Стильный «Трактор», солидный «Салават». Чего ждать в плей-офф от клубов Востока КХЛ?

Регулярный чемпионат КХЛ остановили давно, и сейчас кажется, что он проходил в какой-то другой жизни, где главной темой мировых новостей ещё был очередной штамм коронавируса. Перед возобновлением хоккейного сезона кратко вспоминаем, как клубы, попавшие в плей-офф, провели этот год.

8. «Барыс»

Чем удивил: тем, что чуть всё не потерял. Легионерозависимость «Барыса» достигла критических показателей — если два олимпийских цикла назад команде хватало одной пятёрки игроков из дальнего зарубежья для второго места на Востоке, то сейчас десяток позволяет только сохранить последнее проходное место. Что будет, когда завершит карьеру 35-летний на данный момент Старченко, вообще представить страшно.

В Астане ещё и наошибались с легионерами летом, пригласив в команду королей финской лиги, которые на этом уровне не показали себя никак. Как ни странно, обмен 100-миллионного Дитца в ЦСКА ситуацию улучшил — кажется, плохая первая часть сезона была связана и с каким-то конфликтом в раздевалке. После дедлайна «Барыс» взбодрился и вырулил на заветные 50% очков.

Фото: Марат Акимжанов, photo.khl.ru

За кем следить в плей-офф: Никита Михайлис. Пятый бомбардир регулярки, по слухам, ещё и частично гарантирует работу своему отцу: пока Михайлис-старший на скамейке, шансы Никиты уехать в топ-клуб из России или вообще в НХЛ выше. Впрочем, оправданность притязаний покажет плей-офф и серия с одним из подобных топ-клубов.

7. «Нефтехимик»

Чем удивил: всем. От команды, которая усиливалась легионерами из чемпионата Чехии и молодыми парнями из ВХЛ, ожидания были ниже нижнего. Но не один год проработавший с Андреем Разиным и привлёкший в Нижнекамск ещё пару его бывших помощников Олег Леонтьев сделал из «НХ» клуб уровня плей-офф — не совсем лайт-версию хоккея «Северстали», но что-то похожее по идеологическим основам.

Наверное, каждый хоккеист «Нефтехимика» прыгнул выше головы — за исключением разве что Павла Порядина, который как будто сник после того, как предложение от «Ак Барса» было повторено. По ходу сезона клуб укреплялся списанными или дешёвыми игроками, которые в системе Леонтьева немедленно давали результат. Неплохо для тренера, дебютирующего в КХЛ?

За кем следить в плей-офф: за системой. Реально, здесь сложно выделить кого-то одного — даже олимпийского чемпиона Туохимаа, который слабо провёл первые месяцы в КХЛ, но воспрял перед паузой. «НХ» берёт коллективной самоотдачей, желанием блокировать все возможные броски — только так скромные команды могут чего-то добиться.

6. «Сибирь»

Чем удивила: гиперорганизованностью. После годов неудач, расцвеченных лишь одной яркой вспышкой, в Новосибирске хотели одного: плей-офф. Хоть бы все матчи завершились 1:0 в серии буллитов, но в плей-офф. После полутора месяцев сезона казалось, что эта амбициозная программа не осуществится — команда и штаб Андрея Мартемьянова как будто играли в «ты не слышишь меня, я не слышу тебя».

Но прояснение некоторых моментов внутри клуба и тактическая работа привели к тому, что «Сибирь» попёрла вперед и стала показывать не эффектный, но очень эффективный хоккей. На отрезке после новости о возможной отставке Мартемьянова «Сибирь» — один из 3-4 лучших клубов КХЛ по набранным очкам и одна из лучших оборон лиги в целом по сезону. Но сохранится ли эта форма после паузы?

Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

За кем смотреть в плей-офф: Харри Сятери. Безальтернативный кандидат — и хотя игроки «Сибири» делают всё, чтобы максимально облегчить жизнь своему вратарю, никто не забыл, как два года назад он почти единолично пустил под откос «Автомобилист». Один из лучших вратарей сезона недавно ещё и продлил контракт — в Новосибирске его всё устраивает.

5. «Авангард»

Чем удивил: как ни странно, но ничем. То, что чемпионы в плей-офф этого года не будут иметь домашней площадки, было вполне предсказуемо. Летние потери в составе были чудовищными, и Боб Хартли имеет свойство надоедать игрокам после долгой работы на одном месте, что было показано ещё командами НХЛ. С другой стороны, ждать провала а-ля «Автомобилист» тоже было бы странно, и пятое место — вполне закономерный исход.

За кем смотреть в плей-офф: Сергей Толчинский. Для многих его невключение в состав олимпийской сборной стало сенсацией, но ещё больше удивило то, что Александр Крылов на вопросы журналистов не стал катить бочку на сборную, а вместо этого с большим вызовом ответил Сергею из-за того, что у него не было шайб в равных составах (на самом деле была одна, но вряд ли это меняет суть претензии).

Здесь тоже есть контрактная подоплёка — из-за потолка зарплат «Авангарду» надо постараться заплатить поменьше. В НХЛ для таких целей существует арбитраж, где обычно сторона клуба с цифрами доказывает, почему их игрок заслуживает ровно столько, сколько ему дают. Такое публичное выяснение отношений даёт и вызов для Толчинского.

