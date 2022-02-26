«Слишком много простых голов». Русский вратарь «Вашингтона» пропустил уже на 11-й секунде

При этом Илья Самсонов успел отличиться и впечатляющим сейвом, но это не спасло «столичных» от поражения.

2022 год для «Вашингтона» пока складывается не слишком удачно. «Кэпиталз» неплохо провели осеннюю часть сезона, однако с наступлением зимы потеряли темп и с вершины дивизиона и конференции опустились в зону уайлд-кард. Чтобы потерять место в плей-офф, «столичным» нужно очень сильно постараться, но в целом текущая форма команды весьма резонно беспокоит её болельщиков.

Однако всё познаётся в сравнении. У их сегодняшних соперников – «Филадельфии» — дела складываются гораздо хуже. «Лётчики» проваливают нынешний чемпионат, и даже смена тренера не сильно исправила положение – к домашней встрече с «Вашингтоном» «Флайерз» подходили на серии из шести поражений. На ситуацию в клубе негативное влияние оказывают в том числе и кадровые проблемы – капитан и легенда «Филадельфии» Клод Жиру близок к уходу до дедлайна обменов, а многолетний лидер обороны Иван Проворов сильно потерял в качестве. Что уж говорить о других игроках.

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В очной встрече первыми испытывать трудности начали гости из столицы. Ещё до стартового вбрасывания основной голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов преждевременно покинул разминку, получив повреждение, но всё-таки смог выйти на лёд с первых секунд.

Это не уберегло «Кэпиталз» от пропущенного гола уже на 11-й секунде. «Лётчики» выиграли вбрасывание, перевели шайбу в зону атаки, где Кэм Аткинсон на удивление легко оттеснил Фегервары и сделал передачу в центр. Находившийся там Жиру бросил и попал.

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В первом периоде «Филадельфия» смотрелась интереснее и закономерно ушла на перерыв с преимуществом в две шайбы после гола Аткинсона в концовке 20-минутки, однако вторая треть осталась за гостями – Оши сократил отставание до минимума, реализовав большинство.

Несмотря на всего четыре броска за вторую 20-минутку, «Флайерз» имели реальную возможность забросить в третий раз, однако впечатляющий сейв совершил Самсонов, который пропускал в более простых ситуациях. «Это спасение является символичным для его игры сегодня и в целом по сезону. У него достаточно атлетичности, чтобы делать красивые сейвы, однако также он пропускает (очень) очень много простых голов», — отметил репортёр The Athletic Тарик Эль-Башир.

В третьем периоде «Вашингтон» старался действовать активнее, однако превратить владение в голы было очень сложно – «лётчики» встречали соперника за красной линией и всячески помогали Картеру Харту защищать ворота. Очень характерна статистика первых 10 минут – игроки «Филадельфии» заблокировали три броска, позволив нанести всего два в створ. При этом они, несмотря на отсутствие бросков в створ ворот Самсонова в этом промежутке, создали самый опасный момент, проверив на прочность штангу. А такие попадания, как известно, в статистику не идут.

До последних минут счёт оставался неизменным. Молчал и главный форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, который после шестиматчевой безголевой серии смог отличиться трижды в трёх последних играх «Кэпиталз». Сегодня капитан «столичных» забрался на третье место по количеству матчей в НХЛ среди россиян, выйдя на лёд в 1249-й раз и обойдя бывшего одноклубника Сергея Фёдорова.

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Отметить это событие ему не удалось – Александр был не так активен, как обычно, и нанёс всего два броска в створ. Так же мало он бросал по воротам той же «Филадельфии» и «Коламбуса» 18 и 8 февраля соответственно, а ещё меньше – аж 16 ноября с «Анахаймом» (1).

Как результат – «Филадельфия» удержала минимальную победу, а Овечкину до Ягра осталось всё ещё четыре гола.