Плей-офф КХЛ начался с сенсации! Лучший клуб регулярки начал с поражения на домашнем льду

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2021/2022 не выявил обладателя Кубка Континента. Награда, ежегодно вручаемая победителю регулярного чемпионата, в этом сезоне была не разыграна, так как гладкую часть сезона завершили досрочно из-за подготовки сборной России к Олимпийским играм. На момент остановки сезона все команды провели разное количество матчей, в результате чего итоговые позиции в турнирной таблице регулярки были определены на основе процента набранных очков.

Первое место в Восточной конференции и всей таблице КХЛ досталось магнитогорскому «Металлургу» (74,0%), который сумел набрать такое же количество очков (71), как и «Трактор», но при этом команда Ильи Воробьёва провела на один матч меньше в сравнении с подопечными Анвара Гатиятулина – 48 против 49. Таким образом, именно «Магнитка» и стала лучшим клубом регулярки КХЛ, хоть и не получила за это отдельной награды.

По иронии судьбы в первом раунде плей-офф магнитогорцам предстояло вновь сразиться с «Барысом». Противостояние уральской и казахстанской команды в первом раунде плей-офф уже смело можно охарактеризовать как день сурка. Всё дело в том, что пути соперников на этой стадии розыгрыша Кубка Гагарина пересеклись уже третий раз кряду. А учитывая, что такая же пара образовалась в 2012 и 2017 годах, неудивительно, что для команды из Нур-Султана «Магнитка» является самым частым кубковым соперником в истории «Барыса» в КХЛ.

Примечательно, что в четырёх предыдущих противостояниях были перебраны все возможные варианты продолжительности серий: первая затянулась до семи матчей, вторая уложилась в четыре, третья — в пять игр, и четвёртая — в шесть. Трижды дальше проходил «Металлург» (2012, 2017, 2021), за «Барысом» же осталась серия 2020 года.

В нынешнем сезоне команды провели четыре встречи в регулярном чемпионате КХЛ, и все матчи завершились с разницей в одну шайбу. Первые два матча остались за магнитогорцами (2:1, 4:3), тогда как следующие две встречи решились в пользу команды Юрия Михайлиса (3:2, 4:3 ОТ). Третий матч команд в прошедшей регулярке в первую очередь запомнился тем обстоятельством, что его проведение в Нур-Султане могло быть сорвано из-за объявленного режима чрезвычайного предложения в столице Казахстана. Но в результате КХЛ дала командам разрешение выйти на лёд – и матч был сыгран согласно календарю.

Первый период стартового матча плей-офф получился безголевым. Обе команды действовали довольно аккуратно, практически не угрожая чужим воротам в стартовом отрезке. На двоих соперники произвели всего 10 бросков в створ ворот, создав минимальное количество опасных моментов. Зато второй период начался с быстрого гола, автором которого стал новоиспечённый бронзовый призёр Олимпийских игр словак Томаш Юрчо. После перехвата в своей зоне Томаш укатил «один на один», убрал шайбу на неудобную и бросил под щитками финского голкипера Юхо Олкинуоры, который в Пекине стал олимпийским чемпионом, будучи вторым вратарём в своей сборной.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

В оставшееся время второго периода команды не смогли отметиться голевыми комбинациями, а третий отрезок начался с ещё одного быстрого гола в исполнении гостей. Теперь уже шведский форвард Якоб Лилья прорвался по левому флангу, сделал ложный замах и послал шайбу в дальний угол, отправив вторую шайбу в ворота лучшего клуба по итогам регулярного чемпионата КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Магнитка» смогла распечатать владения Йони Ортио только на 49-й минуте матча, когда отличился Линус Виделль. Хозяева только с шестой попытки смогли использовать численное преимущество, реализовав удаление самого голкипера Ортио, которое он получил за задержку игры.

Примечательно, что для шведского форварда «Металлурга» первый матч плей-офф стал и вовсе его дебютным в составе уральского клуба. 36-летний нападающий пополнил состав «Магнитки» в дедлайн – 27 декабря 2021 года.

Проблемы с оформлением визы надолго отложили дебют Линуса в российской команде, а затем КХЛ приняла решение о завершении регулярного чемпионата – и в результате Виделль только в плей-офф провёл первый матч за свою новую команду. И сразу же отметился точным броском в ворота своего бывшего клуба.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Но шайба Виделля не повлияла на результат матча, как и эффектный гол от Николая Голдобина. Шайбы шведского и российского форвардов разделил точный бросок оформившего дубль Юрчо. Любопытно, что, в отличие от хозяев, гости сегодня использовали своё первое же большинство в матче. На протяжении 48 минут игроки «Металлурга» обходились без нарушений правил, но стоило Егору Яковлеву допустить выброс шайбы, как сразу же последовала расплата.

29-летний словак в регулярке КХЛ провёл 17 матчей, записав на свой счёт всего три заброшенные шайбы. Но в дебютном матче плей-офф Томаш с ходу продемонстрировал тот самый уровень, который в своё время позволил ему пробиться в НХЛ и провести в этой лиге свыше 200 матчей. В дебютном матче в розыгрыше Кубка Гагарина словак оформил первый дубль в КХЛ, став главным героем матча. Во многом благодаря его отличной игре нынешний розыгрыш Кубка Гагарина начался с довольно неожиданного результата.