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Олимпиада-2022 в Пекине, финал Россия — Финляндия, 20.02.2022, онлайн-трансляция полуфинала

Решающий матч России на Олимпиаде! Наши сразятся за золото с Финляндией. LIVE
Андрей Гуров Павел Панышев
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Решающий матч России на Олимпиаде! LIVE
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Главные новости и все события вокруг ключевой встречи — в онлайн-трансляции.

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча мужской сборной России в рамках олимпийского турнира в Пекине. Команде Алексея Жамнова предстоит сразиться со сборной Финляндии, которая ранее в полуфинале оказалась сильнее Словакии. Наши хоккеисты, напомним, в непростой встрече одолели по буллитам шведов.

Отчётную встречу с финнами в прямом эфире будет транслировать Первый канал. Трансляция будет также доступна на официальном сайте телеканала. Начало матча запланировано на 7:10 по московскому времени.

Сетка плей-офф мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2022
Олимпийские игры 2022 (м). Финал
20 февраля 2022, воскресенье. 07:10 МСК
Финляндия
Не начался
Россия
Live Павел Панышев

Финал Олимпиады – как много эти два слова значат для профессиональных спортсменов! Некоторые из них жертвуют очень многим, чтобы принять участие в борьбе за золото, для кого-то такая возможность выпадает всего один раз в жизни. Но есть и недовольные.

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Полный расклад того, где и как вы можете посмотреть решающий матч.

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«Много лет с финнами играем плохо, начиная с поражения в Турине? Финская команда очень организованная, без шайбы играет очень чётко в обороне. Есть мастера, играют целой пятёркой. Нельзя расслабляться, сбавлять темп, надо держать ногу на педали газа, всё время двигаться. И, конечно, нужно играть в такой хоккей, который показывали на Кубке Первого канала: идти вперёд, контролировать шайбу, форчек, играть плотно, агрессивно. Тренерский штаб сборной России знает, как обыгрывать финнов? Тогда мы были игроками, прошло очень много лет. Определённый опыт остался, но сейчас мы в другой роли, другая ситуация. Конечно, мы знаем их, знаем, как надо работать», – заявил накануне тренер сборной России Сергей Фёдоров.

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