КХЛ покинул ещё один иностранный клуб. Но с рижским «Динамо» давно было пора прощаться

Итак, плей-офф в КХЛ будет, даже несмотря на все последние события в мире. От участия в розыгрыше Кубка Гагарина отказался «Йокерит», в результате чего финнам засчитали четыре поражения в серии со «Спартаком». Так что красно-белые уже автоматически прошли в следующий раунд.
Все остальные пары в Западной и Восточной конференциях не претерпели изменений, поэтому 1 марта команды начинают свой поход за главным трофеем соревнования.
Сегодня же о выходе из числа участников КХЛ объявило рижское «Динамо». Правда, никакой речи о плей-офф в данной ситуации не велось, так как динамовцы в него не попали, в очередной раз провалив сезон. Последнее место на Западе говорит само за себя.
«Рижское «Динамо» выступало в Континентальной хоккейной лиге с момента её основания в 2008 году. Это интересная и самобытная команда, подарившая болельщикам множество ярких моментов.
На данный момент рижское «Динамо» уже завершило участие в сезоне-2021/2022. В ближайшее время клубы будут подавать заявки на участие в следующем сезоне согласно регламенту. Если клуб не подаст заявку на участие в следующем сезоне, он не будет включён в число участников чемпионата»», — отреагировали на случившееся в лиге.
«Очень грустно, когда из-за политических мотивов команды покидают лигу. Так быть не должно. Это всё грустно и очень жалко. Рижское «Динамо» — клуб с историей. Там всегда работали классные тренеры. Рига — потрясающий город, там великолепные болельщики», — заявил трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
На самом деле, динамовцы, игравшие, по сути, на российские деньги, в последнее время стали лишь обузой для лиги. Никакой конкуренции они не добавляли, в плей-офф не выходили. По идее, с «Динамо» давно было пора прощаться, но теперь латвийский клуб сам принял решение для себя.
Учитывая, что в Высшей лиге здорово играет «Югра», есть отличные российские команды с традициями в лице новокузнецкого «Металлурга» и «Лады», да и ещё и Питер давно заслужил второй клуб в КХЛ, дефицита при выборе нового клуба для участия в КХЛ наблюдаться точно не будет. Наоборот, выбор широк.
«Выход рижского «Динамо» из КХЛ на Лигу никак не повлияет. Уровень хоккеистов там далеко не высокий, поэтому на общем уровне мастерства в КХЛ это точно не скажется. А вот них это точно повлияет, поэтому что за счёт участия в КХЛ рижане поднимали свой уровень хоккея, чтобы достойно выглядеть на международном уровне.
Сомневаюсь, что в «Динамо» останутся прежние игроки. У клуба было смешанное финансирование, им помогали из России. Думаю, выходя из КХЛ, рижское «Динамо» стреляет себе же в ногу, если не в голову. Наш хоккей от этого точно не потеряет», — сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.
Фото: Соколов Григорий, photo.khl.ru
Действительно, российскому хоккею от выхода рижан никаких минусов не будет. Сами же динамовцы пытались сделать в команде плацдарм для подготовки и успешного выступления на Олимпийских играх в Пекине, однако там у коллектива Харийса Витолиньша ничего не получилось.
Отметим, что регулярный чемпионат команда заканчивала с Владимиром Крикуновым у руля, но теперь ветерану отечественного тренерского цеха предстоит искать себе новую работу. 24 марта Крикунову исполнится 72 года, но он по-прежнему готов трудиться. Вот как человек любит своё дело и не спешит уходить на пенсию.
Так что отныне в КХЛ не будет рижского «Динамо», но вряд ли российские болельщики сильно расстроились из-за этого события. Повторимся, учитывая результаты латвийцев, к этому всё давно шло.
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