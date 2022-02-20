«Хочу представлять Россию на чемпионате мира». Речь Жамнова после поражения в финале ОИ

После поражения в финале Олимпиады от финнов с журналистами на пресс-конференции пообщался главный тренер сборной России Алексей Жамнов.

«В финале Олимпиады не хватило злости в атаке. Взломать финский барьер не так просто, как кажется»

Главный тренер сборной России прокомментировал поражение от Финляндии в финале Олимпиады и рассказал, чего не хватило нашей команде.

— Поздравляю сборную Финляндии с победой на Олимпиаде. Команда довольно хорошо провела турнир, поздравляю финский тренерский штаб и игроков. У нашей сборной что-то не получилось до конца, что мы хотели. В целом команда билась до конца, и я благодарен всем игрокам – не только играющему составу, но и запасным, которые были с нами весь турнир, помогали в атмосфере, были с нами всегда. Благодарность ребятам за проведённое время подготовки к турниру и сам турнир.

— Третьяк сказал, что вы будете работать дальше. Вы продолжите работу?

— Хороший вопрос. У меня есть контракт с ФХР, он действует. Для меня это тоже важно, я бы хотел продолжить работу со сборной, представлять страну на чемпионате мира. Что ещё тут добавишь?

— Что не получилось в финале, Финляндии проигрываем последние пять лет?

— Болезненный вопрос сейчас для всех нас. Финляндия – очень дисциплинированная команда, играет в одну систему, от обороны, на контратаках. Взломать этот барьер не так просто, как кажется. Наверное, в сегодняшнем матче не хватило немного злости в атаке. Финны отдают периметр, злости в завершающей стадии не хватило. Любой тренер всегда скажет – будем думать, как это взламывать.

— Насколько финны могут служить примером в плане стабильности?

— Даже не пример… Хоккей меняется, это первый турнир на канадских площадках, специфика игры поменялась. Больше борьбы за нейтральную шайбу, плотность на всех участках. Финны неплохо это всё используют последние годы. Если нашу сборную сравнивать с финской, то мы сейчас перестраиваемся к этому хоккею. Если не будешь выигрывать борьбу, не будет успеха. Один из факторов – игровая дисциплина, выполнение игрового задания на протяжении всего мачта.

— Удивлены, что финны сыграли так плотно, вы с трудом выходили из зоны?

— Не удивлён, как они играли. Если посмотреть все их матчи турнира, только первый матч был атакующим. Они играли в основном в тактический хоккей, как сегодня, ждали ошибок соперника. Для нас это не было чем-то новым, повторюсь только, что не хватило нам злости в атаке, от этого такой результат.

— Илья Ковальчук продолжит работу с вами?

— Мне повезло, что был такой тренерский штаб. Ковальчук полностью справляется с должностью генерального менеджера. Хотелось бы, чтобы наша команда и дальше в таком составе работала в сборной. Как будет дальше, посмотрим.

— Если сейчас оглянуться назад и можно было собрать состав заново, внесли бы изменения в пользу креативности?

— Все, кто был в сборной, все достойны. Никаких вопросов по ним нет. Тяжело сейчас говорить о рассмотрении других кандидатур. Все были в одинаковой ситуации, не было контрольных матчей, можно было посмотреть на игроков только на тренировках. Все достойны, я поблагодарил каждого и признателен всем ребятам за их работу.

Уже возле автобуса, который собирался увезти сборную России со стадиона, журналистам вновь удалось пообщаться с Жамновым, а также с генеральным менеджером национальной команды Ильёй Ковальчуком.

«В Пекине раскатов я не увидел ни у кого. Сборная России подстраивалась под хоккей, который был здесь»

Главный тренер сборной России вновь поднял тему негатива по отношению к национальной команде в российских СМИ.

— Многие эксперты считают, что сборная России показала примитивный хоккей в Пекине. Но мы видели яркий хоккей на Кубке Первого канала, как сделать, чтобы он вернулся на чемпионате мира?

