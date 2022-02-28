Россию отрезали от мирового хоккея. И отобрали МЧМ, который так ждали в Сибири

В 2022 году сборные России не сыграют на всех чемпионатах мира. Наш хоккей оказался в полной изоляции.

На протяжении последней недели российский спорт с каждым днём оказывался всё в более заметной изоляции из-за масштабных мировых санкций, повсеместно вводимых мировыми организации против нашей страны за ведение специальной военной операции на территории Украины. Один за одним Россия начала терять право на проведение спортивных турниров в 2022 году.

Для начала нас лишили финала Лиги чемпионов по футболу, который должен был пройти в Санкт-Петербурге, затем были отменены этапы Кубка мира по зимним видам спорта, следом Формула-1 объявила о «невозможности проведения» Гран-при России в сентябре 2022 года, после чего Россия потеряла ещё целый ряд турниров по таким видам спорта, как плавание, гимнастика и дзюдо.

Затем началась волна санкций, которые напрямую затрагивали саму возможность участия российских спортсменов в различных соревнованиях. Международный олимпийский комитет (МОК) призвал не использовать флаги и гимны России и Беларуси на любых спортивных турнирах, и ряд мировых организаций перевёл наших спортсменов в нейтральный статус (так произошло в биатлоне и лыжах). В результате российские биатлонисты даже приняли решение об отказе от участия в заключительных этапах Кубка мира этого сезона.

Ещё дальше пошли футбольные сборные Польши, Чехии и Швеции, которые прямым текстом заявили о решении не участвовать в стыковых матчах за попадание на ЧМ-2022, если Международная федерация футбола оставит в турнире сборную России. Накануне ФИФА опубликовала пресс-релиз, в котором сообщалось, что в любых соревнованиях под эгидой ФИФА сборная России обязана именоваться сборной Российского футбольного союза («сборной РФС»), а флаг и гимн России не будет использован в матчах сборной. Но даже такое решение не заставило федерацию футбола Польши изменить свою позицию по отказу от матча с Россией в отборе к ЧМ-2022. В итоге ФИФА пошла на поводу у европейских федераций и всё-таки наложила полное отстранение на российскую сборную.

Разумеется, на фоне всего того, что в последние дни происходило в других видах спорта, было бы наивно предполагать, что мировые санкции обойдут стороной российский хоккей. Тем более, что и здесь нашлись сторонники жёсткого бойкота нашего спорта. Накануне Федерация хоккея Швейцарии выступила с категоричным требованием исключить Россию и Беларусь из ИИХФ и отобрать у Санкт-Петербурга право проведения ЧМ-2023. Ещё ранее подобную позицию сформулировали представили Чешского хоккейного союза и

Федерации хоккея Латвии. А в понедельник в Федерации хоккея Финляндии заявили, что участие России и Беларуси в ЧМ-2022 невозможно.

«Мы активно участвовали в этих дискуссиях в минувшие выходные, а также провели встречу с президентом ИИХФ Люком Тардиффом. Мы сообщили федерации хоккея Финляндии, что Россия и Беларусь будут полностью исключены из международной хоккейной деятельности, и что мы не будем играть против национальных сборных этих стран.

Мы также заявили, что Россия и Беларусь не смогут принять участие в чемпионате мира среди мужчин в Тампере и Хельсинки в мае», – цитирует председателя Федерации хоккея Финляндии Харри Нуммелу официальный сайт организации.

Новость по теме В Федерации хоккея Финляндии заявили, что участие России и Беларуси в ЧМ-2022 невозможно

В результате сегодня, 28 февраля, Совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) принял следующие решения:

отстранить сборные России и Беларуси от участия в ЧМ-2022 в Финляндии;

отстранить молодёжную сборную России от участия в МЧМ-2022 в Канаде;

отстранить юниорскую сборную России от участия в ЮЧМ-2022 в Германии;

лишить Россию МЧМ-2023 (Омск и Новосибирск).

