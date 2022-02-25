Досрочный отпуск. Что нужно улучшить клубам, не попавшим в плей-офф КХЛ

В преддверии старта плей-офф КХЛ мы решили сделать акцент на клубах, не вышедших в розыгрыш Кубка Гагарина после вынужденной остановки регулярного чемпионата. Расскажем о том, что, на наш взгляд, этим командам нужно улучшать. «Йокерит» мы здесь упоминать не будем, так как финны сами снялись с турнира, изначально в него попав. С «Торпедо» ситуация обратная – по спортивному принципу нижегородцы остались за пределами первой восьмёрки.

Западная конференция

«Динамо» (Рига)

У рижан в последнее время мало что получается. При Сергее Зубове у руля были просветления, но в целом команда прозябает на последних местах в турнирной таблице. У рижан скромное финансирование, не всегда понятная трансферная политика с легионерами уровня ниже среднего. «Динамо» надо прежде всего понять, какие задачи команда решает в КХЛ и чего она хочет добиться. Перед глазами есть пример «Барыса» с сильными иностранцами и своими воспитанниками уровня Никиты Михайлиса. По этому пути и надо идти рижанам.

ХК «Сочи»

При Андрее Назарове у руля в «Сочи» был восстановлен порядок. Дисциплина, жёсткая игра, выполнение тренерского задания – всего этого «леопардам» ранее не хватало. Теперь Андрей Викторович будет спокойно готовить команду к следующему сезону, тем более что с молодёжью этот тренер работает здорово, а молодые игроки составляют костяк клуба. Главное, что нужно сделать сочинцам – избавиться от легионеров вроде Рундблада, получающих большие деньги, но не отрабатывающих их. Кроме того, нужно искать в пару к Третьяку второго сильного вратаря, потому что Хелльберга на 99% в команде в следующем сезоне не будет.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Витязь»

Подольчанам в первую очередь стоит побороться за своих легионеров. Они в «Витязе» традиционно сильные, здесь менеджменту можно только поаплодировать.

«Кемиляйнен и Аалтонен неограниченно свободные агенты, будет тяжело бороться с другими клубами, от которых поступят другие финансовые предложения игрокам. Они себя зарекомендовали, по ним были предложения по ходу сезона.

Одетт и Оямяки ограниченно свободные агенты, будем за них бороться, ведём переговоры уже сейчас. Одетт расторг контракт, мы его отпустили доигрывать сезон в Швецию, при этом права остались за нашим клубом», – заявил генменеджер команды Игорь Варицкий.

Правда, непонятно, как сложится ситуация после нынешней мировой политической обстановки. Будут ли вообще иностранцы играть в КХЛ? Об этом можно только догадываться.

Вратарским вопросом «Витязю» тоже нужно заниматься, а также постараться сохранить финансирование хотя бы на нынешнем уровне. Но это уже дела высшего руководства и спонсоров.

«Торпедо»

У «Торпедо» хорошая команда, есть ярко выраженный лидер в лице Жафярова, но не хватает чёткой игровой системы, модели и дисциплины. В этом главная проблема тренерского штаба Дэвида Немировски. Именно поэтому торпедовцам порой не удаётся выигрывать матчи, где они являются фаворитом. Всю авантюру в игре надо убирать, важна система. Если нижегородцев включат в плей-офф вместо «Йокерита», то им будет очень тяжело, потому что многие легионеры уже покинули команду и отправились доигрывать сезон в Европу.

Восточная конференция

«Куньлунь Ред Стар»

Даже сложно сказать, что нужно улучшать «Куньлуню», потому что проблем у клуба вагон и маленькая тележка. По сути, команда просто отбывает номер на льду, а хоккеисты ежегодно отправляются в досрочный отпуск. К домашней Олимпиаде как следует подготовиться тоже не получилось – сборная Китая её провалила. Так что «Куньлуню», как и рижскому «Динамо», нужно понимание: для чего он находится в этой лиге? Состав слабый, тренерский штаб – аналогично. Болельщикам клуб неинтересен, никакой маркетинговой составляющей для привлечения внимания вокруг него нет. Ещё и играет команда в Мытищах, а не у себя дома.

«Адмирал»

В «Адмирале» нужно изначально нормально заниматься комплектацией состава, потому что на старте прошлого сезона состав у «моряков» был уровня Высшей лиги. Сразу стало понятно, что ни о какой борьбе за плей-офф речи не пойдёт. Учитывая, что команда играет на Дальнем Востоке, руководство клуба должно создать максимально комфортные условия для хоккеистов, чтобы они бились на льду. Селекция – главная проблема «Адмирала». И, конечно, нужно прекращать тренерскую чехарду. Пусть Тамбиев спокойно работает.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Амур»

У «Амура» схожие проблемы. Не совсем понятное профильное руководство, слабый состав, постоянный акцент на чешских легионеров. Зачем, скажите, в КХЛ нужен вратарь уровня Бартошака? Иногда тянут вниз хабаровский клуб и некоторые некогда заслуженные ветераны. «Амур» нуждается в грамотном управлении, именно на это хабаровчанам стоит обратить особое внимание. Расставаться с людьми тоже надо нормально, а не так, как это было с Владимиром Воробьёвым.

«Автомобилист»

Главная проблема, которую надо решать «Автомобилисту» – отсутствие лидера в раздевалке. В команде давно нет сплочённого коллектива, нет авторитета, который бы мог объединить разрозненные группки. Далеко не всегда это суперзвёзды типа Ковальчука, на которых надо тратиться, но простые парни из нижних звеньев.

Их Екатеринбургу тоже надо усилить. В команде слишком много тех, кто играет на рояле, а не таскает его, явный перебор креативных нападающих, которые не могут отрабатывать в обороне, что очень важно для Николая Заварухина.