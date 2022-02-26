«Спартак» вышел в полуфинал Запада, не сыграв ни матча. Всё ли нормально с решением КХЛ?

Отказ «Йокерита» от выступлений в плей-офф КХЛ на фоне военно-политических событий на Украине вынудил лигу принимать очередной сложное и нестандартное решение по ходу этого сумасшедшего сезона. «Шуты» закончили регулярку на втором месте Запада и должны были встречаться в первом раунде со «Спартаком», но добровольно саботировали игры Кубка Гагарина, поставив КХЛ в крайне неприятное положение.

У лиги было три реальных варианта решения проблемы, но каждый из них с определённого ракурса смотрелся нелепо. Например, теоретически КХЛ могла произвести замену «Йокерита», внеся в число участников Западного плей-офф вместо финнов лучшую команду конференции, из не попавших в плей-офф. То есть, «Торпедо».

Но даже если бы в Нижнем Новгороде к концу февраля не распустили команду и были бы готовы продолжать сезон, то возникал вопрос: а как именно вписать «Торпедо» в Кубок Гагарина? Устроить перепосев? Но заход в плей-офф команды с девятым «рейтингом» перемешал бы все пары первого раунда в конференции, что в значительной степени пустило бы насмарку тренировочный процесс других клубов, которые уже готовятся к конкретным соперникам.

Заменить «Йокерит» на «Торпедо» напрямую? Так бы получилось ещё абсурднее, потому что приравнять вторую и девятую команды конференции ну никак нельзя, да и кому в таком случае пришлось бы «дарить» преимущество своей площадки?

Поэтому в КХЛ не стали изобретать велосипед, пытаться сохранить целостность первого раунда и приняли единственно правильное в такой ситуации решение, которое больше других коррелирует со спортивным принципом. «Йокериту» присудили четыре технических поражения за неявку, а «Спартак» автоматически вышел во второй раунд плей-офф. Да, это тоже выглядит, мягко говоря, странно, но такое решение хотя бы соответствует регламенту и здравому смыслу, который в современном мире всем крайне важно сохранять.

Новость по теме «Спартак» впервые за 12 лет прошёл во второй раунд плей-офф КХЛ

«Спартак» прошёл во второй раунд плей-офф КХЛ, где не бывал 12 лет со времён работы в клубе Милоша Ржиги. Целая временная пропасть, за время которой «Спартак» пережил и глубокий кризис, и пропуск сезона, и возрождение на новом финансовом фундаменте, и два года под руководством Олега Знарка с неоправданными, как оказалось, амбициями стать новым топ-клубом. В нынешнем сезоне красно-белым вновь было бы трудно рассчитывать на проход первого раунда, но обстоятельства сложились в их пользу.

Или всё-таки таким подаркам в «Спартаке» сами не рады? Это, на самом деле, интересный вопрос. Нет, возможно, при подведении итогов сезона и раздаче бонусов и премий в руководстве московского клуба закроют глаза на обстоятельства, при которых «Спартак» углубился в плей-офф. Но если подходить чисто спортивной точки зрения…

Красно-белые теперь смогут сыграть официальный матч не раньше 16 марта, когда стартует второй раунд плей-офф. А последнюю игру регулярки «Спартак» провёл 9 января. И вот как после двух с небольшим месяцев без игровой практики подопечные Бориса Миронова будут выглядеть в полуфинале конференции, где им с огромной долей вероятности играть со СКА?

Но ничего не поделаешь. Сама жизнь в последние несколько лет учит нас спокойнее относиться к нестандартным, даже на первый взгляд абсурдным решениям, принимать их и жить дальше. В отношении плей-офф КХЛ же остаётся только надеяться, что ситуация с отказом «Йокерита» и автоматическим проходом «Спартака» во второй раунд останется единственной не нормальной, и лига проведёт розыгрыш Кубка Гагарина без внешних потрясений.