Также от участия в аналогичных мировых первенствах были отстранены женские сборные России, а белорусские клубы лишились возможности играть в еврокубках. В сложившейся ситуации все вышеизложенные решения ИИХФ были вполне ожидаемы и не стали каким-то шоковым известием. Примечательно, что на данный момент Россия сохранила за собой возможность проведения майского ЧМ-2023 (решение по этому турниру будет принято впоследствии), но при этом декабрьский МЧМ-2023, который так сильно ждали в Новосибирске и Омске, у нас уже отняли.

«ИИХФ не является политической организацией и не может влиять на решения, принимаемые в связи с войной на Украине. Тем не менее мы обязаны заботиться обо всех наших членах и участниках, и поэтому должны сделать всё возможное, чтобы обеспечить проведение наших мероприятий в безопасной среде для всех команд, участвующих в чемпионате мира по хоккею.



Мы были невероятно потрясены, увидев изображения, которые пришли из Украины. Я был в тесном контакте с членами федерации хоккея Украины, и мы надеемся, что все стороны урегулируют этот конфликт мирным путём и без необходимости дальнейшего насилия», — говорится в заявлении Тардифа на официальном сайте ИИХФ.

Довелось встретить довольно распространённую точку зрения, что, дескать, если бы на месте нового президента ИИХФ француза Люка Тардифа по-прежнему находился многолетний руководитель организации швейцарец Рене Фазель, являющийся откровенным сторонником России, санкции против нашего хоккея могли бы оказаться куда более минимальными.

Но практически наверняка даже старания Фазеля не смогли бы изменить современное положение дел, так как национальные хоккейные федерации просто загнали бы ИИХФ в угол. В финской, чешской и швейцарской федерациях уже заявили, что не стали бы принимать участия в матчах со сборной России. Такую же позицию озвучил и главный тренер сборной Швеции Йохан Гарпенлёв. И что делать в такой ситуации ИИХФ? Выписывать всем отказавшимся технические поражения?

Если бы Швейцария, Чехия, Финляндия и Швеция оказались бы в гордом одиночестве, такой сценарий развития событий ещё можно было бы себе вообразить. Но вполне очевидно, что остальные страны просто заняли выжидательную позицию и не стали спешить с озвучиванием своей официальной позиции. И в дальнейшем те же сборные США, Канады, Германии, Словакии одна за одной присоединялись бы к бойкоту российского хоккея – и тогда Россия могла бы разыграть титул чемпионата мира с Беларусью.

Что будет дальше с нашем хоккеем? В 2022 году сборные России уже совершенно точно остались без официальных международных матчей. Из этой неприятной ситуации максимальную пользу сейчас нужно постараться извлечь руководству Континентальной хоккейной лиги. Уже известно, что сборные Швеции, Чехии и Финляндии отказались играть со сборной России на этапах Евротура. Подобное развитие событий дарит прекрасную возможность для КХЛ провести полноценный сезон без постоянного дробления его на рваные части. Можно сделать хороший ровный календарь на 66-70 матчей, вернуть в лигу российские клубы – «Ладу» и новокузнецкий «Металлург» – и провести нормальный чемпионат России.

И если бы не подвешенная ситуация с легионерами (многим из могут запретить играть в России правительства их стран, а остальные не захотят это делать из-за резкого понижения зарплат в условиях падения рубля), то следующий сезон КХЛ в новых условиях мог получиться одним из самых интересных в истории лиги. Впрочем, он и сейчас по очень многим причинам должен стать крайне любопытным и необычным.

В остальном же необходимо признать, что ситуация с мировым и даже национальным хоккеем сейчас является далеко не главной проблемой для российского населения. Ближайшие несколько месяцев или даже недель определят дальнейший путь, по которому будет двигаться вся страна на международной арене. И сумеет ли наш спорт вырваться из международной изоляции, также покажет это самое будущее.