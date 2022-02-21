Плохое большинство — одна из проблем России на ОИ. Почему оно заработало только к финалу?

Как говорил легендарный Вовка из небезызвестного мультика: «И так сойдёт!». Этими словами можно описать игру сборной России по хоккею на пекинской Олимпиаде. Но мы не Вовка, а Россия не тридевятое царство, поэтому даже серебряные медали Игр кажутся фантастикой. Безобразные входы в зону, сонная оборона и беззубое нападение не характеризуют не то что победителя или призёра Олимпиады, но и вообще хороший хоккей. Однако какая-никакая, а Россия докатилась-таки до второго места. С такой игрой два раза проиграла, три раза выиграла в основное и один раз победила по буллитам. Хотя во втором матче с Данией провал был всего в трёх штангах от нас: именно столько раз Федотову улыбнулась удача.

Итак, шесть матчей. Семнадцать попыток большинства. И всего три раза шайба зашла в ворота соперника. На серебряный исход большинство вряд ли бы повлияло, но что касается зрелищности игры и красных из-за этого кошмара ушей болельщиков… Теперь, когда всё уже разрешилось и мы не сможем накаркать, настало время поговорить о большинстве нашей сборной, нормальный вид которого мы почти не видели. У России 17% реализации, по этому показателю мы в итоге стали четвёртыми с конца. Лучше нас даже датчане, которых мы сами же и выбили с турнира. Хуже нас только Китай, Германия и Словакия. Последние вообще забросили лишь одну шайбу в большинстве, что крайне удивительно. В общем, большинство у России далеко не ROC-н-ролл.

На групповом этапе тренерский штаб ещё искал сочетания. Новогорские заготовки Гусев-Ткачёв-Шипачёв-Грицюк-Яковлев и Галиев-Слепышев-Чибисов-Григоренко-Нестеров в первых матчах не представляли угрозы даже аутсайдерам, потому уже к плей-офф мы увидели обновлённые пятёрки. К четвертьфинальному матчу с Данией на реализацию вышли окончательные звенья большинства: Гусев-Слепышев-Григоренко-Плотников-Нестеров и Воронков-Ткачёв-Шипачёв-Грицюк-Войнов. Почти без изменений они продержались до матча с финнами.

Первую бригаду можно назвать в честь Гусева. Ибо он там дирижировал атаками. Она родилась к игре с Чехией и почти неизменно просуществовала до конца турнира. Основной смысл: разыграть шайбу и вывести на бросок Григоренко или Нестерова. Как разыгрывать шайбу – решает питерский Никита. Именно он высматривает пространство для поперечного паса на партнёра, и после уже начинается нормальный розыгрыш, а не катание шайбы. В последнем, кстати, помогает Слепышев, выступая в качестве приманки для игрока соперника за воротами. Обыгрываясь с Гусевым, он освобождает небольшой коридор, который так требуется Никите для передачи на Плотникова, Григоренко или Нестерова. Логичнее здесь отдавать пас на Григоренко: один из лучших снайперов команды бросает в одно касание, а Плотников и вернувшийся к воротам Слепышев уже добивают. Но нередко шайбу отправляют на синюю линию к защитнику, и не зря — гол Нестерова в матче с чехами тому подтверждение. Большинство России заработало только к третьему матчу на Олимпийских играх.

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От второй бригады Воронков-Ткачёв-Шипачёв-Грицюк-Войнов Россия дождалась второй заброшенной в большинстве шайбы, но уже в первом матче плей-офф. После розыгрыша сначала бросил Шипачёв, а потом уже по отскочившей в слот шайбе приложился Войнов. К тому моменту вратаря экранировали Воронков, Ткачёв и ещё двое датских игроков. Но особую благодарность здесь стоит выразить Воронкову, который буквально всё большинство не давал вратарю нормально контролировать площадку. Интересно, что втором периоде той же игры вместо Грицюка и Воронкова на лёд выходили Галиев и Чибисов. Но молниеносные броски Галиева не представляли опасности, а у Чибисова не получалось закрыть вратаря, потому тренерский штаб от этой идеи отказался. Чуть менее габаритный Воронков на пятачке смотрелся увереннее нападающего «Металлурга». Гол тому подтверждение.

В полуфинале полноценное большинство нам тогда досталось лишь один раз (спасибо Ткачёву). Но до реализации дело не дошло, хотя бригада Шипачёва была к этому очень близка. Звено Вадима выбрало построение зонтиком «1-3-1», по пути нанося точечные броски и реже – отдавая поперечный пас. Работало на большинство тут сразу всё звено: от Войнова на синей линии шайба шла к Шипачёву в левый круг вбрасывания, потом обратно к защитнику, потом — в сторону Грицюка. А дальше либо Арсений бросал в сторону ворот, либо начинал песню заново. Временами бросал и Войнов, но его броски довольно редко долетали до ворот. В глубоком слоте, готовый к добиванию, караулил Ткачёв, а Воронков закрывал вратаря. Воронков и Грицюк к тому моменту уже не подлежали заменам со стороны тренерского штаба. От звена Шипачёва мы ждали эдакий розыгрыш на добивание. Размотать шайбу по бортам, неожиданно набросить и добить – видимо, так представлялось большинство этой пятёрки в глазах тренерского штаба.

Победить Финляндию можно было лишь одним способом: забросить в большинстве. Суоми хоть и славятся своей игрой в обороне, но в меньшинстве команда Ялонена проседала ещё на прошлом чемпионате мира. Несмотря на кучу прогнозов и сбалансированный состав, и на этом турнире у них проблема с меньшинством: всего 67% нейтрализации для финнов маловато.

Но результат матча известен и печален. Хотя огромный плюс в карму сборной: ребята прониклись духом большинства. Думается, тренерский штаб Жамнова ясно донёс до команды перед матчем важность лишнего игрока на площадке, потому что наконец-таки большинство реализовали, и сделал это нападающий — впервые за шесть игр. До этого в численном большинстве забивали только Нестеров и Войнов. Если бы финны играли менее дисциплинированно и заработали побольше удалений, то золотые медали вполне могли бы украсить и русские шеи. Но это лишь если, а финны удалились только один раз. Единственное наше звено большинства, которое мы успели увидеть, немного претерпело изменения по сравнению с прошлой игрой. Вместе с Гусевым вышли не только Григоренко, Плотников и Нестеров, но ещё и Карнаухов. Он появился на площадке вместо Слепышева и прекрасно справился с заслоном вратарю. Гусев по старой схеме разыграл с Нестеровым, тот отдал на Григоренко, и уже Михаил своим точным кистевым открыл счёт и реализовал первое, но, к сожалению, единственное удаление сборной Финляндии. Здесь и без косяка финнов не обошлось: Карнаухов буквально царствовал на пятачке и закрывал обзор Сятери, в то время как Вилле Покка чересчур сосредоточился на Григоренко. Заслон Сятери, точный бросок Григоренко между щитком и ловушкой – гол.

Сейчас, уже по итогам турнира, стоит резюмировать, что звено Шипачёва органичнее смотрелось в большинстве, хоть они и забросили на одну шайбу меньше. Они провели больше времени в зоне атаки, в то время как звено Гусева чаще выпускало шайбу и начинало вход заново. Что касается бросков, то в среднем в каждой попытке оба звена наносили по два-три броска. Но основной факт: всего три раза Россия забросила в неравных составах, более того, несколько раз чуть не пропустила. И для руководства сборной это даже слишком громкий звоночек.