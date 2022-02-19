«Хотелось бы изюминки, зрелищности в игре сборной России. Но на Олимпиаде важен результат»

Игорь Ларионов — легендарный центрфорвард сборных СССР и России, а также бывший главный тренер молодёжной сборной страны. На Олимпиаде в Пекине Игорь Николаевич также принимает участие — в роли эксперта и комментатора матчей нашей команды. Мы поговорили с Ларионовым об условиях жизни в китайской столице, олимпийском хоккее и, конечно, об игре сборной России.

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«Хотелось бы изюминки в игре сборной России, но радует, что есть результат»

– Какие у вас общие впечатления от олимпийского Пекина? Насколько сильно мешают коронавирусные ограничения?

– Для нас – тех, кто работает для телевидения, радио, газет и интернет-сайтов, – всё отлично. Здесь вообще вопросов нет. Всё о спортсменах, которые притягивают к экранам миллионы зрителей. В этом плане всё хорошо, несмотря на то что до сих пор есть пандемия и мы носим маски. Но вообще всё проходит на хорошем уровне.

– Какие впечатления оставляет игра сборной России? Не сказать, что команда играет в зрелищный хоккей, но при этом есть результат.

– Это и радует. Если выбран такой стиль, такой состав, такие игроки, то и получаем то, что ожидали. На таких турнирах важен результат. Конечно, хотелось бы какой-то изюминки, зрелищности, но что есть, то есть. Желаем успеха сборной России в финальном матче с финнами.

– Какие сильные стороны были в игре сборной Швеции, которую нашей команде удалось обыграть в полуфинале?

– Очень организованная, обученная и опытная команда. Очень сильная вратарская линия, линия обороны с опытом игры в Северной Америке и тоже опытная центральная линия, в которой были Ландер и Крюгер, выигравший два Кубка Стэнли с «Чикаго Блэкхоукс». В этом плане у них наблюдался хороший баланс, потому что в команде были собраны хоккеисты, знающие, как играть в стыковых матчах.

– С чем можете связать, что в полуфинал не попали обе североамериканские сборные – команды США и Канады?

– Скажу честно – и там и там был дисбаланс. Американцы привезли много интересной молодёжи, но, к сожалению, у них было подкрепления со стороны опытных ребят, которые могли бы им помочь, взяв на себя часть функций.

А у канадцев была очень старая команда. Мне понравились три игрока, выступающие за их молодёжку. Это Пауэр. Я считаю, что он сильнейший защитник на этом турнире. И это Мактавиш и Джонсон. А в целом команда была предсказуемой. Было очень много работяг, которые не смогли найти возможность разнообразить игру в атаке.

«Большие вратари — тенденция сегодняшнего дня. Федотов выручает в ключевые моменты»

– Вас как одного из лучших центральных нападающих в истории хоккея устраивает игра российских центров?

– Мы начали с того, что есть результат. Всегда судят по тому, каким будет конечный итог. Пока забивают разные люди, разные хоккеисты приносят успех – это и защитники, и нападающие. За исключением одного матча с чехами, где игра ничего не решала, получается забивать не так много голов. Но сборная России проводит трудолюбивый турнир, а это хорошее качество. Поэтому, по большому счёту ребята выполняют свою работу, и здесь не хочется характеризовать отдельно того или иного игрока.

– Все матчи в воротах сборной России провёл Иван Федотов, который является очень габаритным вратарём. Вам импонирует стиль таких голкиперов?

– Большие вратари – это тенденция сегодняшнего хоккея. Такие голкиперы играют довольно стабильно, потому что перекрывают большую часть ворот. Федотов выручает в ключевые моменты. Он не теряет концентрации и совершает те спасения, которые нужны команде.

– Тренерский штаб сборной России доверяет молодёжи, в том числе и тем игрокам, с которыми вам удалось поработать в молодёжной команде. На ваш взгляд, эти хоккеисты оправдывают авансы?

– С каждым матчем они играют всё лучше, нет провалов. Грицюк, Никишин, Воронков, Телегин растут по ходу турнира. Надо давать играть ребятам на таком уровне, потому что это будущее российского хоккея. Уровень КХЛ – это одно, а уровень Олимпиады – это другое. Нужно проходить через волнение и те матчи, когда необходимо доставать из себя самые лучшие качества. И ребята это делают.

– Насколько хорошо справляется молодой в плане опыта тренерский штаб?

– Вы знаете, тут дело в том, что они сделали свой выбор в плане формирования команды. Они посмотрели кандидатов на Кубке Первого канала и решили вот таким составом играть на Олимпиаде. Пока всё идёт нормально. Сборная играет строго в обороне, за исключением одного матча с чехами, а в остальном это их стиль. Дай бог, чтобы они выиграли золото.

«Олимпийский хоккей без игроков НХЛ невысокого уровня. Но что есть, то есть»

– Ждёте ли вы более яркой индивидуальной игры от таких мастеровитых ребят, как Гусев и Шипачёв?

– Всегда хочется, чтобы кто-то своим ходом или неординарной передачей сделал так, чтобы зрители вскочили со своих мест. Конечно, в таких матчах ожидаешь, чтобы проявилось мастерство и талант. Жду от Шипачёва, от Гусева, но жду и от других ребят, потому что это сборная – это лучшее, что у нас есть. Любой креатив будет только приветствоваться.

– Бурдасов и Кузьменко могли бы пригодиться сборной России?

– Вы знаете, о таких вещах нет смысла говорить. Есть ребята, которые здесь играют и несут на себе ношу ответственности за результат. Они делают свою работу на хорошем уровне, поэтому давайте будем до конца в них верить. И пожелаем им успеха.

– Насколько интересен хоккей на Олимпийских играх без участия хоккеистов НХЛ?

– Вот здесь я, конечно, могу сказать, что хоккей невысокого уровня. Но что есть, то есть. Всегда хочется видеть эволюцию игры там, где играют лучшие против лучших. Поэтому безусловно, что без участия НХЛ игра проигрывает в плане накала, мастерства, скоростей. Но тем не менее здесь мы открыли несколько молодых игроков, как в составе сборной России, так и среди канадцев, также хороший молодой парень играет за сборную Словакии. Но в целом три-четыре человека – это мало, потому что из-за отсутствия НХЛ все команды очень старые. Конечно, уровень НХЛ гораздо выше, чем то, что мы видим здесь.