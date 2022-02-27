Поиграть с Макдэвидом или повторить путь Панарина? В какой клуб НХЛ стоит пойти Кузьменко

Среди тех, кто блистал в завершившемся регулярном чемпионате КХЛ, невозможно не выделить форварда СКА Андрея Кузьменко. 26-летний игрок в этом сезоне окончательно вышел на первый план в петербургской команде, с 53 очками, что является вторым показателем в лиге, став лучшим бомбардиром и главной креативной силой клуба с берегов Невы.

Такой резкий скачок результативности (ранее Андрей набирал не более 43 очков за регулярку + плей-офф) мог удивить только тех, кто не следит за СКА или же персонально за самим игроком. После обмена из ЦСКА в 2018 году Кузьменко планомерно развивался в Санкт-Петербурге и за три с половиной года из яркого талантливого хоккеиста превратился в одну из главных звёзд всей КХЛ.

В прошедшей регулярке Андрей заметно прибавил в умении быстрее расставаться с шайбой и избегать лишней толкотни у бортов, о чём он и сам говорил на одном из послематчевых интервью, но самое главное – после ухода Владимира Ткачёва он наконец-то получил место в первом звене, образовав убойную тройку с Йоонасом Кемппайненом и Антоном Бурдасовым (единственную, которая не менялась в случае присутствия всех троих в заявке). В этой связке атакующий потенциал Кузьменко раскрылся по максимуму – присутствие отличного по меркам КХЛ двустороннего форварда развязало россиянину его волшебные руки, которые в текущем сезоне ещё чаще, чем обычно, издевались над соперниками.

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Кузьменко проводит самый результативный сезон в карьере – 20 голов и 33 ассиста (25 из которых – праймари) являются его лучшими показателями в регулярных чемпионатах. Ещё лучше их могло сделать выступление на Олимпиаде – жаль только, что болезни и травмы не позволили сыграть сначала на Кубке Первого канала, а затем и отправиться в Пекин. Может, сборной России стоит взять в штаб врачей из СКА, которые моментально ставят Андрея на ноги?

По окончании плей-офф у Кузьменко истекает соглашение со СКА, и он является главным кандидатом среди действующих игроков КХЛ на отъезд за океан. В Северной Америке уже давно за ним наблюдают – ещё в ноябре известный инсайдер Эллиотт Фридман рассказал о большом интересе со стороны клубов НХЛ, затем он же предвкушал выступление Андрея на Олимпиаде, о чём говорил в своём подкасте «32 Thoughts» (32 мысли (англ.). – Прим. «Чемпионата»).

При этом, несмотря на то что Кузьменко является ярко выраженным игроком топ-6, в Америке он вполне может играть в топ-9, в отличие от, к примеру, Владимира Ткачёва и Никиты Гусева – двух последних ярких вингеров команды, попытавших счастья в НХЛ. Об этом говорит и бойцовский характер Андрея, который на льду не стесняется лезть на более крупных соперников, и его игра в прессинге – согласно данным InStat, Кузьменко лидирует по количеству единоборств среди игроков СКА (507, из них 354 в зоне атаки), выигрывая 42%. Проведший на 14 матчей меньше Гусев вступил в борьбу 268 раз (176 в атаке) и выиграл 37%. В прошлом сезоне Андрея опередил только Иван Морозов (1011 против 879), а упомянутый Ткачёв совершил 551 единоборство. По проценту выигранных он также уступает Кузьменко – 40 против 45.

Поэтому нападающий СКА наверняка сможет предложить клубам НХЛ больше, чем отличные навыки владения шайбой и игры в большинстве. Неудивительно, что в услугах Андрея, который не был задрафтован, заинтересованы многие команды. В североамериканской прессе уже появлялась информация о четырёх – первой из них стала «Оттава», затем на горизонте возникли «Чикаго» и «Ванкувер», а на днях стало известно об интересе со стороны «Эдмонтона». Какая из них больше подойдёт для Кузьменко?

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«Оттава»

Перед началом сезона генеральный менеджер команды Пьер Дорион сказал, что перестройка в «Оттаве» закончилась. Однако, судя по текущим результатам команды, это суждение далековато от истины. «Сенаторз» плетутся внизу таблицы Востока и не помышляют даже о возможности зацепиться за плей-офф. В команде нет постоянной топ-6 – Ди Джей Смит до сих пор находится в поиске стабильных сочетаний, но пока случаются лишь редкие проблески.

Канадцы страдают от недостатка качественных исполнителей – после более чем половины сезона всего два «сенатора» (Ткачук и Батерсон) преодолели порог в 30 очков, но до 40 не добрался никто – молодёжь подаёт надежды, но пока не созрела для серьёзных задач.

