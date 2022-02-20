Ни игры, ни золота, но что вы хотели от сборной на ОИ? Она всё ещё игрушка в чьих-то руках

Сборная России по хоккею проиграла в финале Олимпиады финнам и увозит из Пекина серебро. Достижение? С одной стороны — безусловно. Любая завоёванная медаль (тем более на Олимпиаде) заслуживает уважения, за ней стоит большой труд спортсменов, и её нельзя обесценивать.

Но с другой стороны… Если подходить к вопросу не с обывательской, а с профессиональной, хоккейной точки зрения, то в серебре сборной России в Пекине нет чего-то прямо особенного. На турнире без игроков НХЛ мы вообще-то не имели права оставаться без медалей, а тут ещё и с дорогой к финалу повезло: Дания, Швейцария и Чехия в группе, снова Дания в четвертьфинале, странная и беззвёздная Швеция в полуфинале. Наши хоккеисты, ради подготовки которых к Играм изуродовали чемпионат КХЛ, по-хорошему должны были идти к этому финалу лёгкой поступью и с улыбкой на лице, но они вымучивали каждую победу, а в игре за золото нарвались на почти идеальных финнов. В сухом остатке — ни желанного результата, ни удовлетворения от игры сборной. Так стоит ли хоккейной стране прям гордиться таким серебром?

Но ведь, объективно говоря, и на золото Россия в Китае не наиграла. Точнее, не наработала. Тактика великого терпения, унылой скуки и боязливой осторожности чуть не приговорила эту команду ещё в полуфинале, но то, что не смогли сделать шведы, исполнили финны. В финале сборная Суоми отыгралась, вышла вперёд, а затем ярко проиллюстрировала беспомощность России в созидании и креативе. 3 броска за период в главном матче турнира при проигрышном счёте — это даже комментировать не стоит.

Тактика сборной России для многих болельщиков и экспертов (хейтеров и оценщиков по словарю Антона Слепышева) стала неприятным сюрпризом в Пекине. Ведь люди видели, как играла сборная при этом же штабе на Кубке Первого канала! Но на самом деле ещё при объявлении состава на Игры читалось, что ничего хорошего в плане эстетики и зрелищности на Олимпиаде ждать не стоит. Наш штаб испугался ответственности, давления, канадских площадок или чего-то ещё и повёз в Китай такой набор хоккеистов, что стало понятно — будем биться-бороться, но точно не играть.

Воронков и Карнаухов, Андронов и Каюмов, Семёнов и Слепышев, Плотников и Чибисов — хоккеисты, тяготеющие к силовому, прямолинейному хоккею. Они попали в основу. Бурдасов, Кузьменко, Кадейкин, Толчинский — так или иначе проехали мимо олимпийского Пекина. При этом те немногие креативщики, выдумщики, способные не занести, а забросить шайбу в ворота, которые всё-таки попали в состав, оказались лучшими в этой роботоподобной сборной. Но в третьем периоде финала тренеры сделали ставку не на Грицюка, Ткачёва или Гусева, а на Карнаухова, Воронкова и провалившего турнир Григоренко. Они бестолково носились по площадке, пока шайба держалась у финнов, а время неумолимо таяло.

Третий период матча с финнами, конечно, проиграл именно тренерский штаб, усадивший на лавку самых опасных и острых нападающих команды, когда надо было спасаться. Но если смотреть в целом: почему вообще состав России на Олимпиаду оказался коллективным Карнауховым?

Тут, конечно, вопросы не совсем к Алексею Жамнову. Компромиссный тренер, очевидно, не был свободен в комплектовании состава сборной на Олимпиаду, а вынужден был удовлетворять желания своих многочисленных советников. Предположу, что на таких условиях Алексея Юрьевича вообще и назначили главным. Мы, кстати, писали об этом ещё до Олимпиады.

С подачи Игоря Есмантовича как представителя победившего в борьбе за влияние на сборную «лагеря» попала в состав аж пятёрка форвардов из ЦСКА. В результате провалился из них только один (Григоренко, к вызову которого, кстати, было меньше всего вопросов), а Слепышев, Карнаухов, Плотников и Андронов сыграли вполне прилично. Но при этом они были в числе тех, кто задал рабоче-крестьянский стиль этой сборной, который испортил ей имидж и не принёс золото. И такой исход ведь прочитывался заранее, ведь Россию в хоккее к успеху всегда приводили художники, а не солдаты.

Влияние Есмантовича — да и в целом «башни» ЦСКА с её консервативным советским подходом — на сборную оказалось губительным (это ведь ещё доподлинно неизвестно, по каким именно причинам мимо Пекина проехали Толчинский, Кузьменко и Бурдасов, в разное время испортившие отношения с ЦСКА), но нельзя снимать ответственность и с генерального менеджера сборной Ильи Ковальчука. Формально ведь именно он отвечал за выбор состава, оказавшегося переполненным прямолинейными силовиками и ролевиками. Которые бегали, бились, толкались, боролись, но практически не забивали голов, превращая в великое сражение даже матчи с Данией и Швейцарией.

Так и что мы хотели от этой сборной? Её собирали бессистемно, основываясь на личных предпочтениях, а не на спортивном принципе. Большая удача, что эта команда, пыхтя и надрываясь, вообще доехала до финала Олимпиады, но уж чего-чего, а фарта в Пекине у нас было в достатке. Однако обидно, что при другом подходе Россия, скорее всего, и играла бы более зрелищно, и результат мог быть лучше. Но этот подход, увы, отмели ещё на этапе подготовки к Олимпиаде.

Вообще, после финала Алексей Жамнов много говорил об изменении мирового хоккея, о его упрощении и о том, что состав и игровая модель нашей сборной в Пекине — лишь желание подстроиться под обстоятельства.

Но выглядело это как попытка найти приличные аргументы для неприличного факта. Ведь кто меняет-то этот хоккей? Разве не сами тренеры? В нормальных условиях (когда на сборную не давят лозунгами верхи, а состав подбирает тренер только на основе своего видения игры и системы) Жамнов и его команда вполне могли не прогибаться под изменчивый мир, а попробовать прогнуть его под себя и привезти в Пекин не такую унылую игру. Ну неужели бороться за нейтральную шайбу и принимать быстрые решения на площадке канадских размеров могут только «бегущие шкафы»? Неужели динамичный хоккей с минимальным количеством свободного льда не осилили бы креативщики? Ей-богу, не все же такие, как Вадим Шипачёв, окончательно убедивший в Пекине в своей крайне ограниченной функциональности.

Вполне допускаю, что Жамнов и сам понимает, что кривит душой, рассуждая о своего рода отупении мирового хоккея. Понимает, что значительная часть этого состава была ему навязана и не отвечает его собственным представлениям о составе сборной России на крупном турнире. И хоть сам Алексей Юрьевич наделал в Пекине немало ошибок, за унылый хоккей на Олимпиаде надо спрашивать не с него. Или, по крайней мере, не только с него.

Эта команда была изначально собрана не для золота и при другой сетке вообще могла остаться без медалей. Так что, возвращаясь к началу текста, пожалуй, можно сказать, что серебро — всё-таки достижение. Но после ОИ-2022 надо не им гордиться, а думать, что же за дела происходят в нашем хоккее и почему главная команда страны вот уже много лет является игрушкой в разных руках.