Хоккеиста Денискина дисквалифицировали на год. Он показал расистский жест американцу

Сам спортсмен признал свою вину и принёс извинения за поступок, но от наказания это его не спасло.

Ещё 26 сентября 2021 года в матче Украинской хоккейной лиги встречались победители двух последних чемпионатов – «Кременчуг» на своей площадке принимал отлично знакомый российским болельщикам по выступлениям в КХЛ «Донбасс».

Главным действующим лицом встречи стал нападающий хозяев Андрей Денискин. На 36-й минуте встречи форвард, поучаствовав в массовом столкновении игроков, уже после того, как арбитры разняли участников схватки, изобразил руками, будто он почистил и съел банан. Этот жест был обращён к 24-летнему темнокожему американскому хоккеисту Джейлену Смереку, который защищает цвета донецкого клуба. Смерек попытался ответить обидчику издалека, однако товарищ по команде удержал его и не позволил подкатиться к Денискину.

Андрей получил дисциплинарный штраф и был удалён с площадки до конца встречи. Уже тогда было понятно, что жёстких санкций Денискину вряд ли удастся избежать, даже несмотря на последовавшие извинения, опубликованные через социальные сети.

И ИИХФ не собиралась молчать и бездействовать, в результате чего сегодня в отношении Денискина были приняты жёсткие меры. Какие же?

Итак, дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) дисквалифицировал на один год нападающего сборной Украины и клуба «Кременчуг» Андрея Денискина.

«Расистским жестам, комментариям или действиям абсолютно нет места в хоккее или где бы то ни было, если уж на то пошло. Действия Денискина совершенно неприемлемы и недопустимы. Хотя он уже отбыл отстранение от участия в 13 играх своей команды, комиссия определила, что требуется ещё один период отстранения.

Денискин отстранён на один год от участия во всех мероприятиях, санкционированных ИИХФ.

Денискин уже отбыл 13-матчевую дисквалификацию чемпионата, что стало максимальным наказанием, которое могла наложить федерация хоккея Украины. Главный судья федерации хоккея Украины признал во время допроса Денискина, что дисквалификация на 13 игр, которая была наложена на него, была максимально возможной по действующим правилам, но указал, что это необходимо изменить и разрешить более суровое наказание за такие инциденты.



Во время слушания в решающей коллегии Денискин сразу признал, что его действия были неправильными, и заявил, что приносил извинения лично Смереку и неоднократно в ходе дисциплинарных процессов. В данном случае нет никаких сомнений в том, что рассматриваемый жест был расистским, и Денискин признавал это на протяжении всего судебного разбирательства. Денискин указал, что, как только игра закончилась, он пошёл в раздевалку «Донбасса» и извинился перед Смереком, и они пожали друг другу руки», — заявил президент ИИХФ Люк Тардиф.

Люк Тардиф Фото: Xavier Laine/Getty Images

Наверняка это наказание послужит примером другим хоккеистам и вообще всем спортсменам, ведь пропускать целый год своей карьеры никто не хочет. Это сказывается и на физической форме, и на психологии, да и по финансам бьёт прилично. Однако другого выхода в ИИХФ не видели. Тем более что с любым проявлением расизма в спорте сейчас борются очень серьёзно.