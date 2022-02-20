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Зимние Олимпийские игры 2022 года, Финляндия обыграла Россию в финале хоккейного турнира, чемпионские эмоции, фото

«Никто не отнимет медаль!» Нереальная радость финнов после исторической победы над Россией
Сергей Емельянов
Финляндия обыграла Россию в финале
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Игроки сборной Суоми уверены, что на родине все сходят с ума, и не могут подобрать слова после триумфа.

Через несколько часов в Пекине пройдёт официальная церемония закрытия зимних Олимпийских игр 2022 года, но фактически они уже завершены. Последний олимпийский комплект медалей был разыгран хоккеистами сборных России и Финляндии. Подопечные Юкки Ялонена по праву оказались сильнее, одержав абсолютно историческую для своей страны победу со счётом 2:1. Сборная Финляндии впервые в истории выиграла Олимпиаду.

Прежде наивысшим достижением финнов было серебро на Играх 1988 года в Калгари (Канада) и 2006 года в Турине (Италия). Победа над россиянами позволила финской сборной пополнить список команд, завоёвывавших золото турнира. Прежде это удавалось Канаде (девять раз), СССР (семь раз), России (один раз – в 2018-м), Великобритании (один раз – 1936-й), США (два раза – 1960-й и 1980-й), Швеции (два раза – 1994-й, 2006-й), Чехии (один раз – 1998-й) и Объединённой команде республик бывшего СССР (один раз – 1992-й). Логичный успех для финского хоккея, который в последние годы демонстрировал наиболее стабильные результаты по всем возрастам.

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Сразу после финальной сирены все хоккеисты сборной Финляндии немедленно бросились поздравлять своего золотого голкипера Харри Сятери. Для 32-летнего вратаря «Сибири» олимпийский турнир стал настоящим пиком его карьеры. Финский вратарь одержал пять побед в пяти матчах, ни разу не пропустив больше двух шайб за игру. В трёх матчах плей-офф Сятери пропустил всего две шайбы и закономерно стал одним из главных авторов финского триумфа.

Главными героями финской сборной в финале Олимпиады оказались игроки четвёртого звена – Марко Анттила и Ханнес Бьёрнинен, соорудивший победный гол «львов». Тогда как лучшие бомбардиры финнов – набравшие в Пекине по семь очков Теэму Хартикайнен и Сакари Маннинен – не смогли отметиться результативными действиями в золотом матче. Но это не помешает им наряду с Маркусом Гранлундом вернуться в Уфу в ранге олимпийских чемпионов. А пока что «Салават Юлаев» в социальных сетях отмечает успех своих героев.

В общей сложности олимпийскими чемпионами 2022 года стали сразу 19 хоккеистов КХЛ. Вратари Харри Сятери («Сибирь»), Франс Туохимаа («Нефтехимик»), Юхо Олкинуора («Металлург»); защитники: Микко Лехтонен (СКА), Никлас Фриман, Петтери Линдбом (оба – «Йокерит»), Вилле Покка («Авангард»), Валттери Кемиляйнен («Витязь»); нападающие Теэму Хартикайнен, Сакари Маннинен, Маркус Гранлунд (все – «Салават Юлаев»), Миро Аалтонен, Нико Оямяки (оба – «Витязь»), Леонид Комаров, Йоонас Кемппайнен (оба – СКА), Ханнес Бьёрнинен, Марко Анттила, Ииро Пакаринен (все – «Йокерит»), Йоонас Няттинен («Северсталь»). Неудивительно, что и официальные социальные сети КХЛ не обошлись без фиксации финской победы в финале Олимпиады.

«Это был сложный матч. Я сидел на скамейке и надеялся на лучшее. Я верил в наших парней, но концовка получилась тяжёлой. Первое олимпийское золото? Это невероятно. Не знаю, что сказать. Как будем праздновать? Не знаю. Возможно, выпьем пива. Ялонен – величайший тренер в истории сборной Финляндии? Это очевидно. Он выиграл всё. Мы играли как единое целое, доверяли друг другу, следовали системе. В этом весь секрет. Все выложились на полную», – поделился чемпионскими эмоциями защитник Кемиляйнен.

Примечательно, что 30-летний хоккеист отправлялся на Олимпиаду ещё в статусе игрока «Витязя», а уезжает из Пекина, уже будучи хоккеистом шведского «Рёгле». Подмосковный клуб отпустил Кемиляйнена доиграть нынешний сезон в Швеции, так как регулярный чемпионат КХЛ для «Витязя» уже завершён.

«Первая золотая олимпийская медаль в истории финского хоккея – это нечто особенное, и никто никогда не сможет отнять её у нас!» – сказал защитник Сами Ватанен, в нынешнем сезоне выступающий за швейцарскую «Женеву-Серветт».

«Ощущения невероятные. Я не видел ещё, что происходит в Финляндии, но уверен, что там все сходят с ума, тем более в выходной день. Все празднуют. Наконец-то мечта сбылась, и мы это сделали», – сказал защитник «Авангарда» и сборной Финляндии Вилле Покка.

«Трудно подобрать слова, чтобы объяснить, что для меня значит эта победа. Такой тяжёлый турнир. Я чувствовал, что мы всё время играли хорошо и заслужили награду. Хоккей — важное дело для Финляндии», – не мог сдержать эмоций самый титулованный игрок в составе финской команды 37-летний Валттери Фильппула.

Ещё 14 лет назад он выиграл Кубок Стэнли в составе «Детройта», после чего стал бронзовым призёром Олимпийских игр 2010 года и принял участие в Кубке мира 2016 года. В общей сложности Фильппула провёл свыше 1100 матчей в НХЛ, и только перед началом этого сезона вернулся завершать свою игровую карьеру в Европе.

Олимпиада в Пекине для Валттери началась с того, что ему было доверено нести финский флаг на церемонии открытия Игр, а завершилась оформленным чемпионством в ранге капитана национальной команды. Теперь финны могут наслаждаться моментом своего абсолютно заслуженного триумфа.

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«Честь тренировать сборную и получить шанс играть за золото на Олимпиаде, тем более — выиграть его. Мы сотворили спортивную историю Финляндии. Счастливы, как играли сегодня против очень сильной команды России. У них было не так много шансов, а когда появлялись, Сятери был великолепен. Мы заслужили эту победу, и, думаю, народ Финляндии рад.

Не чувствую себя национальным героем — чувствую себя обычным финном. У нас все тренеры хорошие, и здорово, что мне удалось сказать своё слово в истории финского хоккея с прекрасной командой. Я слышал пару минут назад, что наш президент знает, что мы выиграли, и, может быть, мы с ним увидимся», — подытожил наставник сборной Финляндии Юкка Ялонен.

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