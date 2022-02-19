Последний финал с финнами стал для России победным. Теперь повторим на Олимпиаде?

Уже завтра мужской сборной России по хоккею предстоит выступить в финале Олимпиады-2022 в Пекине. Соперник очень серьёзный и один из самых неудобных для россиян за последнее время – команда Финляндии, ведомая известным специалистом Юккой Ялоненом.
В преддверии важного матча мы решили вспомнить последний на сегодняшний день финал сборной России с финнами на крупном турнире. Речь пойдёт о чемпионате мира 2014 года – последнем на сегодняшний день выигранном нашей сборной. Тогда звёздная команда во главе с Олегом Знарком в финале не оставила шансов Суоми – 5:2.
Интересно, что в Минск сборную России должен был везти Зинэтула Билялетдинов, у которого действовал контракт с ФХР до конца сезона, но после неудачи на Олимпиаде в Сочи сборной нужно было двигаться в другом направлении. Решение о смене тренерского штаба напрашивалось, поэтому в скором времени было объявлено о назначении на пост главного тренера сборной Олега Знарка. Генеральным менеджером команды, кстати, был одиозный Андрей Сафронов.
В Минске сборная России выиграла все 10 игр, а в восьми из них ворота команды защищал Сергей Бобровский. Замечательный результат! Ни в одном из матчей Бобровский не пропустил больше двух шайб, а в двух встречах он оставил свои ворота в неприкосновенности.
Здорово отыграл Сергей и в ключевой финальной игре с Финляндией. Весь матч россияне контролировали ход встречи, буквально «раскладывая» финнов и не давая им продохнуть. Тактика Знарка и его тренерского штаба сработала.
Звёздная российская дружина заставила капитулировать и главного тренера Суоми Эркку Вестерлунда, и всю защитную линию, и вратаря Пекку Ринне. Особенно постарались Широков, Малкин, Овечкин, Зарипов и Тихонов, забросившие сопернику по одной шайбе.
Кстати, результативный пас на Овечкина в эпизоде с его голом отдал капитан нынешней сборной России Вадим Шипачёв. Играл в той встрече и защитник Егор Яковлев, исполнивший накануне важнейший буллит в ворота шведов. Был на льду и Сергей Плотников. Так что победный опыт над финской сборной в финальных схватках есть.
По итогам минского чемпионата мира и финала с финнами двое россиян были признаны лучшими в своих игровых амплуа. Сергей Бобровский, завоевавший первое золото в форме сборной, стал лучшим голкипером, а великолепно себя проявивший на льду Виктор Тихонов заслуженно удостоился звания топового нападающего турнира. Более того, трое российских хоккеистов попали в символическую сборную. Помимо уже упомянутого Тихонова, в списке нападающих оказался Сергей Плотников, а среди защитников пару американцу Сету Джонсу составил Антон Белов. Самым ценным игроком турнира и голкипером символической сборной стал финн Пекка Ринне.
Фото: Сергей Федосеев, photo.khl.ru
Что ж, надеемся, что на нынешней Олимпиаде россиянам удастся повторить тот памятный успех. Да, последние матчи с финнами на крупных турнирах складывались для нас тяжело, но это были не финальные игры. А вот на финал наши ребята должны настроиться так, чтобы у соперника полетели искры из глаз. Нет сомнений, что хоккеисты выжмут из себя все оставшиеся силы и обязательно постараются порадовать болельщиков. Отступать, как говорят в таких случаях, уже некуда.
- 19 февраля 2022
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