— Нельзя сравнивать Кубок Первого канала и Олимпиаду — другая ответственность у хоккеистов. На Евротуре у ребят нет такого давления. Кроме того, в Пекине играли на канадской площадке, здесь не было много времени для развития атаки. Раскатов я особо не увидел ни у кого. Мы подстраивались под тот хоккей, который был здесь — упрощённый рабочий. Конечно, мы хотели побольше голов, но как сложилось, так сложилось. Искать в этом причину поражения нет смысла.

— Игрокам, выступающим в России, не хватает мастерства, чтобы играть на канадских площадках в более творческий хоккей?

— Не знаю. Мастерство есть, просто здесь другая плотность, больше борьбы. Из этих нюансов и складывается победа. Посмотрите, здесь сборная Дании билась со всеми на равных, сборная Словакии — когда мы ещё такое могли увидеть? Хоккей выравнивается, нет проходных матчей. Игра меняется, становится быстрее, агрессивнее. Со временем зрелищность обязательно придёт.

— Что мешало Шипачёву?

— Следующий вопрос (смеётся). Ну что ему мешало? Может быть иной характер игры как раз и помешал. Вадим был капитаном и на лавке, и в раздевалке. Но я ещё раз говорю, переходить на личности я не буду, у нас была команда.

— Что больше мешало в Пекине: ковидные ограничения или давление прессы?

— Вы знаете, я бы хотел, чтобы не только в российском хоккее, но и вообще в российском спорте было больше позитива. С журналистами из других стран разговариваешь только про спорт, у нас же почему-то ищут те вещи, которые не надо искать.

— Но в других сборных не меняют тренеров каждый год.

— Слушайте, это уже не ко мне вопрос. Нет, я вас прекрасно понимаю, но и вы меня поймите. Я прихожу на пресс-конференцию и готов разговаривать о хоккее. Зачем мне задавать вопросы про гадалку или что-то ещё такое? Это не моя компетенция. Я отвечаю за спортивную составляющую.

«Сегодня победили финны, которые вымучивали каждый гол»

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук дал свою оценку выступлению команды в Пекине.

— Чувства смешанные от турнира, хотелось выиграть. Сложно что-то говорить, но выражу огромную благодарность ребятам, у них были непростые условия подготовки, кто-то болел, кто-то позже приехал, но они все делали всё по совести, трудились, бились, поэтому им огромное спасибо.

— Серебро — хороший результат?

— Я не люблю серебро. Но это начало чего-то большого, парни будут понимать, какие требования в сборной, как к ним относятся. Ни к одному человеку претензий нет.

— Третьяк сказал, что Жамнов будет работать на чемпионате мира, а Алексей Жамнов заявил, что хотел бы продолжить работу с вами.

— У меня контракт заканчивается, мы это чуть позже решим. Но с Алексеем Юрьевичем я пойду куда угодно. Он проявил себя профессионалом, лидером, настоящим мужиком. Таких людей надо держаться поближе.

— То есть ваша карьера игрока под вопросом?

— Посмотрим.

— Есть мнение, что вы не убили в себе игрока и не перестроились на работу генменеджера. Вы с ним согласны?

— Мы все спортсмены — это самое главное. А игрок ты или генменеджер — не так важно, если ты хочешь оставить что-то особенное, донести до ребят, чтобы они поверили в себя в сложный момент. Я-то всё прошёл и не могу быть другим.

— Будете ли вы ходатайствовать как генменеджер, чтобы ребятам, не попавшим в основную заявку, вручили медали?

— Обязательно. Все ребята поучаствовали в создании атмосферы, запасные вообще были одними из самых важных людей, они приезжали даже на тренировки по желанию, все были здесь, поддерживали искренне.

— Кузьменко входит в их число?

— Конечно, входит.

— Многие эксперты считают, что сборная пыхтела, трудилась, но не играла. Как сделать, чтобы она была именно игровой?

— Это современный хоккей. Сегодня победили финны, которые вымучивали каждый гол.

— Но финны доминировали весь турнир...

— Я бы не сказал, что финны доминировали сегодня. Они играли в свою игру. Мы забили первыми, что было огромным плюсом.