросить, однако сначала финнов после броска в пустые ворота спасла штанга, а после – неточность Юрая Слафковски после выхода «два в одного». В итоге скучный матч завершился забегом Харри Песонена на пустые ворота – 2:0, и Финляндия в финале впервые в истории.

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Во втором матче дня решалась судьба сборной России. Первый период выдался крайне унылым, однако уже на 15-й секунде второго игрового отрезка слаломный прорыв Антона Слепышева принёс свои плоды – 1:0. В остальном вторая 20-минутка прошла относительно спокойно. А вот уже в третьем шведы «додавили». После ошибок россиян Антон Ландер восстановил равенство в счёте – 1:1.

Командам пришлось уйти в овертайм, где шансы на победу были у обеих сборных. Справедливости ради отмечу, что всё-таки «Тре Крунур» были ближе к успеху – несколько раз российской сборной буквально везло либо игроки действовали крайне самоотверженно, спасая ничейный результат. А затем наступили буллиты. Подопечные Алексея Жамнова проигрывали вплоть до последнего, пятого броска, когда Егор Яковлев сделал счёт по успешным буллитам 2:2, а Иван Федотов парировал бросок Антона Ландера. Победу же сборной России принёс второй самый молодой игрок команды – 20-летний Арсений Грицюк, хладнокровно отправивший команду в финал.

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Сейв дня

Важнейшее спасение дня, парадоксально, на счету нападающего. Владимир Ткачёв буквально спас российскую сборную в овертайме. Шведы отлично разыграли шайбу, «выманив» Ивана Федотова из ворот. Однако российский форвард вовремя лёг под бросок, преградив путь шайбы в пустые ворота и помешав «Тре Крунур» отпраздновать победу.

Цифры дня

Сборная Финляндии всего лишь во второй (только вдумайтесь в это!) раз в своей истории смогла выйти в финал Олимпийских игр. В первый и последний раз Суоми играли в финале на Олимпиаде-2006 в Турине (Италия). Тогда финны потерпели поражение от Швеции – 2:3. Так что на этот раз Финляндия будет крайне мотивирована.

А сборная России, в свою очередь, впервые в истории дважды подряд сыграет в финале Олимпийских игр. На прошлом турнире в 2018 году россияне играли в главном матче с Германией. Тогда команда одержала победу.

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Нокаут дня

В одном из моментов матча российский форвард Павел Карнаухов убегал в контратаку. Нападающий с фланга заворачивал в центр, пытаясь протолкнуть шайбу в ворота, но в итоге влетел в шведского голкипера Ларса Юханссона. Обошлось без травм, но Карнаухов ещё некоторое время не мог подняться со льда. И кто кого по итогу нокаутировал?

Эмоции дня

Само собой, главные эмоции принадлежат российским хоккеистам. После победного буллита Арсения Грицюка, кажется, всё напряжение высвободилось, преобразовавшись в крики, радость и небольшую вакханалию.

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Серия дня

Просто предлагаем вам ещё раз насладиться этим остросюжетным боевиком под названием «Серия буллитов в полуфинале Олимпийских игр».

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Расписание оставшихся матчей Олимпиады на 19 и 20 февраля

Первым состоится матч за третье место. Швеция и Словакия повторят встречу группового этапа, однако на этот раз на кону – бронзовые медали. На следующий день пройдёт главный матч турнира – финал. Сборная России постарается защитить титул победителя Олимпийских игр, а Финляндия – впервые в истории завоевать золото Олимпиады.