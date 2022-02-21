Кто стал героем Олимпийских игр? 6 лучших игроков хоккейного турнира в Пекине

Хоккейный турнир на зимних Олимпийских играх 2022 года завершился довольно предсказуемо, если рассуждать исключительно о победителе и финалисте соревнования. Ещё до начала турнира большинство экспертов и журналистов отмечало очевидную силу сборной Финляндии, которая максимально возможным образом смогла воспользоваться решением НХЛ отказаться от участия в Олимпиаде.

Тренерский штаб Юкки Ялонена мог позволить себе оставить за бортом состава одного из лучших атакующих защитников КХЛ Оливера Каски – и его потеря никоим образом не отразилась на силе финской обороны. В столице Китая сборная Суоми не потерпела ни одного поражения в шести матчах, а в решающей встрече «львы» переиграли сборную России (2:1), впервые в своей истории став олимпийскими чемпионами.

Бронзовую медаль завоевала сборная Словакии, чьё выступление в Китае стало главным открытием турнира. Подопечные Крэйга Рэмзи набирали кондиции от игры к игре, с каждым матчем демонстрируя хоккей всё более высокого уровня. Начав турнир с двух поражений кряду с общим счётом 3:10 – от Финляндии (2:6) и Швеции (1:4) – затем словаки смогли одолеть Латвию (5:2) в заключительном матче группового раунда, после чего показали отличную игру в плей-офф.

В матче квалификационного раунда они разгромили сборную Германии (4:0), а в четвертьфинале сенсационно выбили из борьбы сборную США (3:2 Б), нанеся американцам единственное поражение на этом турнире. В полуфинале же навязали отчаянное сопротивлением финнам (0:2), пропустив вторую шайбу только в пустые ворота, а в матче за третье место разгромили сборную Швеции (4:0). Бронзовые медали стали первыми в олимпийской истории сборной Словакии.

Кто же лучше всех проявил себя на Олимпийских играх, если говорить о конкретных фамилиях? В официальную символическую сборную по итогам турнира вошли вратарь сборной Словакии Патрик Рыбар, защитник сборной России Егор Яковлев, защитник сборной Финляндии Микко Лехтонен, а также нападающие: словак Юрай Слафковски, швед Лукас Валльмарк и финн Сакари Маннинен. Остановимся поподробнее на их выборе.

Голкипер: Патрик Рыбар (Словакия)

Примечательно, что 28-летний вратарь минского «Динамо» начинал олимпийский турнир номинально в роли третьего голкипера в своей национальной команде. В первом матче с финнами последний рубеж словаков защищал Бранислав Конрад, пропустивший шесть шайб после 30 бросков. Затем выбор штаба Рэмзи довольно неожиданно пал на никому не известного Матея Томека, который крайне неудачно сыграл в первом периоде со шведами, не справившись с тремя бросками из 12. Начиная со второго периода той встречи место в воротах словаков занял Рыбар и больше его никому уже не уступал.

Звёздный час Патрика на Олимпиаде пробил в четвертьфинальном матче с американцами, когда он сумел отразить все пять буллитов «звёздно-полосатых» в серии послематчевых бросков. Сверхнадёжно сыграл Рыбар и в остальных матчах на олимпийском турнире, став одним из главных авторов словацкой сказки в Пекине. Теперь же Патрик в статусе бронзового призёра Игр возвращается в свой клуб, с которым он будет противостоять СКА в первом раунде плей-офф КХЛ.

Защитники: Микко Лехтонен (Финляндия) – Егор Яковлев (Россия)

По большому счёту, на месте защитника СКА Микко Лехтонена можно было бы легко представить как защитника «Авангарда» Вилле Покку, так и экс-защитника «Витязя» Валттери Кемиляйнена. Линия обороны финской сборной выглядела привычным монолитом, где каждый кирпичик находился на своём месте.

Для включения в символическую сборную выбрали Лехтонена, который не только надёжно действовал у своих ворот, но и ударно помогал партнёрам в атаке. 28-летний хоккеист отметился 4 (1+3) результативными действиями в шести матчах при показателе полезности «+7». В Пекине Микко не завершил ни одной встречи с отрицательной полезностью, проводя на льду в среднем 19 минут за матч.

Что касается Яковлева, то для него судьбоносный олимпийский момент произошёл в серии буллитов за выход в финал. Защитник «Магнитки» исполнял свою попытку последним среди россиян в основной серии, когда счёт был 2:1 в пользу «Тре Крунур», и команда Алексея Жамнова была на грани поражения.

В случае промаха Яковлева в матче со шведами, никакого олимпийского финала для нашей команды бы уже не было. Егор переиграл одного из лучших голкиперов КХЛ Ларса Юханссона, сумев перевести серию в дополнительный раунд, где решающую попытку реализовал Арсений Грицюк.

Нападающие: Сакари Маннинен (Финляндия) – Лукас Валльмарк (Швеция) – Юрай Слафковски (Словакия)

С точки зрения оценки индивидуальной игры, ярче всех в Пекине выступил 17-летний нападающий сборной Словакии Юрай Слафковски. За последние несколько лет словацкая молодёжь добилась очень заметного прогресса, открыв мировому хоккею сразу несколько потенциальных топ-проспектов. Помимо Слафковски, в этот список входят и 18-летний защитник Шимон Немец (также игравший на Олимпиаде), и ещё более юный – 16-летний — нападающий Далибор Дворски. Но именно Юрай за время олимпийского турнира невероятно сильно поднял свои акции в глазах скаутов НХЛ в преддверии драфта юниоров 2022 года.

17-летний суперталант стал лучшим снайпером и бомбардиром Олимпийских игр 2022 года, отметившись семью заброшенными шайбами в семи матчах. Примечательно, что молодому хоккеисту удалось проявить стабильность в ходе олимпийского марафона и отличиться в пяти матчах из семи сыгранных в Пекине (он сделал два дубля и ещё трижды забросил по одной шайбе). На общем довольно блеклом уровне хоккейного турнира на Олимпиаде Слафковски выглядел едва ли не единственным светлым пятном.

Компанию в символической сборной ему составили финн Сакари Маннинен и швед Лукас Валльмарк. Выбор организаторов здесь довольно понятен – финский нападающий «Салавата Юлаева» наряду со своим одноклубником Теэму Хартикайненом стал лучшим бомбардиром в составе новоиспечённых олимпийских чемпионов, а шведский форвард ЦСКА оказался едва ли не единственным креативным форвардом в составе занявших в Пекине четвёртое место «Тре Крунур».

Не вошёл в число лучших ни один из игроков североамериканских сборных, так как обе команды провалили свои четвертьфинальные матчи. В случае прохождения сборных США и/или Канады в полуфинал на попадание в символическую сборную вполне могли претендовать такие игроки как Мэттью Бенирс, Шон Фаррелл или даже Оуэн Пауэр. Но этого не случилось. Что касается россиян, то яркой индивидуальной игры от нашей команды в столице Китая мы так и не дождались, в этой связи неудивительно, что лишь один защитник оказался в числе лучших игроков турнира.