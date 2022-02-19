Капризов мощно отметил юбилей в НХЛ! Забил 50-й гол и повторил достижение Малкина

Однако затем его сотый матч в лиге был омрачён неприятными «-4» и поражением в игре с лидером Востока.

Прошло уже больше половины регулярного чемпионата НХЛ, а «Миннесота» всё ещё идёт в лидерах Западной конференции, пропуская вперёд себя только мощнейший «Колорадо», который уже не первый год является грозной силой по меркам всей лиги. Такой расклад до начала сезона едва ли можно было представить – «дикари», скорее, виделись очень крепким середняком с претензиями на место в плей-офф, нежели ведущим клубом Запада.

Однако игра «Уайлд» впечатляет – в команде зажигают ветераны в лице Голигоски и Цуккарелло, к основе подбираются молодые таланты Болди и Росси, а дирижирует этим процессом на льду безоговорочно главная звезда клуба Кирилл Капризов.

Сегодняшняя встреча с «Флоридой», которая в этом чемпионате разрывает НХЛ даже после увольнения Джоэля Кенневилля (на багаже или всё-таки нет?), стала для воспитанника новокузнецкого хоккея 100-й в сильнейшей лиге мира. Такое событие необходимо было отметить подобающе.

«Миннесота» начала матч под стать торжеству – «Уайлд» очень активно вошли в игру и довольно-таки быстро открыли счёт. Произошло это в большинстве – Капризов спровоцировал неповоротливого Гудаса нарушить правила, а затем сам же наказал «пантер» за его неосторожность. Получилось очень красиво – Джаред Сперджен всем видом показал, что будет наносить бросок, но вместо этого сделал кучеровскую передачу на дальнюю штангу. Там уже находился Капризов, который в касание пробил ещё одного новокузнечанина Сергея Бобровского.

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Для Кирилла это результативное действие стало 60-м в сезоне, а сам гол 50-м в НХЛ. Он стал всего шестым европейцем (и вторым россиянином после Овечкина), который забросил как минимум 50 шайб и сделал 60 голевых передач в первых 100 матчах, и первым игроком с сезона-2006/2007, который за этот срок набрал 110+ очков. Тогда это удалось сделать Евгению Малкину (114), а с 1990 года это делали только восемь хоккеистов – среди них, к примеру, нынешний главный тренер сборной России Алексей Жамнов (117), Александр Овечкин (128) и Сидни Кросби (132).

«Флорида» очень быстро перевернула игру – в середине периода Мэйсону Марчменту хватило всего двух с половиной минут, чтобы оформить дубль. «Пантерз» могли уходить на перерыв с преимуществом в две шайбы, однако в битве, развернувшейся на линии ворот «Миннесоты», Сперджен оказался сильнее Картера Вераге, секундой ранее переигравшего Кэма Тальбо.

Гости едва не добились этого спустя считанные моменты после выхода из раздевалок, однако шайба после броска Гудаса угодила в штангу. Вскоре после этого «Уайлд» едва не сравняли счёт, однако Бобровский дважды в течение нескольких секунд свёл на нет обе попытки Кевина Фиалы.

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«Флорида» пережила нападки «дикарей» и всё-таки забросила третью шайбу. Своё слово сказал один из лидеров гонки бомбардиров Джонатан Юбердо – с его передачи гол забил Энтони Дюклер.

В начале третьей двадцатиминутки этот же дуэт поучаствовал в ещё одном взятии ворот – на этот раз оба выступили в качестве ассистентов, а автором гола стал Аарон Экблад, реализовавший численное преимущество «пантер».

Не было ни намёка на возможное возвращение «Уайлд» в игру, однако удаление Вераге в середине периода слегка изменило ситуацию. «Миннесота» разыграла лишнего за 10 секунд – Капризов роскошной передачей нашёл Цуккарелло, который с пятачка переправил шайбу в ворота.

За семь с половиной минут до конца основного времени Дин Эвасон заменил вратаря на шестого полевого игрока – гандикап в три шайбы был восстановлен меньше чем за минуту. Но даже это не остановило тренера «Уайлд» от повторного снятия Тальбо с игры. Это было сделано, чтобы подарить Марчменту первый хет-трик в карьере и добить показатель полезности Капризова до «-4» – других объяснений просто не находится.

На этом голевой парад остановился – «Флорида» первой в НХЛ преодолела порог в 200 заброшенных шайб в этом сезоне и одержала восьмую победу в последних 10 матчах.