Овечкин уже дышит в спину Ягру! Забил 762-й гол в НХЛ неказистым броском в концовке

Невероятно, но факт: за последний календарный месяц Александр Овечкин забросил лишь две шайбы! Правда, и сыграл Ови только 8 матчей, но всё равно отличиться сумел только в одном, когда оформил дубль в ворота «Нэшвилла».

Вообще, после фантастической первой половины сезона результативность капитана «Вашингтона» ощутимо снизилась, но вряд ли стоит удивляться тому, что 36-летний хоккеист не смог удержать высочайшую планку на длинном отрезке всей регулярки. Тем не менее, Овечкин всё равно остаётся главной ударной силой «Кэпиталз», ведущим бомбардиром и снайпером команды, что проявляется даже в тех матчах, где у «Вашингтона» ничего не получается.

Очередной такой игрой в сезоне для «Кэпиталз» стал поединок в Нью-Йорке против «Рейнджерс». У «синерубашечников» фантастически действовал вратарь Игорь Шестёркин, а полевые игроки планомерно с течением встречи увеличивали преимущество хозяев льда. В первом периоде забил Зибанеджад, под занавес второго отрезка Лафренье, а на 47-й минуте Крис Крайдер снял почти все вопросы о победителе матча.



Правда, почти сразу же у Овечкина возник шикарный момент, чтобы вернуть «Вашингтон» в игру, но российский суперфорвард проиграл дуэль своему молодому соотечественнику.

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«Рейнджерс» вскоре забили и четвёртый гол, но под занавес матча Овечкин всё-таки смог украсть «сухарь» у Шестёркина. За минуту и две секунды до финальной сирены Александр немножко неказисто подставил клюшку под прострел Евгения Кузнецова, но этого хватило, чтобы переправить шайбу в ворота.

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Этот гол стал 32-м для Овечкина в нынешнем сезоне. Александр продолжает идти в лидирующей группе гонки за «Ришаром», правда сегодня забить сумел не только Овечкин, но и почти все его конкуренты: отличился Крайдер, Мэттьюс вообще оформил дубль.



Что же касается гонки снайперов всех времён, то Овечкин забил 762-й гол в карьере и до четырёх шайб сократил отставание от Яромира Ягра, замыкающего сейчас топ-3 величайших голеадоров НХЛ. Нет сомнений, что в этом сезоне Овечкин догонит и перегонит великого чеха, ну а до главной цели в лице Уэйна Гретцки Александру остаётся забить 132 гола.