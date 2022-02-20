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Почему серебро сборной России по хоккею на зимней Олимпиаде — 2022 в Пекине — это хорошо, причины, разбор

Поражение сборной в финале Олимпиады не трагедия. Это даже хорошо для российского хоккея
Владимир Лаевский
Поражение сборной в финале Олимпиады не трагедия
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Неудачное выступление россиян на Олимпийских играх может стать отправной точкой для правильных реформ в нашем хоккее. Но это не точно.

Сборная России безвольнейшим образом «отдала» финал, лидируя в счёте. Когда надо было отыгрываться, уже со старта третьего периода, подопечные Алексея Жамнова смогли придумать примерно ничего. Выражаясь статистически – лишь три броска за 20 минут. За 20 минут, в которые нужно отыграться, когда на кону золото крупнейшего турнира в жизни каждого спортсмена. На это было больно смотреть.

Тем не менее именно это поражение открывает путь к изменениям, в которых российский хоккей нуждается уже очень давно. Именно поэтому, признаю честно, я, думая о финальном матче, понимал, что буду рад любому исходу. Выиграем – наши ребята получат награды, на которые, возможно, никогда больше не смогут претендовать. Проиграем – прозвучит ещё один очень громкий звоночек о неполадках в отечественном хоккее.

Самодурство управленцев пора ограничить. Своими решениями они разрушают наш хоккей. Вернее, не дают выстроить здоровую систему, топчась на останках советской системы подготовки. А ведь именно с ней связаны последние успехи нашей сборной, именно её наработки ещё некоторое время давали нам крутых хоккеистов – Овечкиных, Малкиных и даже юных новокузнецких Капризовых.

Дабы не быть голословным, давайте пройдёмся по пунктам, которыми многие болельщики были недовольны лишь за последнее время.

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«Всё в интересах сборной»

Лозунг, которым оправдывали все самые странные решения в российском хоккее. Собираем молодых игроков в нескольких командах? Так мы нарабатываем игровые связки к Олимпиаде! Звучит здорово, но о каких связках шла речь? Армейская суперсвязка Слепышев – Карнаухов или четвёртая (!) тройка Плотников – Андронов – Григоренко? А может, пара московских динамовцев Шипачёв – Галиев, которые лидируют в списке снайперов КХЛ среди россиян и которые так толком и не сыграли вместе?

Хорошо, к бело-голубым претензий меньше, однако вопрос остаётся открытым – о каких связках все говорили? Кажется, что о финских. Уфимцы Хартикайнен, Гранлунд и особенно Маннинен показали, как правильно использовать клубные наработки. И теперь именно они уезжают из Пекина с золотом.

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«Берём сильнейших», но на Олимпиаду не попадают лидеры и звёзды

Эта тема уже изрядно надоела, признаю. И всё же она до сих пор вызывает негодование. Почему вызывают Кирилла Семёнова, который провалил сезон в НХЛ, а потом вернулся в КХЛ, чтобы успешно продолжить своё дело по провалу сезона? При этом «отцепляют» от состава Сергея Толчинского, который пусть и так же невзрачно проводит сезон, но буквально прошлой весной доказал, что забивать умеет на высшем уровне. Не берут одного из лучших снайперов и бомбардиров уже нескольких сезонов КХЛ подряд (текущего в том числе) – «торпедовца» Дамира Жафярова. Оставляют за бортом соревнования прирождённого лидера, опытного, закалённого бойца и всё ещё крутого нападающего Антона Бурдасова из Санкт-Петербурга. Наконец, усаживают в запас звезду Уфы Александра Кадейкина – лучшего игрока на вбрасываниях во всей КХЛ. А потом на Олимпиаде ни один из россиян не попадает даже в топ-15 по успешности выигранных вбрасываний.

Я знаю, вы ждали этого. Давайте припомним и Андрея Кузьменко – суперзвезду по меркам КХЛ и второго бомбардира КХЛ в текущем сезоне. Причём «отцепили» его достаточно глупо – сославшись на микротравму. А спустя всего пару дней мы все наблюдали его перформанс в товарищеском матче СКА.

Та же проблема, кстати, постигла и шведов. Они не взяли несколько крутых хоккеистов, — например, Оскара Линдберга из московского «Динамо». И вовсе «пролетели» мимо медалей.

