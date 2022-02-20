Решающий матч России на Олимпиаде! Наши сразятся за золото с Финляндией. LIVE

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча мужской сборной России в рамках олимпийского турнира в Пекине. Команде Алексея Жамнова предстоит сразиться со сборной Финляндии, которая ранее в полуфинале оказалась сильнее Словакии. Наши хоккеисты, напомним, в непростой встрече одолели по буллитам шведов.
Отчётную встречу с финнами в прямом эфире будет транслировать Первый канал. Трансляция будет также доступна на официальном сайте телеканала. Начало матча запланировано на 7:10 по московскому времени.
Финал Олимпиады – как много эти два слова значат для профессиональных спортсменов! Некоторые из них жертвуют очень многим, чтобы принять участие в борьбе за золото, для кого-то такая возможность выпадает всего один раз в жизни. Но есть и недовольные.
Полный расклад того, где и как вы можете посмотреть решающий матч.
«Много лет с финнами играем плохо, начиная с поражения в Турине? Финская команда очень организованная, без шайбы играет очень чётко в обороне. Есть мастера, играют целой пятёркой. Нельзя расслабляться, сбавлять темп, надо держать ногу на педали газа, всё время двигаться. И, конечно, нужно играть в такой хоккей, который показывали на Кубке Первого канала: идти вперёд, контролировать шайбу, форчек, играть плотно, агрессивно. Тренерский штаб сборной России знает, как обыгрывать финнов? Тогда мы были игроками, прошло очень много лет. Определённый опыт остался, но сейчас мы в другой роли, другая ситуация. Конечно, мы знаем их, знаем, как надо работать», – заявил накануне тренер сборной России Сергей Фёдоров.
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