Большие деньги не приносят счастья. Почему «Автомобилист» опять провалил сезон КХЛ

КХЛ как будто специально подгадала объявление о досрочном прекращении чемпионата под самый старт Олимпиады. Возмущение клубов, которым не дали доиграть сезон, потонуло во всеобщем ожидании Игр, а остальные смирились с тем, что надо будет переходить сразу в плей-офф. Восемь неудачников, которым не дали доиграть чемпионат, и вовсе пропали из СМИ — было не до них.

Но среди них есть один клуб, который выделяется. Провал «Торпедо» после отличной летней селекции был неожиданным, но на Западе сейчас такая плотность, что кто-то из сильных клубов в восьмёрку бы не попал. А вот пролёт «Автомобилиста» на Востоке — это шок. Конечно, «Авто» за короткое время своей богатой жизни ничего не выиграл, но летом многим казалось, что восьмёрка уже очерчена — туда не попадут два дальневосточных клуба – «Амур» и «Нефтехимик». Однако клуб, который занимал второе место на Востоке по бюджету, проиграл клубу, который еле-еле влез в пол зарплат КХЛ.

Таких казусов в современной истории лиги было очень мало. Навскидку можно вспомнить синхронный провал «Авангарда» и «Трактора» весной 2014-го, а ещё провал «Динамо» весной 2018-го — но та непонятно какая по счёту версия «Динамо» страдала от безденежья и финансовых проблем. Пропуска плей-офф «Автомобилистом» не ждали даже немногие заядлые пессимисты. Так что же случилось?

Весной инсайдеры писали, что Екатеринбург перегревает рынок кахаэловских зарплат — клубный офис якобы слал огромные предложения и Шипачёву, и Шалунову, и Ткачёву, но все они выбрали другие клубы и иногда даже не такие выгодные контракты. Однако закупка «Авто» все равно казалась мощной: результативная связка Принс-Спунер из Минска, другой дуэт легионеров Да Коста — Кормье из Казани, два лидера «Сибири» Гуркин и Романцев.

Фото: photo.khl.ru

Правда, эта команда изначально казалась дико несбалансированной. Перед сезоном один из коллег-журналистов, с которым я обсуждал возможные тройки «Авто», задал лишь один вопрос: а кто здесь будет обороняться? Среди качественных двусторонних форвардов у «Автомобилиста» действительно был только Кормье — однако казалось, что чисто огневой мощи в атаке хватит для того, чтобы пройти регулярку за счёт стабильного набора очков с аутсайдерами и середняками.

Первые слухи о том, что в команде не всё ладно, стали прилетать ещё на предсезонке, где «Автомобилист» даже выиграл челябинский турнир, но некоторые игроки уже говорили, что ситуация в раздевалке тяжёлая и команда не является единым целым. Линия разграничения была понятна сразу — ещё в феврале говорили, что Билл Питерс дал руководству некие «списки» с легионерами, которых он хотел бы видеть в команде. Легионеры в «Авто» были на особом положении — впрочем, у Питерса были и отдельные российские любимчики.

Примерно до середины октября клуб всё-таки держал какой-то уровень — без изысков, очень много пропускал, но всё-таки мог выдать яркие матчи с сильными командами и стабильно обыгрывал середняков. Однако после победы в овертайме над «СЮ» и до самой отставки Питерса в конце ноября клуб больше не смог обыграть ни одного соперника из зоны плей-офф. Правда, о падении канадского тренера всё было написано ещё по горячим следам.

Его предсказуемо заменил Николай Заварухин. Кажется, он и уходил в «Автомобилист» то ли официальным преемником, то ли запасным вариантом, потому что иначе сложно было объяснить его уход из «Сибири», который всё-таки не был отставкой в чистом виде. Понятно было, какие задачи стояли перед новым боссом — придать чуть-чуть структуры разболтанному «Авто», который не только проигрывал, но и постоянно много пропускал.

Импульса хватило буквально на три матча. Первый матч с Заварухиным «Авто» выиграл очень уверенно, не дал создать «Спартаку» почти ничего, чуть погодя засушил «Локо» в Ярославле. Однако после паузы на декабрьский Евротур удивительным образом всё стало ещё хуже, чем до отставки Питерса — шесть поражений подряд, где были абсолютно безвольные 1:7 от «Динамо», 1:5 от «Ак Барса» и 1:4 после в Уфе.

Николай Заварухин Фото: photo.khl.ru

Это была полностью деморализованная команда, которая летела в нокаут после лёгкого тычка в подбородок. Самое главное — в раздевалке так и не наступило объединения, иностранцы клуба чуть ли не открыто бросили играть после отставки Питерса, что было довольно-таки предсказуемо. О том, какая в команде обстановка, было видно даже по скамейке штрафников — если туда попадало два игрока «Авто», то они не то что не разговаривали, а отсаживались чуть ли не на километр.

