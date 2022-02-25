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«Вашингтон» проиграл «Рейнджерс», Овечкин забил 762-й гол в карьере, сколько осталось Овечкину до Ягра, до Гретцки

Овечкин уже дышит в спину Ягру! Забил 762-й гол в НХЛ неказистым броском в концовке
Лев Лукин
Овечкин забил 762-й гол в НХЛ
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Шайба Александра — единственная радость «Вашинтона» после матча в Нью-Йорке.

Невероятно, но факт: за последний календарный месяц Александр Овечкин забросил лишь две шайбы! Правда, и сыграл Ови только 8 матчей, но всё равно отличиться сумел только в одном, когда оформил дубль в ворота «Нэшвилла».

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Вообще, после фантастической первой половины сезона результативность капитана «Вашингтона» ощутимо снизилась, но вряд ли стоит удивляться тому, что 36-летний хоккеист не смог удержать высочайшую планку на длинном отрезке всей регулярки. Тем не менее, Овечкин всё равно остаётся главной ударной силой «Кэпиталз», ведущим бомбардиром и снайпером команды, что проявляется даже в тех матчах, где у «Вашингтона» ничего не получается.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2022, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Зибанеджад (Лафренье, Джонс) – 12:57 (5x5)   2:0 Лафренье (Линдгрен) – 38:48 (5x5)   3:0 Крайдер (Фокс, Зибанеджад) – 46:57 (5x5)   4:0 Гудроу (Руни, Ривз) – 51:09 (5x5)   4:1 Овечкин (Кузнецов) – 58:58 (5x5)

Очередной такой игрой в сезоне для «Кэпиталз» стал поединок в Нью-Йорке против «Рейнджерс». У «синерубашечников» фантастически действовал вратарь Игорь Шестёркин, а полевые игроки планомерно с течением встречи увеличивали преимущество хозяев льда. В первом периоде забил Зибанеджад, под занавес второго отрезка Лафренье, а на 47-й минуте Крис Крайдер снял почти все вопросы о победителе матча.

Правда, почти сразу же у Овечкина возник шикарный момент, чтобы вернуть «Вашингтон» в игру, но российский суперфорвард проиграл дуэль своему молодому соотечественнику.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

«Рейнджерс» вскоре забили и четвёртый гол, но под занавес матча Овечкин всё-таки смог украсть «сухарь» у Шестёркина. За минуту и две секунды до финальной сирены Александр немножко неказисто подставил клюшку под прострел Евгения Кузнецова, но этого хватило, чтобы переправить шайбу в ворота.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Этот гол стал 32-м для Овечкина в нынешнем сезоне. Александр продолжает идти в лидирующей группе гонки за «Ришаром», правда сегодня забить сумел не только Овечкин, но и почти все его конкуренты: отличился Крайдер, Мэттьюс вообще оформил дубль.

Что же касается гонки снайперов всех времён, то Овечкин забил 762-й гол в карьере и до четырёх шайб сократил отставание от Яромира Ягра, замыкающего сейчас топ-3 величайших голеадоров НХЛ. Нет сомнений, что в этом сезоне Овечкин догонит и перегонит великого чеха, ну а до главной цели в лице Уэйна Гретцки Александру остаётся забить 132 гола.

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