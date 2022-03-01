Первая победа Фёдорова в плей-офф! ЦСКА спасся в концовке, а потом дожал «Локомотив»

Нынешний сезон Континентальной хоккейной лиги получается достаточно многострадальным – сперва ради подготовки к Олимпийским играм руководители отечественного хоккея решили пожертвовать концовкой регулярного чемпионата, который и без того получился оборванным благодаря коронавирусу, а затем из-за событий на Украине возникли вопросы и по проведению плей-офф: «Йокерит» принял решение не участвовать в розыгрыше Кубка Гагарина, в то время как некоторые легионеры, выступающие за остальные клубы, оказались на грани отъезда из КХЛ.

Однако решающая часть сезона стартовала в назначенный день – 1 марта программу плей-офф открыли два напряжённых матча на Востоке, а вишенкой на торте должно было стать самое интересное противостояние первого раунда на Западе (с этим могут, правда, ещё могут поспорить московское «Динамо» и «Северсталь»), к которому благодаря досрочному проходу «Спартака» в полуфинал конференции в прайм-тайм западной части России было приковано внимание всех любителей хоккея.

Речь, конечно, о серии ЦСКА и «Локомотива», интриг в котором хватало задолго до стартового вбрасывания первого матча. Среди них пусть и небольшая, но яркая история кубковых встреч, последняя из которых подарила зрителям семиматчевый триллер год назад; рокировка стилей – исповедовавшие никитинский защитный хоккей армейцы при Фёдорове теперь номинально заточены на атаку, а яркие железнодорожники теперь более прагматичны и играют от обороны, поскольку Никитин уже на их стороне; и, разумеется, тренерское противостояние Фёдорова – начинающего тренера, неожиданно для всех оказавшегося у руля ЦСКА – и Никитина – человека с огромным опытом, которому есть что доказывать бывшим работодателям.

И если хоккей Никитина примерно понятен, то вот тренерский стиль Фёдорова – пока загадка. Главную фишку – снятие вратаря в овертайме (в случае попадания туда) – в плей-офф тренерскому штабу применить вряд ли удастся, поэтому нужно было удивлять чем-то другим. Решили удивлять давлением – оно привело к голу уже на третьей минуте. Мощный прессинг ветерана ЦСКА Александра Попова подействовал на Дениса Баранцева, который собственноручно подарил шайбу сопернику. Наказание последовало незамедлительно – Попов скинул шайбу на пятачок, откуда оказавшийся в одиночестве Михаил Григоренко с завидным уровнем реализации, которого ему не хватило в Пекине, поразил ближний верхний угол ворот Эдди Паскуале.

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Быстрый гол нисколько не повлиял на настрой гостей. Они владели игровым преимуществом и могли сравнивать ещё в первом периоде, в то время как атакующий хоккей ЦСКА был подозрительно похож на атакующий хоккей сборной России на Олимпиаде – всего четыре броска в створ и минимум опасных моментов.

Но равенство было восстановлено только в начале второй двадцатиминутки – Георгий Иванов прошёл за воротами Федотова и сделал передачу на пятак, где игроки ЦСКА были слишком заняты опекой Егора Аверина и не обратили на это никакого внимания. Лишь Артур Каюмов смог в этой неразберихе нанести бросок по воротам, а на добивании без особых проблем сыграл Иванов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На возвращение лидерства были настроены не только хоккеисты ЦСКА, но и работники домашней арены, которые включили сирену в той ситуации, когда Павел Карнаухов угрожал воротам Паскуале, но был достаточно далёк от гола. Тем не менее следующий гол также был на счету «Локомотива» — шайба после шального броска Шалунова, который, как и Никитин, в этом году оказался по другую сторону баррикад, угодила в шлем Федотову и отскочила в сетку.

Железнодорожники вели всего девять секунд – ошибка Максима Осипова в совокупности с прессингом одного из самых активных игроков в матче Антона Слепышева привела к голу последнего и равенству перед заключительным периодом основного времени.

Третья двадцатиминутка включила в себя отменённый гол Каменева, а также по ошибке Федотова и Паскуале, которые привели к первому в нынешнем плей-офф овертайму, который продлился всего три минуты – точный бросок Максима Соркина решил исход первого матча в пользу хозяев.

Таким образом продлилась уникальная серия ЦСКА – с 11 марта 2014 года армейцы не проигрывали в матчах первого раунда плей-офф. Тогда москвичи проиграли петербургским одноклубникам в четырёх матчах, а затем на протяжении семи лет в такой же манере поочерёдно обыгрывали «Сочи», «Слован», «Йокерит», «Спартак», «Витязь», «Торпедо» и ещё раз «Спартак». Теперь эта серия составляет 25 матчей – уже послезавтра она может продлиться или же прекратиться.