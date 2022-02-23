Беда в нашем хоккее. Родион Амиров столкнулся со страшной болезнью

Сегодня в хоккейный мир пришла плохая новость. Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас сообщил, что у 20-летнего российского форварда Родиона Амирова, выбранного командой в первом раунде (под общим 15-м номером) на драфте НХЛ 2020 года, диагностирована опухоль головного мозга.

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Позднее с подробной информацией выступили в агентстве Gold Star. Именно оно в лице Дэна Мильштейна представляет интересы хоккеиста в Северной Америке.

«Сегодня организация «Торонто Мэйпл Лифс» объявила о том, что у Родиона диагностирована опухоль мозга. Прежде всего мы хотели бы поблагодарить клуб «Торонто» и команду КХЛ «Салават Юлаев» за невероятную поддержку.

В данный момент Родион вместе со своей семьёй находится в Германии, где проводит лечение. Он выходит на лёд три раза в неделю и каждый день тренируется в зале. У Родиона боевой настрой, и он твёрдо намерен вернуться в профессиональный хоккей.

Мы встретились с Родионом впервые, когда ему было 16 лет. За последний месяц его поведение за пределами льда на меня произвело ещё большее впечатление, чем его выступление на льду. Опираясь на поддержку двух первоклассных организаций, мы сделаем всё возможное, чтобы помочь Родиону и его семье преодолеть этот трудный жизненный период», — говорится в сообщении.

Напомним, после заключения контракта с «Торонто» Амиров был отдан обратно в аренду в Уфу, где и проводил сезон-2021/2022. В активе форварда 10 матчей (3, 1+2, «+2») в составе «Салавата» и три встречи без набранных очков в «Торосе».

По всей видимости, к такому диагнозу могли привести травмы игрока в нынешнем чемпионате. Ещё в августе на предсезонном турнире во время встречи с «Северсталью» Амиров неудачно влетел в борт, после чего плашмя завалился на лёд. Стало понятно, что форварду требуется помощь врачей. Закончить матч он не смог. Как итог – сотрясение и перелом ключицы.

Родион вернулся из лазарета, затем случилось ещё одно повреждение. Молодой хоккеист снова выбыл из строя, летал на обследование в Германию. Потом вроде бы всё пошло так, как надо, но далее у Амирова начались головокружения и проблемы со зрением. И вот теперь, после очередного обследования, Родиону поставили официальный диагноз.

Фото: photo.khl.ru

«Люди смогут увидеть, что я делаю, и надеюсь, что они смогут этим вдохновиться. Я сохраняю положительный настрой. Я хочу чувствовать, что могу играть в лучшей хоккейной лиге мира.

Моя вера в бога даёт мне сил и уверенности в том, что я всё преодолею. Никогда нельзя сдаваться. Ты можешь преодолеть все препятствия, которые тебе даны на жизненном пути. Нужно всегда сохранять позитивный настрой», — приводит слова Амирова Sportsnet.

Будем верить, что всё у Родиона сложится хорошо, он обязательно выздоровеет и вернётся к любимому делу. Остаётся пожелать стойкости самому игроку, всей его семье и близким. Ты справишься, Родион!