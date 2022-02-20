Жамнову стоит дать возможность поруководить сборной на ЧМ. Но не в этом году

После поражения сборной России в финале Олимпиады остался довольно-таки большой негативный осадок. Несмотря на то что финны были безоговорочным фаворитом в решающем матче, есть ощущение, что российская команда могла зацепиться за положительный результат. Это было бы возможно, если бы наши хоккеисты продемонстрировали тот атакующий хоккей, который собирался ставить главный тренер команды Алексей Жамнов.

Однако в заключительном периоде, когда игра в атаку была нужна как никогда раньше на этом турнире, сборная провалилась, нанеся всего три броска в створ, а Жамнов продемонстрировал странный выбор звеньев, в решающие минуты чаще выпуская на лёд прямолинейных разрушителей, а не главных креативщиков.

Но в очередной раз приходится возвращаться к тому, что не Жамнов отправлял на Олимпиаду тренера без опыта больших турниров непосредственно у руля не только главной команды страны, но и вообще какой-либо команды. Тренера, которого до конца сентября и тренером-то никогда не называли, разве что с приставкой и.о. во время кризисов в «Спартаке». Тренера, который при наличии более опытных специалистов оказался более удобным высшему руководству.

Алексея Юрьевича назначали на должность главного тренера, когда поездка игроков из НХЛ на Олимпиаду ещё была реальна. Брали не столько как человека, который расскажет Овечкину, Кучерову и Панарину, как играть в тот самый атакующий хоккей, а как человека с обширными знаниями об НХЛ, нашего первого капитана за океаном и просто авторитета, к которому действительно будут прислушиваться в раздевалке. Такой своеобразный тренер-управленец-мотиватор. К логике руководителей нашего хоккея могут быть вопросы, но таков был расчёт. Под который подошёл даже изначально незапланированный компромиссный вариант.

Отказ НХЛ приезжать в Пекин спутал все карты ФХР, но менять что-то было уже поздно – ещё одного финта с ушами, который провернули, сперва назначив Знарка, а затем заменив его на Жамнова, не понял бы абсолютно никто. Кстати, Олег Валерьевич, который без проблем работал с ним в «Спартаке», был консультантом сборной на Олимпиаде. Кто-нибудь ещё помнит об этом?

В Пекине Жамнов-мотиватор справился с задачей построить команду. На Олимпиаде эта сборная действительно, как и сказал Никита Нестеров, была семьёй. Это было видно во время празднований голов и трудовых побед, а также в тех эпизодах, когда наши игроки были готовы биться друг за друга при малейших нападках со стороны соперников.

Но в этом же заключается и главная проблема нашей сборной, из-за которой она и не смогла выиграть золото, — она билась, а не играла. И если до финала бойцовские качества игроков нивелировали недостаток мастерства, то в самом главном матче решающую роль сыграла система, которую выстроил Ялонен для сборной Финляндии и которая отсутствовала у сборной России. Порядок победил. А класса в ответ даже не было.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

И здесь уже вопрос в том, чем всё это время занимались Жамнов-тренер и его ассистенты, которых (за исключением, возможно, Фёдорова) он набирал сам. Вопросы к выбору состава на весь турнир, где атака команды изначально, по словам Алексея Юрьевича, чётко делилась на топ- и боттом-6, а потом перемешалась до того состояния, в котором условно креативный Григоренко превратился в ролевика, а Ткачёв, которого, судя по всему, брали в качестве разрушителя, внезапно стал центром – как фактическим, так и мозговым – самого интересного звена сборной на Олимпиаде. Чем тренерскому штабу не угодили несколько лучших форвардов КХЛ (и было ли их отцепление именно его решением) – тоже большой вопрос.

Но при всём этом Жамнову стоит отдать должное. Несмотря на то давление, которое он испытывал, и на отсутствие опыта, он привёл сборную России к серебру Олимпийских игр – а ведь многие не верили даже в это. Взять золото ему помешал настоящий тренер – тот, который, прежде чем впервые возглавить национальную команду, провёл полтора десятка лет в качестве клубного тренера; тот, который привёл к золотым медалям высшего финского дивизиона команду, никогда ранее их не выигрывавшую; тот, который прекрасно знает, как справляться с давлением крупных турниров с участием лучших хоккеистов планеты.

После финала Алексей Юрьевич сказал, что хотел бы и дальше руководить сборной и возглавить её на предстоящем чемпионате мира. Дать ему такую возможность определённо стоит. Но не в этом году. Если он действительно хочет тренировать, как он сегодня впервые открыто сказал об этом, то лучше набраться опыта там, где внимания и, соответственно, давления, будет меньше.

Тренерские задатки у Жамнова есть – в этом можно было убедиться на Кубке Первого канала, где сборная временами смотрелась весьма интересно. Но для управления сборной на крупных турнирах этого пока недостаточно, что наглядно показала Олимпиада. А потому на ЧМ-2022 будет лучше позвать тренера поинтереснее.