4. «Ак Барс»

Чем удивил: отсутствием железной поступи. Дмитрий Квартальнов — гарант стабильной и сильной регулярки практически в любых составах — хоть с Радуловым, хоть с молодёжью, хоть с легионерами. В прошлом году, правда, в Казани случилось примерно то же, что и в «Авангарде», только направления массовой эмиграции были другими. Состав долго не могли сформировать полностью, это касалось даже трёх легионерских вакансий, которые закрыли только в декабре.

И в этом году у «Ак Барса» было достаточно провисающих элементов: чудовищное большинство, неуверенный второй вратарь в лице Игоря Бобкова, глухие слухи о проблемах в раздевалке, которые не прекращались. Но клуб после новых трансферов, как игроцких, как и тренерских, оживился и на олимпийскую паузу заезжал на полном ходу. Даже так, правда, оставалось ощущение, что уязвимостей тут достаточно.

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

За кем смотреть в плей-офф: местная молодёжь. Дмитрий Квартальнов любит заигрывать молодых, а в Казани недавно гордо рассказывали о перспективах Артёма Галимова. В этом году, однако, Воронков и Галимов проводят блёклые сезоны, и хотя ангарский центр поехал на Олимпиаду, его фамилия чаще упоминалась в контексте околохоккейном. Обоим пора показывать, чего они стоят, потому что молодость скоро перестанет быть смягчающим обстоятельством.

3. «Салават Юлаев».

Чем удивили в регулярке: солидностью. «Салават» и «Ак Барс» представляют не только две разные нацреспублики, но и долгое время разные игровые философии. Казанская команда так или иначе всё равно думала о том, чтобы сначала не пропустить, а в Уфе не всегда ставили чисто на атаку, но игрового и организационного хаоса вокруг клуба было достаточно.

В этом же году «СЮ» прошёл регулярку непривычно ровно и сильно — такого спокойного чемпионата не было, может быть, со времён Быкова и Захаркина. Главный результат — 96 пропущенных шайб, лучший показатель в лиге. Защита, которую усилили Хафизуллиным, Зубаревым и Антипиным, сыграла не как набор имён, да и Метсола показал, что предсезонные слухи о его деградации были преувеличены.

За кем смотреть в плей-офф: Теэму Хартикайнен. Самая пухлая звезда КХЛ приехал из Китая с олимпийским золотом и истекающим контрактом. Два года назад примерно в такой же ситуации был Линус Умарк, который уже почти официально покидал «СЮ», но в плей-офф перекинул «Авангард» через канаты. Этот сезон у Харти и его финских друзей получается не настолько ярким, как прошлый — и плей-офф решит или новую сумму контракта Теэму, или его новую команду.

2. «Трактор»

Чем удивили в регулярке: стилем игры. Учитывая то, что летом «Трактор» подписал Ткачёва, Пулккинена и ещё нескольких топ-форвардов, охранять кукурузу было бы уже нелогично. Но Челябинск не просто раскрылся — через матчи «Трактор» стал выдавать камбэки, результативные матчи чередовали мегарезультативные. Даже при Валерии Белоусове Челябинск был не настолько весёлым.

За кем следить в плей-офф: Анвар Гатиятулин. При всех покупках «Трактор» остаётся максимально тренерской командой. Здесь настолько доверяют Гатиятулину, что даже включили его в совет директоров — невозможно себе представить такое в любом другом клубе лиги. Вся долгосрочная стратегия «Трактора» имеет в основе сохранение своего топ-тренера в клубе.

Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Однако прошлый плей-офф в плане тактики «Трактор» провалил в мясо. После того как «СЮ» без шансов пролетел в первом матче, там умудрились сыграть ещё более вторым номером, чем мог их соперник — и в позиционной атаке команда Гатиятулина родила ноль шайб в двух домашних играх, вообще не найдя антидота против банального отката. И от стратегии Гатиятулина сейчас будет зависеть всё.

1. «Металлург»

Чем удивил: летом селекция «Металлурга» казалась если не провальной, то спорной. Клуб расставался с игроками, на которых за год до этого угрохал немало ресурсов и ставил на хоккеистов, которых либо мало кто-то знал, либо мало кто верил. Однако почти все трансферы «Магнитки» попали в цель, потому что шли в русле чёткой философии, где креатив в атаке от быстрых игроков дополнялся строгой отработкой от двусторонних форвардов.



И если осенью всю лигу удивлял Филипп Майе, то потом раскрылись и Джош Карри, который был безликим чекером «Эдмонтона», и Анатолий Никонцев, который забил кучу важных шайб, и Павел Акользин, выкуп которого из «Барыса» казался лишней тратой, а он оказался важной частью нижних звеньев. Смущает лишь то, что после 23 побед в 25 матчах «Металлург» потерял лоск, начал играть невнятно и растерял гандикап, казавшийся неотыгрываемым.

За кем следить в плей-офф: Юхо Олкинуора. «Металлург» гордится уникальным дуэтом олимпийских чемпионов в воротах — но один уже на закате карьеры, а второй был запасным вратарём Финляндии и напускал лёгких голов от шведов. Олкинуора удивительно нестабильный вратарь, который чередует перформансы уровня лучшего вратаря мира вне НХЛ с игрой уровня любительских лиг. С какой ноги встанет финн через неделю?