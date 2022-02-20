Решающий матч России на Олимпиаде! Наши сразятся за золото с Финляндией. LIVE

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча мужской сборной России в рамках олимпийского турнира в Пекине. Команде Алексея Жамнова предстоит сразиться со сборной Финляндии, которая ранее в полуфинале оказалась сильнее Словакии. Наши хоккеисты, напомним, в непростой встрече одолели по буллитам шведов.

Отчётную встречу с финнами в прямом эфире будет транслировать Первый канал. Трансляция будет также доступна на официальном сайте телеканала. Начало матча запланировано на 7:10 по московскому времени.