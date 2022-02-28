Главный талант лиги и «разоблачение» тренера Никитина. 5 причин смотреть плей-офф КХЛ

После полуторамесячного простоя в КХЛ и последних политических событий многие любители хоккея совсем охладели к любимой игре, забыв, что 1 марта начнётся самый важный и животрепещущий момент сезона – розыгрыш Кубка Гагарина. Наш чемпионат в последние годы, к сожалению, не радует обилием интересных, культовых матчей, но обретает новых героев, как на тренерском мостике, так и за его пределами. Надеемся, что эта весна не станет редкой на новые открытия, а пока обсудим персонажей, способных начать будоражить хоккейную общественность уже с первых матчей плей-офф.

Закрепление Арсения Грицюка в статусе звезды КХЛ

О таланте Арсения стало известно не вчера, но, пожалуй, даже самый заядлый оптимист не мог представить, что Грицюк за по-настоящему дебютный сезон выбьет 28 очков, съездит на Олимпиаду и в полуфинале там принесёт победу над шведами. 81-й номер «Авангарда» всё больше и больше по манере начинает напоминать Павла Дацюка — такой же техничный, лавирующий и с отличными кистями. Очень умного игрока вырастили в Омске, что видно невооружённым взглядом.

Проспект «Нью-Джерси» совсем скоро может перестать им быть и рванёт за океан играть за основу дьяволов, а пока нам остаётся лишь наслаждаться его игрой. В «Авангарде» теперь будут делать на него ставку как на лидера команды. Справится ли? Весна покажет.

Фото: hawk.ru

Испытание для Андрея Разина, которое может закончиться приглашением в топ-клуб

То, что Андрей Разин не сбитый лётчик и не случайный проходимец, уже никому доказывать не надо. Его «Северсталь» из года в год совершенствуется, показывая симпатичный хоккей с очень ограниченным и скудным подбором хоккеистов. Многих начальников, генеральных менеджеров пугает характер Разина, который всегда отличается жёсткостью и где-то порой ненужной прямолинейностью.

Проход первого раунда с бедной «Северсталью» может заставить всех хоккейных чиновников забыть про ментальную составляющую Андрея Владимировича и пригласить его в топ-клуб, опираясь исключительно на профессиональные качества. Возможно, сейчас мы наблюдаем за становлением нового российского топ-тренера, что замечательно, особенно на фоне деградирующей российской тренерской школы.

Андрей Кузьменко обязан подтвердить свои намерения на отъезд в НХЛ

Главная российская звезда чемпионата незаслуженно, как кажется, не попал в состав сборной России на Олимпиаду, что должно послужить дополнительной мотивацией в предстоящем отрезке сезона. Кузьменко — один из главных фаворитов на звание лучшего бомбардира и, пожалуй, MVP плей-офф. Все понимают, что СКА пройдёт далеко, учитывая, что втором раунде им, видимо, придётся играть с удобным для них «Спартаком». Все карты сейчас в руках Андрея. В него верят болельщики, поддерживают медиа, да и интерес со стороны клубов НХЛ довольно высок. В предстоящем плей-офф он должен громко хлопнуть дверью, если хочет заполучить контракт с желанным клубом и летом рвануть по ту сторону Атлантики.

Игорь Никитин даст всем понять, какой он на самом деле тренер

Пришествие Игоря Никитина многие воспринимали как что-то грандиозное, что он пришёл и сейчас вытащит «Локомотив» из руин, в которые его завёл Андрей Скабелка. Почему-то принято считать, что Никитин – топ-тренер КХЛ, что совсем необоснованно. За годы, проведённые в ЦСКА, он ни разу не провернул какого-то любопытного шага, хотя вполне мог на него пойти, обладая объективно самым сильным составом в лиге.

Игорь Валерьевич проиграл с армейцами два финала из трёх, что, на мой взгляд, является полным провалом. Как только он сталкивался с командами, которые больше других близки по составу к его коллективам, то он сразу же ничего не мог придумать. Прямолинейный хоккей, основанный на физической подготовке – это всё, что он прививал своей команде, которая по потенциалу могла играть куда искромётнее и интереснее.

Нынешний «Локомотив» он строит по прежним лекалам, и будет любопытно понаблюдать за ярославцами в серии с «бывшей» Никитина. Он впервые окажется в ситуации, когда его клуб по набору хоккеистов уступает команде-сопернице, и здесь-то и может произойти «разоблачение» наставника.

Андрей Мартемьянов может снять клеймо неудачника плей-офф

Мартемьянов за время, проведённое в «Автомобилисте», зарекомендовал себя как некубковый тренер. Состав у екатеринбуржцев был достаточно солидный, но результат отсутствовал. Регулярный чемпионат проходили неплохо, а вот в плей-офф, где проводится более скрупулёзный разбор соперника, его команда был неоднократно бита. Мартемьянов выстраивал хорошую оборону, не мог сработаться со звёздами, либо просто был не в состоянии выстроить какую-то внятную игру впереди.

Фото: hcsibir.ru

Его «Сибирь» сейчас действует скучно, системно, по сути, не играя сама и не давая играть сопернику. Возможно, такой хоккей и принесёт успех команде Андрея Алексеевича в противостоянии с «Салаватом Юлаевым». Непонятно, в какой форме после финского чемпионства в клуб из Уфы вернётся первая тройка юлаевцев. Уфимцы не любят, когда против них играют плотно, на этом новосибирцы и могут подловить команду Лямся. За месяц Мартемьянов наверняка хорошо физически подготовил команду. В любом случае, если он вновь хочет получить работу в топ-клубе, ему нужно совершать со своей скромной «Сибирью» сенсацию. Кажется, другого варианта нет.