Натуральный хет-трик и шесть очков Марнера, голы Михеева и Мэттьюса, а также неоконченный камбэк «Детройта» с 2:7 в матче с «Торонто».

«Весь этот абсурд». В НХЛ забили 17 голов, сыграв самый результативный матч за 10 лет

Минувшей ночью в Национальной хоккейной лиге сыграли самый результативный матч нынешнего сезона. На льду «Литтл Сизарс-арены» местный «Детройт Ред Уингз» и «Торонто Мэйпл Лифс» подарили болельщикам настоящий концерт, забив на двоих 17 голов.

Сильнее в голевом шоу преуспели игроки «кленовых листьев», одержавшие гостевую победу с итоговых счётом 10:7. Но и у хозяев останутся некоторые позитивные воспоминания о сыгранном матче, ведь им едва не удалось совершить камбэк со счёта 2:7.

Новость по теме «Торонто» одолел «Детройт» в матче с 17 голами

Первый гол в матче был забит уже на четвёртой минуте первого периода, когда отличился шведский форвард гостей Вильям Нюландер. Уже спустя две минуты цели достиг бросок Майкла Бантинга, упрочившего перевес «кленовых листьев». Ещё до перерыва команды обменялись заброшенными шайбами – на гол нападающего «Ред Уингз» Лукаса Рэймонда моментально ответил форвард «Торонто» Давид Кампф, с пятака подставивший клюшку под бросок россиянина Ильи Михеева. Голы шведа и чеха разделили всего 33 секунды.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Шайба Кампфа подвела черту под первым отрезком в этом матче для голкипера «Детройта» Алекса Недельковича, который после трёх быстро пропущенных голов уступил место в воротах немцу Томасу Грайссу. Впрочем, забегая вперёд, сразу подчеркнём, что игра сложилась таким образом, что американцу ещё пришлось вернуться на последний рубеж «Ред Уингз».

В начале второго периода на авансцену вышел канадский нападающий «Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер, оформивший натуральный хет-трик меньше чем за девять минут. Примечательно, что за предыдущие 396 матчей за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ 24-летний форвард ни разу не забивал больше двух шайб за матч. Однако сегодня ему удалось забросить три шайбы кряду, уложившиеся во временной интервал в 8 минут 46 секунд.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Через четыре минуты после третьего гола Марнера хозяевам удалось отквитать одну шайбу благодаря точному броску Сэма Ганье. Но под занавес отрезка «Торонто» удалось восстановить разницу в пять голов – отличился лучший снайпер нынешнего сезона НХЛ Остон Мэттьюс. Американский форвард, ставший в минувшем сезоне обладателем «Морис Ришар Трофи», буксовал на старте этой регулярки, испытывая определённые проблемы с пополнением лицевого счёта. Но сейчас 24-летний форвард вышел на проектную мощность и возглавил снайперскую гонку НХЛ – гол в ворота «Детройта» стал для Остона 37-м в сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Четыре гола за один период заставили тренерский штаб «красных крыльев» произвести обратную замену вратаря – на лёд снова вернулся Неделькович, а Грайсс опять занял место на скамейке рассчитывая на спасение игры с одним из лидеров НХЛ. Но старт отрезка обернулся холодным душем для гостей – уже к шестой минуте периода от их комфортного преимущества не осталось практически и следа. Филип Гронек, Картер Рауни, Джо Велено и Майкл Расмуссен забили четыре гола за 4 минуты 46 секунд и сократили разницу в счёте до минимума.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт»

После точного броска Велено с острейшего угла настал черёд менять вратаря и для тренерского штаба «Торонто» – Джека Кэмпбелла сменил Петр Мразек, начинавший свою карьеру в НХЛ как раз-таки в составе «Детройта». Гол Расмуссена подарил «красным крыльям» реальную надежду на завершение камбэка, но Илья Михеев в сольном проходе снова отправил шайбу в ворота Недельковича. Воспитанник «Авангарда» выкатился на пятак и в ближнем бою переиграл американского вратаря, забив, как оказалось впоследствии, победный гол в этом матче-концерте.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт»

Хозяевам очень быстро удалось ещё раз сократить отставание до минимума – дубль оформил 19-летний Рэймонд. Но на большее «Детройт» уже не хватило. Сначала Ондржей Каше отличился при игре в меньшинстве, а затем итоговый счёт установил Марнер, оформивший покер. Канадский форвард завершил сумасшедший матч с 6 (4+2) набранными очками, что отныне является лучшим результатом в его карьере – как по голам за матч, так и по результативным действиям в одной игре.

«Думаю, что мы сегодня провели отличный матч. Безумный третий период не отнимает у нас того факта, что мы играли в отличный хоккей на протяжение всего матча. Так было даже в третьем периоде – во всём этом абсурде. Мне понравилось, как свой гол забил Михеев. Мне понравилось, как мы сыграли в меньшинстве в ключевом моменте этого матча. Безумие третьего периода будет находиться в центре внимания, но наши ребята сегодня провели действительно хорошую игру», — полагает главный тренер «Торонто» Шелдон Киф.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт»

Команды провели самый результативный матч в истории НХЛ за последние 10 лет. «Ред Уингс» и «Мэйпл Лифс» забросили 17 шайб на двоих, повторив достижение «Виннипега» и «Филадельфии» (9:8) от 27 октября 2011 года. 18 шайб в последний раз забрасывалось в матче «Сан-Хосе» и «Питтсбурга» (10:8), состоявшемся 13 января 1996 года. До достижения 26-летней давности соперникам не хватило всего одного точного броска.