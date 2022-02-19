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Олимпийский турнир по хоккею — 2022, Россия — Финляндия, финал, прямой эфир, где смотреть, дата и время, сетка плей-офф

Россия — Финляндия: где смотреть финал Олимпиады-2022, дата и время матча
Денис Лутченко
Россия — Финляндия: где смотреть финал Олимпиады
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Главное, что нужно знать перед решающим матчем нашей команды на Олимпийских играх — 2022.

Дата и время матча

20 февраля мужская сборная России по хоккею проведёт финальный матч на ОИ-2022. Соперником наших хоккеистов станет команда Финляндии. Начало встречи — в 7:10 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Расписание игр плей-офф хоккейного турнира Олимпиады — 2022
Сетка плей-офф хоккейного турнира Олимпиады — 2022
Олимпийские игры 2022 (м). Финал
20 февраля 2022, воскресенье. 07:10 МСК
Финляндия
Не начался
Россия

Прямая трансляция

Встречу в прямом эфире будет транслировать Первый канал. Начало — в 7:00 мск.

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Мнения экспертов

«Шансы есть всегда. Всё будет зависеть от дисциплины. Игра в обороне и вратарь многое решат. У финнов очень опытная команда. Будет очень тяжело.

Искать радость надо у чужих ворот. Не стоит доводить до овертайма. Надо что-то делать впереди, а не играть в закрытый хоккей. Закрываться не надо. Мы никогда не играли в такой закрытый хоккей.

Если не выиграем золото, это не будет провалом. Займём место, которое заслуживаем. Ребята уже и так сделали многое, серебро в кармане. Надо смотреть глубже, перестраивать хоккей системно», — сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.

«На финнов может подействовать тот фактор, что они никогда не выигрывали Олимпиаду. Наша сборная на хорошем кураже, после победы над Швецией должен быть психологический подъём. Ребята отдадут все силы для завоевания золотых медалей Олимпийских игр. У финнов организованная команда, они много лет играют в одной системе с одним тренером, это их сильная сторона.

Мы играем в манере, в чём-то похожей на игру финской сборной. Думаю, в финальном матче не будет много заброшенных шайб. Конечно, определяющей будет игра вратарей, а также игра в неравных составах. Команда, которая на протяжении 60 минут сможет поддерживать высокий темп, будет иметь преимущество. На высоких скоростях ошибок не избежать. Важна надёжная игра в обороне, контратаки. Это будет матч равных соперников. Хотелось бы пожелать успеха нашей команде в финальном матче», — сказал заслуженный тренер России Владимир Юрзинов-младший.

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