Бенефис Шестёркина в НХЛ! Легко остановил Овечкина, заставив трибуны кричать своё имя

Капитан «Вашингтона» всё-таки забил свой гол в матче с «Рейнджерс», но для его команды было уже слишком поздно.

Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2021/2022 превратился в настоящий бенефис голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина. 26-летний вратарь проводит регулярку на невероятно стабильном уровне, демонстрируя по-настоящему феноменальные статистические показатели. Перед матчем с «Вашингтон Кэпиталз» российский голкипер располагался на первом месте в лиге по проценту отражённых бросков (93,7%) и коэффициенту надёжности (2,04) среди вратарей, сыгравших больше 20 матчей в этом сезоне.

При этом на старте 2022 года россиянин умудрился ещё сильнее поднять уровень своей игры в сравнении с осенним отрезком сезона. В начале года с Шестёркиным в воротах «Рейнджерс» набирали очки в 12 матчах из 13, потерпев единственное поражение в основное время 29 января от «Миннесоты Уайлд». С тех пор «синерубашечники» взяли 11 очков из 12 возможных, когда Шестёркин находился на последнем рубеже команды. И сегодняшний матч с «Вашингтоном» не стал исключением из этого правила.

«Кэпиталз» приехали в Нью-Йорк после недельного отсутствия игровой практики. Предыдущий матч «Вашингтон» провёл 18 февраля, переиграв в тот день «Филадельфию Флайерз» (5:3). Столь длительный простой определённо не пошёл на пользу команде Питера Лавиолетта, и начало встречи прошло под диктовку «рейнджеров». В середине первого периода цели достиг пушечный бросок шведского форварда хозяев Мики Зибанеджада.

Центрфорвард «Рейнджерс» воспользовался оставлением в исполнении первого номера драфта НХЛ Алекси Лафренье и мощнейшим щелчком прошил Илью Самсонова, забросив свою 20-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ. По сведениям североамериканского телевидения, скорость голевого броска Зибанеджада составила 100 миль в час.

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Пропустив первый гол, «Вашингтон» постепенно начал добавлять в бросковой активности. И ещё до перерыва, столичные вырвались вперёд по количеству бросков в створ ворот – 11:7. Это лидерство подопечные Лавиолетта сохранили вплоть до завершения встречи, но очковых дивидендов оно им не принесло. Всему виной как всегда блестящая игра Шестёркина на последнем рубеже «Рейнджерс». Один из самых эффектных сейвов в этом матче россиянин сделал в середине второго периода, черенком клюшки отразив бросок нападающего гостей Конора Шири.

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А под занавес периода «Рейнджерс» упрочили преимущество в счёте – проведший отличный матч Лафренье с пятака совершил подправление после броска Райана Линдгрена. Примечательно, что для 20-летнего канадского нападающего эта шайба стала уже 11-й в этом сезоне, а его голы в текущей регулярке являются счастливой приметой для парней с Бродвея. Во всех матчах, когда Алексис отличался заброшенной шайбой, «Рейнджерс» неизменно доводили игру до победного результата. Так произошло и сегодня.

Окончательно судьба встречи была решена в третьем периоде, когда Крис Крайдер с пятака отправил третью шайбу в ворота Самсонова, а спустя несколько минут Шестёркин нейтрализовал выход Александра Овечкина один на один. Лучший снайпер столичной команды убежал от защитника хозяев Райана Линдгрена на рандеву со своим соотечественником, но в ближнем бою не смог поставить перед Шестёркиным неразрешимых задач – Игорь с видимой лёгкостью остановил бросок Александра. Уже по сложившейся традиции болельщики «Рейнджерс» отреагировали на очередное блестящее спасение своего голкипера мощным скандированием его имени «Игорь, Игорь».

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В оставшееся время команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала нападающий «синерубашечников» Баркли Гудроу точным броском завершил контратаку два в один, а затем Овечкин лишил Шестёркина шат-аута, за 62 секунды до конца третьего периода забив 32-й гол в этом сезоне. Таким образом Овечкин (762) сократил отставание от Яромира Ягра (766), занимающего третью строчку в списке лучших снайперов в истории НХЛ, до четырёх шайб. «Как-то обидно, что пропустил этот гол», — рассказал Шестёркин после матча.

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26-летний Шестёркин завершил игру с 36 отражёнными бросками, став второй звездой встречи. Главным героем матча признали Лафренье, набравшего 2 (1+1) очка. Замкнул тройку лучших Зибанеджад, также набравший 2 (1+1) очка. Что касается лучшего бомбардира «Рейнджерс» Артемия Панарина, то он сегодня остался в тени, не сумев пополнить свой очковый актив. Но и это обстоятельство не помешало команде Галлана одержать пятую победу в последних шести матчах, что позволило ей переместиться на второе место в Восточной конференции НХЛ.