Для Кузьменко попадание в «Оттаву» станет отличной возможностью заявить о себе на уровне НХЛ – Андрей не зависит от партнёров по команде и сам может организовывать игру. «Сенаторз» уже стали отличной площадкой для развития одного экс-армейца – защитник Артём Зуб в короткие сроки превратился в одного из лидеров обороны и стал настолько ценен для команды, что Дорион отдельно говорит о нежелании отпускать его в другие клубы накануне дедлайна обменов. Похожий сценарий вполне может сложиться и у Кузьменко.

«Чикаго»

А вот у «Блэкхоукс» перестройка затянулась. Из состава, который привёл «Чикаго» к трём Кубкам Стэнли, ещё остались Патрик Кейн и Джонатан Тэйвз. И если американец до сих пор тащит на себе «ястребов», то канадец со своим огромным контрактом является обузой для команды. Перед началом сезона руководство «Чикаго» пошло на олл-ин – после тяжёлой болезни Тэйвз вернулся в обойму, а «Блэкхоукс» совершили два громких подписания с расчётом зацепиться за ещё одну возможность побороться за трофей с прославленными ветеранами, выменяв Сета Джонса и Марка-Андре Флёри.

Однако проект провалился – Тэйвз не смог выйти на прежний уровень, Джонс слегка подтянул игру в атаке по сравнению с последним сезоном в «Коламбусе», но, кажется, совсем разучился играть в обороне, а Флёри, хоть и пришёл в себя после крайне неудачного старта сезона, не в состоянии тащить всё. При этом весьма вероятно, что голкипер покинет «Чикаго» до дедлайна обменов.

Что касается Кузьменко, то ястребам не хватает качественных вингеров, и здесь россиянин может прийтись очень кстати. Ему даже может найтись место в топ-6: места Кейна и Дебринкэта не обсуждаются, а вот потом конкуренция далеко не такая большая – во втором звене по краям играют Хагель, который является далеко не самым креативным игроком, и Кубалик – некогда перспективный чех, проваливающий нынешний сезон.

Контракт Доминика, который может стать ограниченно свободным агентом, истекает уже этим летом, и не факт, что «Чикаго» захочет сохранить его, учитывая текущую плачевную форму. Что, в свою очередь, может открыть дверь для Кузьменко, который в случае перехода к «ястребам» попадёт в клуб без глубины на позициях по краям.

Уверен, в Городе Ветров ещё помнят предыдущего незадрафтованного россиянина, игравшего в составе «Блэкхоукс» — Артемия Панарина. Почему бы Андрею не повторить его путь?

«Ванкувер»

На юго-западе Канады спустя несколько лет неудач появился повод для оптимизма – после смены тренера и прихода в «Ванкувер» Брюса Будро жизнь «косаток» и их болельщиков заиграла новыми красками. Команда обладала неплохими исполнителями, но ей не хватало единства и внятного игрового рисунка. Теперь есть и то, и другое, и это прекрасно видно по таблице – «Кэнакс» вплотную подобрались в зоне плей-офф и сохранили неплохие шансы побороться за уайлд-кард.

Если «Ванкувер» сможет попасть в список 16 лучших и принять участие в борьбе за Кубок Стэнли, то идти туда у Кузьменко не будет смысла – топ-9 команды сейчас выглядит довольно сбалансированной, и в случае продолжения работы Будро у «косаток» попросту не будет причин что-либо менять, поскольку потенциал у этого состава точно есть.

С другой стороны, если «Кэнакс» останутся за пределами плей-офф, клуб наверняка покинут Джей Ти Миллер, на которого есть довольно большой спрос в лиге, и Брок Бёзер, готовящийся стать ограниченно свободным агентом, резон отправиться в Британскую Колумбию у Андрея появится. Но за место в топ-6 побороться будет сложнее, чем в тех же «Оттаве» и «Чикаго», поскольку на повышение из третьего звена претендуют сразу два молодых игрока, которым в «Ванкувере» серьёзно доверяют – Нильс Хёгландер и Василий Подколзин.

«Эдмонтон»

Куда Андрею ехать точно не стоит, так это в «Эдмонтон». У «нефтяников» огромный выбор креативных нападающих, многие из которых к тому же, как и Кузьменко, праворукие. Заиграть там Андрею будет крайне тяжело – и даже не столько потому, что конкуренция слишком большая, а из-за своеобразного культа Макдэвида и Драйзайтля. Кузьменко любит владеть шайбой – такой возможности в Альберте у него не будет.

Конечно, тяжело отказаться от шанса поиграть с лучшими в своём деле, но для того, чтобы закрепиться в НХЛ, Андрею, пожалуй стоит это сделать и выбрать какое-нибудь другое предложение. А о том, каково было выходить на лёд вместе с Коннором и Леоном, Кузьменко может спросить у двух Антонов – Слепышева и Бурдасова. Уверен, у них найдётся чем поделиться.