Возможно, в клубе рассчитывали, что опыт Заварухина поможет им пройти первые зимние месяцы, но выйти из такого крутого пике было бы почти нереально. У «Автомобилиста» в январе по плану стояли «Авангард», «Йокерит», «Динамо», «Локомотив» — нереально было представить, что команда выйдет хотя бы на график 50% очков. Тем не менее «Северсталь» обыграть удалось, хотя Андрей Разин после матча чуть ли не открыто признавал, что команда играла больной.

После остановки сезона «Автомобилист» выпустил заявление, где лишь в концовке смято оправдался за проваленный сезон. Основная часть заявления была посвящена другому. «В дни проведения зимних Олимпийских игр решение об отмене такой существенной части регулярного чемпионата КХЛ вызывает аналогию, словно по ходу биатлонной или лыжной эстафеты оргкомитет принял бы решение об отмене решающего четвёртого этапа и подведении итогов по результатам трёх прошедших», — писал клуб и ещё не знал, что через две недели этот сценарий станет явью на лыжном марафоне.

Фото: hc-avto.ru

Но главный вопрос сейчас простой: что делать? Главная проблема «Автомобилиста» была и остаётся неизменной: отсутствие чёткого видения построения команды. Брать всех лучших мог себе СКА Знарка, потому что он имел и финансовые, и политические ресурсы для того, чтобы брать лучших из лучших. «Автомобилист» набирает себе лучших из лучших среди тех, кто доступен, а это две больших разницы. Например, клуб долго не хотел тратиться на выкуп ограниченно свободных агентов, но в декабре приобрёл Юхана Маттссона из Риги.

Генменеджер «Динамо» чуть ли не открыто потешался над «Авто» после трансфера, который стал самой дорогой продажей клуба (28 млн рублей). И проблема не в том, что Маттссон сыграл лишь два матча, этого никто не мог бы предвидеть. Несмотря на экспертный стон о том, что у «Автомобилиста» не было вратарей, процент отражённых бросков у киперов клуба — 91,5%. У «Барыса», например, 90,8%, у «Нефтехимика» — 90,4%, но эти клубы выше в таблице. «Авто» просто не нужен был ещё один вратарь, который ещё после паузы на Евротур повалился и в Риге — а деньги потрачены, с учётом моментального продления контракта — почти 75 миллионов.

Главная цель «Автомобилиста» на будущее — сделать команду, а не 20 разрозненных индивидуальностей. Всё время, когда клуб был богатым, это не получалось — в команде не было ярких лидеров и нет сейчас. Даже Дацюк, несмотря на свою суперзвёздность, не воспринимался тем человеком, который мог бы удержать партнёров в узде. И можно поступиться классом ради порядка — пример «Сибири», которая чуть ли не на треть состояла из людей, не пригодившихся в Екатеринбурге, показателен.

Но есть ли сейчас люди, которые готовы менять курс? Несмотря на недовольство решением КХЛ, нынешняя администрация «Автомобилиста» фактически спасена досрочной остановкой сезона. Теперь директор клуба Максим Рябков может справедливо говорить, что клубу даже не дали шанса — и всё равно будет прав. Только его весенние слова о том, что селекционный отдел клубу не нужен, теперь долго не забудут. Жизнь показала, что набирать команду на основе громких имён и красивой статистики бессмысленно.

Возможно, в жертву принесут крайне непопулярного Олега Гросса, который, несмотря на пост спортивного директора, не имел решающей роли в трансферах, и на этом перестановки закончатся. Местную игру престолов делает ещё более пикантной незримое присутствие Павла Дацюка, который якобы привёз Питерса в Россию и чуть ли не до последнего спасал его от отставки: какой будет его роль в новом сезоне — непонятно.

Павел Дацюк и Максим Рябков Фото: photo.khl.ru

Но есть главное — хозяина у «Автомобилиста» фактически нет. Лицо команды Андрей Козицын не является главным лицом в компании УГМК, где сейчас идёт тяжёлый процесс дележа активов. В отличие от Виктора Рашникова, хоккеем он не увлечён и на матчах появлялся редко — некоторые считают, что само приобретение команды является лишь частью сделок между УГМК и областной властью. Компания щедро даёт деньги, но мало контролирует их расходование.

К чему это приводит? В 2019-м «Автомобилист» выиграл регулярку Востока, впервые вышел во второй раунд, а молодёжка вышла в финал Кубка Харламова, где была в двух минутах от чемпионства. Сейчас основа пропустила плей-офф точно, а МХК — уже почти гарантированно мимо. Четыре года после пиковых результатов клубы системы деградируют.

Однако самым вероятным вариантом развития событий будет самый простой — ничего экстраординарного не произойдёт. Всё написанное выше писалось и в 2020-м, и в 2021-м, менялась лишь лексика. Однако «Автомобилист» упрямо шёл своей дорогой, не сворачивая. Ждём новых имён с красивой статистикой весной, новых разочарований и, увы, новых поводов для статей.