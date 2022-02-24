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Главные итоги регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022, все подробности

Системность «Магнитки» и топовая молодёжь. Главные итоги регулярки КХЛ
Павел Панышев
Главные итоги регулярки КХЛ
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Перед розыгрышем Кубка Гагарина вспоминаем всё самое интересное.

Уже 1 марта в Континентальной лиге стартуют матчи плей-офф. Пока же мы решили подвести итоги так и недоигранного регулярного чемпионата. Даже в сложившейся ситуации стоит обратить внимание на расположение команд, рассказав обо всех положительных и отрицательных моментах.

Победа системы

Лучшим клубом регулярного чемпионата абсолютно заслуженно стал магнитогорский «Металлург». Да, нога в ногу с магнитогорцами шёл «Трактор», но не забывайте, какой календарь был у одних и какой – у других. Тут даже сравнивать некорректно.

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В «Металлурге» мы видим системную и слаженную работу главного тренера Ильи Воробьёва. В команде появились сильные североамериканские легионеры, новый капитан Егор Яковлев, заменивший закончившего карьеру Сергея Мозякина, отлично справляется со своими обязанностями и был лучшим в составе сборной России на Олимпиаде в Пекине. Потенциал в плей-офф у этой команды очень большой. В регулярке за игрой «Металлурга» было приятно наблюдать. И, что самое важное, есть результат. При этом у «Магнитки» лучшая атака и солидная оборона.

Разочарование регулярки

Год за годом всё сложнее смотреть, во что превращается игра «Куньлуня». Порой складывается впечатление, что у хоккеистов этого коллектива нет ни цели, ни, судя по всему, турнирной мотивации. Подготовка «Ред Стар» к домашней Олимпиаде закончилась неудовлетворительным выступлением на ней сборной Китая, тренерский штаб у «драконов» для уровня КХЛ слабый, никаких перспектив для удачного выступления в дальнейшем просто нет. А ведь на начальном этапе становления «Куньлуня» Владимир Юрзинов-младший создал команду-конфетку, на которую было приятно смотреть. Сейчас «Куньлунь» выглядит совсем не так ярко. И это мягко говоря. Посмотрим, сыграет ли он в следующем чемпионате.

Скучать не будем. «Куньлунь» — давно лишний в КХЛ, а после ОИ с ним точно пора расстаться Скучать не будем. «Куньлунь» — давно лишний в КХЛ, а после ОИ с ним точно пора расстаться

Снайперский прорыв регулярки

Здесь, конечно, отмечаем финского нападающего из «Витязя» Нико Оямяки, который забросил 29 шайб за 48 матчей. Вообще же менеджмент подольского клуба один из сильнейших в стране в плане подбора легионеров. С Оямяки снова попали в яблочко. Вот только удержать такого форварда, даже в его нынешнем статусе ОСА, будет непросто. Теперь Нико ещё и олимпийский чемпион.

Человек-стабильность

Здесь не перестаём восхищаться Вадимом Шипачёвым. На сегодняшний день капитан московского «Динамо» является сильнейшим креативным центром страны, который в очередной раз проявил себя в роли отменного бомбардира и выиграл эту гонку в регулярке (48 игр, 67 очков (24+43) очка). Да, на Олимпиаде в Пекине немного не получилось, но там у сборной России был другой стиль игры. В «Динамо» же, как и во всём регулярном чемпионате, Вадим просто настоящий хоккейный король.

Топ-молодёжь

Здесь хочется отметить 20-летнего нападающего «Авангарда» Арсения Грицюка и защитника «Спартака» Александра Никишина. Согласитесь, просто так в сборную страны на Олимпиаду не зовут и серебряные медали не выигрывают. Грицюк получил доверие от Хартли и прекрасно заменил уехавшего в НХЛ Чинахова, а Никишин смог пройти сложный этап, когда ИИХФ не допускала его к международным соревнованиям по медицинским показателям, вышел на совершенно новый уровень и в свои 20 лет стал единственным спартаковцем, вызванным из клуба на Олимпиаду.

Арсений Грицюк

Арсений Грицюк

Фото: photo.khl.ru

Тренерская рука

Очень сильно прибавил как тренер Андрей Разин. «Северсталь» с её скромным бюджетом вполне могла плестись где-то в конце турнирной таблицы Западной конференции, но череповчане показали для себя просто замечательный результат. К моменту остановки турнира в их активе было 63 очка и пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Не удивимся, если в будущем Андрею Владимировичу предложат возглавить какой-нибудь топ-клуб.

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