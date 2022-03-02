Два красивых действия Никиты принесли «Тампе» два гола и помогли чемпиону НХЛ отыграться в матче с «Оттавой».

«Он же просто фокусник на льду!» Волшебными руками Кучерова снова восхищаются в Америке

Чемпион последних двух сезонов НХЛ из «Тампы» в нынешней регулярке идёт в числе лидеров. Вместе с напарниками по Атлантическому дивизиону из Флориды и Торонто «молнии» соперничают за третье место во всей лиге, немного уступая только «Каролине» и «Колорадо».

На очередной матч чемпионата в гости к «Лайтнинг» приехала «Оттава», которая в этом сезоне не так печальна, как обычно, но всё равно не имеет шансов бороться за плей-офф на Востоке.

Но игра команд разных уровней началась неожиданно: уже к 4-й минуте «сенаторы» сумели дважды пробить Андрея Василевского! Сначала Тайлер Эннис изящно подставил клюшку на пятачке при полном попустительстве Виктора Хедмана, а затем Зак Сэнфорд застал российского вратаря «молний» врасплох броском из круга вбрасывания.

Впрочем, чемпионы быстро пришли в себя, и ещё до перерыва сумели сравнять счёт. Камбэк «Тампы» начал Никита Кучеров, который поборолся за шайбу в чужой зоне, вылез на ворота Мэтта Мюррея под углом и легко переиграл канадского голкипера.



Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Второй гол «молний» провёл Пойнт, ну а в начале второго периода хозяева уже были впереди, и снова забить «Тампе» помогли волшебные руки Кучерова. Только посмотрите, какую потрясающую по мысли и исполнению передачу он отдал Стэмкосу, когда «молнии» играли в большинстве!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Довести дело до победы после успешного камбэка для «Тампы» было уже делом техники. Кори Перри в конце второго периода забросил четвёртую шайбу, а в середине третьего отрезка Михаил Сергачёв установил окончательный счёт — 5:2 в пользу «молний».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Сергачёв, добавивший к голу пять силовых приёмов, в итоге стал второй звездой встречи, Кучеров — третьей, при этом Никита вновь заставил восхищаться своими действиями американских фанатов. «Он же просто фокусник на льду!»,- написал в «твиттере» один из них.

Андрей Василевский сделал 25 сейвов и одержал 29-ю победу в сезоне. Россиянин делит лидерство по этому показателю в нынешнем сезоне с голкипером «Каролины» Фредериком Андерсеном.