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«Мы доверяем молодёжи»

Да, на Олимпиаде мы увидели 20-летнего Александра Никишина – самого молодого игрока в нашей сборной на турнире, причём его выпускали в первой паре защитников. Был и Арсений Грицюк, который очень хорошо справлялся со своей ролью креативного форварда, коих в нашей сборной почти не было, и даже в финале сумел проявить себя – когда собрал, кажется, почти всех соперников на себя и, эффектно развернувшись, нанёс бросок по воротам.

Но на этом всё. Конец. «Мы доверяем молодёжи», а потом почти не берём её на крупные турниры. Вспомнить того же 17-летнего Матвея Мичкова. Его талант наверняка пригодился бы российской сборной. Доказательство перед глазами – ровесник россиянина Юрай Слафковски. Словак – загибаем пальцы – стал лучшим снайпером, лучшим бомбардиром и MVP Олимпиады! В 17-то лет! А это мог быть Мичков…

Остановка КХЛ

Ещё одно решение, которое можно было отнести к первому пункту, однако хочется остановиться на нём отдельно. Как говорится, КХЛ остановили в интересах сборной. Тем не менее у этого заявления есть ряд несостыковок. Во-первых, самих хоккеистов лишили важной игровой практики в преддверии Олимпиады – особенно с учётом отмены ряда товарищеских матчей. Во-вторых, совершенно «забили» на клубы, которые всё ещё могли претендовать на плей-офф. «Автомобилист» и «Торпедо» имели хорошую возможность побороться за заветную восьмёрку. Даже «Амур» сохранял теоретические шансы на плей-офф. Но теперь за несколько провалов на старте сезона команды, надеявшиеся исправить своё положение, просто выбрасывают сезон в топку. Спрашивается: а ради чего?

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Чехарда с тренерами

Давайте будем честны: перед началом турнира вы знали, кто руководит сборной? Алексей Жамнов? Сергей Зубов? Игорь Ларионов? А может, Валерий Брагин? Честно, я быстро запутался. Конечно, можно проповедовать один и тот же хоккей, однако у большинства тренеров сборной за последнее время толком и не было достойного тренерского опыта. Мало того что такая чехарда едва ли пойдёт какой-либо команде на пользу, так ещё и их подбор вызывает кучу вопросов.

***

Даже с таким составом сборная России могла выигрывать золото. В сравнении с практически всеми соперниками наш состав был намного круче. Оправдания больше не спасут, наш хоккей нуждается в обдуманных и взвешенных реформах. И в качественном объяснении, зачем то или иное изменение было совершено — чтобы наконец уйти от красивых лозунгов в сторону понятных (!) решений.

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Конечно, можно предположить, что управленцы неправильно воспримут это поражение и станут ещё больше делать «в интересах сборной». Однако с каждым годом количество изменений «ради сборной» растёт, а результаты лишь ухудшаются. Последняя победа россиян на чемпионате мира случилась – страшно сказать – восемь лет назад, в 2014 году. А с 2018-го мы всего лишь один раз попали в медали — и то бронза в 2019-м. Российская молодёжка уже 11 лет не брала золото на мировом первенстве. Даже победа на Олимпийских играх в Пхёнчхане была «выстрадана» и «вымучена» — лишь гол Гусева на последней минуте спас от позора в матче с «грозной» Германией. А у нас в составе тогда были и Капризов, и Ковальчук, и Дацюк…

В общем, наш хоккей достаточно настрадался за последние годы.

Тут, казалось бы, очень вовремя подвернулась новая Олимпиада. Всё складывалось как нельзя лучше: многолетняя подготовка, крутые лозунги, ещё и НХЛ отказалась ехать, что дало преимущество над большинством других соперников-фаворитов турнира. Да, мы сами лишились множества звёзд, но ведь большинство сильных игроков остальных сборных выступают именно в Северной Америке, когда как мы собрали крутых хоккеистов у себя под боком, в КХЛ.

И даже тут провал! Только победа на Олимпиаде могла спасти шаткое положение тех, кто руководит нашим хоккеем, на фоне провалов абсолютно на всех более-менее серьёзных фронтах. Им наверняка придётся отвечать перед вышестоящими чинами – условия-то все были созданы для победы.

Поправлю себя: серебро сборной России на Олимпиаде — это уже не просто громкий звоночек. Это раскаты грома. А управленцы, крепко вцепившись в российский хоккей, спрятались под одиноким деревом в пустом поле. Успеют ли они одуматься?

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