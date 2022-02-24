Жамнов и Ковальчук рвутся исправиться за ОИ. Атакующий хоккей станет новым госзаказом?

Игра и итоговый результат сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине подарили много пищи для размышлений не только о выступлении национальной команды на конкретном турнире, но и на более глобальные темы: от глубинных процессов в нашем хоккейном хозяйстве до мировых трендов в игре с шайбой.

Важным итогом Игр-2022 для хоккейной России стало и обновление статусов тренерской и менеджерской команды сборной. Штаб под руководством Алексея Жамнова изначально подбирался только под Пекин, но сразу же после окончания финала Олимпиады Владислав Третьяк заявил, что те же тренеры будут готовить сборную и к майскому чемпионату мира в Финляндии.

Владислав Третьяк президент ФХР «Результат достойный, тренеры показали себя хорошо. Этот состав тренеров будет готовить сборную к чемпионату мира».

Сам Жамнов косвенно подтвердил информацию, заявив, что, во-первых, у него действующий контракт, а во-вторых — он хочет продолжить работу со сборной и представлять Россию на ЧМ. Кстати, интересно, что по сути впервые Алексей Юрьевич изъявил желание работать тренером — раньше он скрывался от этой должности под приставкой «и. о.» либо же вообще избегал её. Сейчас, похоже, всё изменилось.

Кроме того, Жамнов выразил надежду, что на ЧМ в роли генменеджера поедет и Илья Ковальчук. Сам Кови заявил, что его контракт как раз закончился вместе с Олимпиадой, однако с Жамновым он готов идти хоть куда. Вообще, после Олимпиады Жамнов с Ковальчуком предстали в прессе этаким идеальным тренерско-менеджерским тандемом, внутри которого царит полнейшее взаимопонимание. Возможно, это так и есть.

Сейчас всё идёт к тому, что именно Жамнов с Ковальчуком будут готовить сборную к чемпионату мира. Более того, оба сами этого желают. Почему же два человека, получившие свои должности непосредственно перед Олимпиадой и во многом неожиданно для них самих, рвутся на них остаться? Думаю, что главная причина для обоих — недосказанность.

Перед Играми оба говорили, что Россия будет играть в атакующий, зрелищный хоккей. В общем-то, это утверждение логично вытекало из того, что и Жамнов, и Ковальчук — ярчайшие в прошлом нападающие. Да и в штабе у Алексея Юрьевича не найти приверженцев серого и аккуратного хоккея, кроме Алексея Кудашова. Но в Пекине сборная России играла именно по конспектам наставника «Динамо» — во многом из-за того, что на Олимпиаду не приехали хоккеисты НХЛ и тренерский штаб посчитал, что с игроками КХЛ безопаснее для достижения результата действовать именно так.

Но вряд ли это удовлетворило Жамнова с Ковальчуком, которых ставили у руля сборной ещё в тот момент, когда в Китай собиралась ехать НХЛ. Сейчас шишки за серый хоккей в Пекине летят в первую очередь на главного тренера (он руководил игрой) и генменеджера (он собирал команду), и им, конечно, хочется даже не реабилитироваться, а показать, чего они на самом деле стоят.

Хороший шанс это сделать предоставится на чемпионате мира в Финляндии. Туда постараются по максимуму приехать игроки НХЛ, которые в большинстве своём давно выражают неудовольствие из-за невозможности участвовать в крупных международных турнирах. Можно предположить, что у России на ЧМ будет в любом случае хороший выбор среди игроков НХЛ, и там Жамнов с Ковальчуком как раз и постараются развернуться в плане подбора игроков и атакующего хоккея.

Наверное, после ОИ турнир в Финляндии может стать глотком свежего воздуха для болельщиков сборной России. По крайней мере, трудно представить, что наша команда будет там выглядеть так же уныло и скучно, как в Пекине. Но в погоне за зрелищностью национальной сборной важно не пуститься в другую крайность.

Главное, чтобы атакующая модель России не стала очередным госзаказом для нашего хоккея на международном соревновании. После стилевого провала на Олимпиаде у Жамнова с Ковальчуком будет велик соблазн по максимуму набрать всех доступных энхаэловцев, но нет гарантий, что такая тактика приведёт к успеху. Все мы помним ЧМ-2019, где российская «дрим-тим» напоролась в полуфинале на организованных финнов, давно поймавших свою золотую середину, а затем была на расстоянии одной серии буллитов от того, чтобы вообще остаться без медалей.

Атакующий хоккей, безусловно, понравится болельщикам, но, повторюсь, он не должен стать первоочередной задачей. Поэтому сейчас руководителям нашего хоккея надо думать не о том, чтобы создать максимальный контраст с игрой на Олимпиаде, а о том, чтобы у сборной России в Финляндии был баланс в составе и гибкая тренерская мысль на скамейке. Только комбинация этих факторов может привести нашу команду к долгожданному золоту мирового хоккея.

Если же на сборную снова будет давить какая-то государственная необходимость (в этот раз — показать атакующий, зрелищный хоккей во что бы то ни стало), то у неё неизбежно возникнут те же трудности, что и на Олимпиаде: давление, некие обязательства, громкие слова, ненужный пафос. А хочется, чтобы сборная наконец избавилась от этого груза, собрала сбалансированный состав и показала умную, гибкую игру. Для выполнения этой цели у нас достаточно кадров, но нужно лишь изменить подход к национальной команде.