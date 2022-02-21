Творец непобедимой Финляндии когда-то работал в СКА. Где не смог совладать с Ковальчуком

Юкка Ялонен — возможно, лучший тренер сборных десятилетия в мире. Он почти сделал из Финляндии команду-династию образца Чехии рубежа веков. Есть чувство, что овертайм финала ЧМ-2021 финны могли выиграть, если бы он игрался хотя бы 4х4, а не 3х3, где куда меньше возможностей проявить систему. Но даже так у Ялонена три финала подряд и неплохие шансы на четвёртый — ЧМ-2022 примет Тампере, а значит, можно ждать почти всех свободных энхаэловцев, которые захотят повторить золотой дубль Швеции-2006.

Интересно, что тренер, который на высоком уровне обыгрывал всех российских тренеров сборной, сам начинал свою карьеру рядом с советским специалистом. Молодой Ялонен, у которого не сложилась профессиональная карьера (лишь две игры в Лииге), стал помощником Анатолия Богданова, который до этого 15 лет работал в киевском «Соколе». Уже через два месяца Ялонена назначили главным, но его первые сезоны мало чем запомнились – средняя работа в «Ильвесе», провал в «Лукко», недолгая карьера в юниорской сборной.

Путь Ялонена в основную сборную получился необычным — он поработал в фарм-клубе «Йокерита», который располагался в… Британии. После победы Финляндии на Играх некоторые журналисты из Ньюкасла даже поздравили коуча, которого не забыли. При этом даже работу в слабенькой британской лиге Ялонен завалил, но получил работу в очень бедном ХПК. Четыре года подряд клуб без истории побед рвал регулярку, но вылетал, а в пятый раз всё-таки стал чемпионом страны.

Молодой Юкка Ялонен Фото: Stephen Pond/Getty Images

Работу Ялонена заметили в местной федерации хоккея, и он вошёл в штаб сборной — сначала помощником, а потом и главным тренером. Первый срок Юкки получился противоречивым — несмотря на исторический титул ЧМ-2011, за год до этого финнов аннигилировали за один период полуфинала Олимпиады (1:6 от США).

На финского тренера обратил внимание СКА, который имел роскошь уволить Милоша Ржигу, когда команда занимала первое место на Западе. Судя по тому, что Ялонена видели на трибунах Ледового ещё до отставки чеха, переговоры велись давно. Возможно, Ржига был обречён ещё в тот момент, когда всухую проиграл финал Запада-2012 «Динамо» — боссы питерского клуба хотели видеть от СКА более защитный хоккей, который мог бы остановить команду Знарка во второй раз.

Ялонен в первый сезон более-менее ожидаемо снова дошёл до финала Запада — конкурентов было мало, ЦСКА ещё не окружил Радулова подходящими партнёрами, «Локомотив» только вернулся после трагедии. Там Питер снова ожидала банда Знарка, снова повела 3-0 — несмотря на то что СКА всё-таки затрепыхался и в довольно героическом стиле вырвал два матча подряд, в долгожданный финал СКА не попал.

И тогда летом 2013-го СКА устроил ковровую закупку, масштабов которой в истории лиги было мало. За большие деньги из Череповца переехала связка Шипачёв — Кетов, арендованный под плей-офф Панарин остался в команде на постоянной основе, из Европы прибыл основной вратарь Чехии на ЧМ Салак, из НХЛ вернули снайпера Червенку. Гвоздём номера был Илья Ковальчук, отыгравший локаут в Питере и наверняка о чём-то за это время договорившийся.

Тот сезон СКА начинал в статусе самой богатой команды чемпионата и в сентябре 2013-го выиграл семь матчей подряд — до эпохи базовых клубов это казалось малореальным. В интервью Игорю Еронко, тогда работавшему не в «Авангарде», а на Sports.ru, Ялонен рассказывал свои принципы: «С помощью тактики мы стараемся использовать мастерство наиболее рационально. Стараемся научить команду быть одним целым. Чтобы все пять игроков были едины: один что-то сделал, остальные четверо незамедлительно реагируют. Каждый по-своему, но в рамках единого, скажем так, организма. Понятно, что этот аспект важен. И он, пожалуй, даже поважнее мастерства будет».

Фото: photo.khl.ru

Однако первый посев СКА не взял — опередило «Динамо» в последнем сезоне Олега Знарка. Возможно, тогда казалось, что это и к лучшему — в первом раунде Питер всухую выбил странный ЦСКА странного тренера Торчетти, который тогда вынужденно играл без Радулова. Во втором раунде Ялонена ждал «Локомотив» — главная сенсация того плей-офф.

Судя по всему, в команде и начались подводные течения, связанные с Ковальчуком, который тогда был и капитаном команды. На прямой вопрос после одного из поражений от «Локомотива», как Ялонен оценивает игру Ковальчука, тренер ответил: «Нет. Не хочу комментировать игру отдельных хоккеистов. Он наш капитан и наш игрок». Ну а журналисты открыто задавались уровнем игры Кови: «Нельзя же выключаться из игры после каждого единоборства – в шестом матче это было особенно заметно», — писал Sports.ru.

Ялонена, который проиграл серию и в раздевалке, и тактически, из СКА убрали. Ковальчук в интервью после сезона говорил, что с удовольствием поработал бы ещё раз с финном — однако через несколько лет, когда Ялонен вернулся в КХЛ и возглавил «Йокерит», у игрока с тренером случился странный обмен жестами. Тренер был недоволен тем, что Ковальчук, продолжавший играть за СКА, праздновал голы прямо у чужой скамейки и как бы отгонял форварда.

Фото: photo.khl.ru

Возможно, без этого неудачного опыта в СКА Ялонен не вышел бы на те высоты, которых достиг сейчас. Он явно прибавил как тренер и стал одним из двух тренеров, кто последовательно выигрывал Олимпиаду, ЧМ и МЧМ. Первого зовут Майк Бэбкок.