Системность «Магнитки» и топовая молодёжь. Главные итоги регулярки КХЛ

Уже 1 марта в Континентальной лиге стартуют матчи плей-офф. Пока же мы решили подвести итоги так и недоигранного регулярного чемпионата. Даже в сложившейся ситуации стоит обратить внимание на расположение команд, рассказав обо всех положительных и отрицательных моментах.

Победа системы

Лучшим клубом регулярного чемпионата абсолютно заслуженно стал магнитогорский «Металлург». Да, нога в ногу с магнитогорцами шёл «Трактор», но не забывайте, какой календарь был у одних и какой – у других. Тут даже сравнивать некорректно.

В «Металлурге» мы видим системную и слаженную работу главного тренера Ильи Воробьёва. В команде появились сильные североамериканские легионеры, новый капитан Егор Яковлев, заменивший закончившего карьеру Сергея Мозякина, отлично справляется со своими обязанностями и был лучшим в составе сборной России на Олимпиаде в Пекине. Потенциал в плей-офф у этой команды очень большой. В регулярке за игрой «Металлурга» было приятно наблюдать. И, что самое важное, есть результат. При этом у «Магнитки» лучшая атака и солидная оборона.

Разочарование регулярки

Год за годом всё сложнее смотреть, во что превращается игра «Куньлуня». Порой складывается впечатление, что у хоккеистов этого коллектива нет ни цели, ни, судя по всему, турнирной мотивации. Подготовка «Ред Стар» к домашней Олимпиаде закончилась неудовлетворительным выступлением на ней сборной Китая, тренерский штаб у «драконов» для уровня КХЛ слабый, никаких перспектив для удачного выступления в дальнейшем просто нет. А ведь на начальном этапе становления «Куньлуня» Владимир Юрзинов-младший создал команду-конфетку, на которую было приятно смотреть. Сейчас «Куньлунь» выглядит совсем не так ярко. И это мягко говоря. Посмотрим, сыграет ли он в следующем чемпионате.

Снайперский прорыв регулярки

Здесь, конечно, отмечаем финского нападающего из «Витязя» Нико Оямяки, который забросил 29 шайб за 48 матчей. Вообще же менеджмент подольского клуба один из сильнейших в стране в плане подбора легионеров. С Оямяки снова попали в яблочко. Вот только удержать такого форварда, даже в его нынешнем статусе ОСА, будет непросто. Теперь Нико ещё и олимпийский чемпион.

Человек-стабильность

Здесь не перестаём восхищаться Вадимом Шипачёвым. На сегодняшний день капитан московского «Динамо» является сильнейшим креативным центром страны, который в очередной раз проявил себя в роли отменного бомбардира и выиграл эту гонку в регулярке (48 игр, 67 очков (24+43) очка). Да, на Олимпиаде в Пекине немного не получилось, но там у сборной России был другой стиль игры. В «Динамо» же, как и во всём регулярном чемпионате, Вадим просто настоящий хоккейный король.

Топ-молодёжь

Здесь хочется отметить 20-летнего нападающего «Авангарда» Арсения Грицюка и защитника «Спартака» Александра Никишина. Согласитесь, просто так в сборную страны на Олимпиаду не зовут и серебряные медали не выигрывают. Грицюк получил доверие от Хартли и прекрасно заменил уехавшего в НХЛ Чинахова, а Никишин смог пройти сложный этап, когда ИИХФ не допускала его к международным соревнованиям по медицинским показателям, вышел на совершенно новый уровень и в свои 20 лет стал единственным спартаковцем, вызванным из клуба на Олимпиаду.

Арсений Грицюк Фото: photo.khl.ru

Тренерская рука

Очень сильно прибавил как тренер Андрей Разин. «Северсталь» с её скромным бюджетом вполне могла плестись где-то в конце турнирной таблицы Западной конференции, но череповчане показали для себя просто замечательный результат. К моменту остановки турнира в их активе было 63 очка и пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Не удивимся, если в будущем Андрею Владимировичу предложат возглавить какой-нибудь топ-клуб.